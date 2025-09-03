ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату Эрик тен ХагГолову с плеч. Почему «Байер» уволил тен Хага после 62 дней работы? «Трактор» в матче Кубка Губернатора Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследовали
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 09:20
    • «Сочи» уволил Морено
  • 07:03
    • Бублик проиграл Синнеру на US Open 2025
  • 23:25
    • Рублев всухую проиграл в 1/8 финала US Open
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
  • 07:20
    • Медина может покинуть «Спартак»
  • 00:48
    • Николас Джексон пополнил состав «Баварии» на правах аренды
    Проиграет ли фаворит в Кубке Лиге?

    Йокогама — Виссел Кобе. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 3 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Йокогама» — «Виссел Кобе»
    Тайсей Миясиро
    «Йокогама» примет дома «Виссел Хиросима» в первом матче четвертьфинала Кубка японской Лиги. Поединок состоится 3 сентября и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Йокогама» — «Виссел Кобе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Йокогама»

    Турнирное положение: «Йокогама», в отличие от нынешнего соперника, начала свои выступления в Кубке японской Лиги еще в 1/64 финала, поэтому уже прошла четыре стадии турнира.

    Команда по итогам 28-ми поединков национального первенства занимает 19-ю строчку, что в зоне вылета, и лишь на два очка отстает от безопасной 17-й позиции.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального чемпионата клуб на своем поле разошелся мировой с «Токио Верди» (0:0).

    Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Гамба Осака» с результатом 2:3.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 10-ти последних играх, девять из которых были официальными, а одна — товарищеской, «Йокогама» потерпела восемь поражений при одной победе и одной ничьей.

    Это говорит об откровенно плохой форме хозяев, что сулит им соответствующие шансы на победу, пусть и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Наоя Комадзава — лучший бомбардир команды в Кубке японской Лиги с двумя голами.

    «Виссел Кобе»

    Турнирное положение: «Виссел Кобе», в отличие от соперника, только начинает свои выступления в Кубке японской Лиги текущего сезона.

    Команда по итогам 29-ти поединков Джей-лиги занимает третью строчку в зоне континентальных турниров (топ-3) и лишь на один балл отстает от лидера, а также только на один пункт опережает ближайшего преследователя.

  • От Ди Марии до Верратти: 20 трансферов лета, которые вы точно пропустили
  • В тени громких переходов кипела своя жизнь
  • 31/08/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура чемпионата страны клуб на чужом поле одержал победу над «Йокогама Маринос» (1:0).

    Перед этим коллектив сумел пробиться в полуфинал Кубка Японии, когда на предыдущей стадии опять-таки на выездной арене с результатом 2:1 переиграл «Сагамихару».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Виссел Кобе» выиграл трижды и ни разу не проиграл.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такие результаты обещают гостям хорошие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также текущие проблемы соперника.

    Тайсей Миясиро — автор пока что единственного гола команды в чемпионате Японии.

    Статистика для ставок

    • в восьми из 10-ти последних матчей «Йокогама» проиграла

    • в трех из пяти последних матчей «Йокогамы» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Виссел Кобе» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виссел Кобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.55, победа «Йокогамы» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в трех из четырех последних матчей гости выиграли.

    Ставка: «Виссел Кобе» победит за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Йокогамы».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Йокогама — Виссел Кобе: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 03.09.202513:00. Проиграет ли фаворит в Кубке Лиге?
