    Кто выйдет в четвертьфинал Кубка Лиги?

    Йокогама Маринос — Касива. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 3 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Йокогама Маринос» — «Касива»
    Тохиро Кубо
    «Йокогама Маринос» примет дома «Касиву» в первом матче четвертьфинала Кубка японской Лиги. Поединок состоится 3 сентября и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Йокогама Маринос» — «Касива», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Йокогама Маринос»

    Турнирное положение: «Йокогама Маринос», в отличие от своего соперника, только начинает свои выступления в Кубке японской Лиги.

    Команда по итогам 28 туров занимает 17-ю строчку в Джей-лиге и лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета (18-20-я позиции), тогда как ближайший преследователь из нее провел на игру меньше.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура Джей-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Кобе» (0:1).

    Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив уже сумел набрать один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с «Матидой» (0:0).

    Не сыграют: травмирован — Дайя Тоно, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних играх, четыре из которых были официальными, а одна — товарищеской, «Йокогама Маринос» проиграла трижды при одной победе и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Ян Матеус и Дайя Тоно (последний травмирован) — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Японии с пятью голами.

    «Касива»

    Турнирное положение: «Касива» выиграла первый этап Кубка Лиги, в котором стартовала еще в 1/64 финала. До нынешней стадии ей удалось пройти сразу четыре раунда.

    Команда по итогам 27-ми поединков Джей-лиги занимает пятую строчку и лишь на один балл отстает от зоны континентальных турниров, а также только на один пункт опережает ближайшего преследователя.

  • Мексиканский Иньеста: кто такой Хильберто Мора и почему его хотят «Реал», «Барса» и «Ман Сити»
  • Кое в чем этот мексиканец уже успел превзойти даже Ламина Ямаля
  • 30/08/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 27-го тура чемпионата страны клуб на своем поле одержал победу над «Уравой» (4:2).

    Перед этим коллектив уже остался без очков, когда в 26-м туре национального первенства теперь в чужих стенах с результатом 1:2 потерпел поражение от «Окаямы».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а одна — товарищеской, «Касива» трижды выиграла при одном поражении.

    Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

    Тохиро Кубо и Мао Хосоя — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Японии с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Йокогама Маринос» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Йокогама Маринос» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Касива» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Касива» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.65, победа «Йокогама Маринос» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в их восьми из 12-ти последних выездных поединков.

    При этом хозяева проиграли в трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Касива» победит за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Йокогама Маринос».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30

    Йокогама Маринос — Касива: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 03.09.202513:00. Кто выйдет в четвертьфинал Кубка Лиги?
