Йокогама Маринос — Касива. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 3 сентября 2025 года

«Йокогама Маринос»
Турнирное положение: «Йокогама Маринос», в отличие от своего соперника, только начинает свои выступления в Кубке японской Лиги.
Команда по итогам 28 туров занимает 17-ю строчку в Джей-лиге и лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета (18-20-я позиции), тогда как ближайший преследователь из нее провел на игру меньше.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура Джей-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Кобе» (0:1).
Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив уже сумел набрать один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с «Матидой» (0:0).
Не сыграют: травмирован — Дайя Тоно, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, четыре из которых были официальными, а одна — товарищеской, «Йокогама Маринос» проиграла трижды при одной победе и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.
Ян Матеус и Дайя Тоно (последний травмирован) — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Японии с пятью голами.
«Касива»
Турнирное положение: «Касива» выиграла первый этап Кубка Лиги, в котором стартовала еще в 1/64 финала. До нынешней стадии ей удалось пройти сразу четыре раунда.
Команда по итогам 27-ми поединков Джей-лиги занимает пятую строчку и лишь на один балл отстает от зоны континентальных турниров, а также только на один пункт опережает ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 27-го тура чемпионата страны клуб на своем поле одержал победу над «Уравой» (4:2).
Перед этим коллектив уже остался без очков, когда в 26-м туре национального первенства теперь в чужих стенах с результатом 1:2 потерпел поражение от «Окаямы».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а одна — товарищеской, «Касива» трижды выиграла при одном поражении.
Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.
Тохиро Кубо и Мао Хосоя — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Японии с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Йокогама Маринос» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Йокогама Маринос» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Касива» выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Касива» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.65, победа «Йокогама Маринос» — в 3.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в их восьми из 12-ти последних выездных поединков.
При этом хозяева проиграли в трех из пяти последних матчей.
Ставка: «Касива» победит за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Йокогама Маринос».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30