ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату Эрик тен ХагГолову с плеч. Почему «Байер» уволил тен Хага после 62 дней работы? «Трактор» в матче Кубка Губернатора Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследовали
  • 09:20
    • «Сочи» уволил Морено
  • 07:03
    • Бублик проиграл Синнеру на US Open 2025
  • 23:25
    • Рублев всухую проиграл в 1/8 финала US Open
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
  • 07:20
    • Медина может покинуть «Спартак»
  • 00:48
    • Николас Джексон пополнил состав «Баварии» на правах аренды
  • 23:56
    • «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Исаком
    Все новости спорта

    Ждем результативной игры в Кубке Лиги!

    Урава — Кавасаки Фронтале. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 3 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Урава» — «Кавасаки Фронтале»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рёма Ватанабе
    «Урава» примет дома «Кавасаки Фронтале» в первом матче четвертьфинала Кубка японской Лиги. Поединок состоится 3 сентября и начнется в 13:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Урава» — «Кавасаки Фронтале», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Урава»

    Турнирное положение: «Урава», как и ее нынешний соперник, только начинает свои выступления в Кубке японской Лиги.

    Команда по итогам 27 поединков занимает седьмую строчку в Джей-лиге и на семь очков отстает от зоны азиатских турниров, а также только на два пункта опережает ближайшего преследователя — нынешнего соперника.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка Японии клуб на чужом поле потерпел поражение от «ФК Токио» (1:2) и прекратил борьбу в турнире.

    Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Касивы Рейсол» (2:4).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Урава» проиграла после трех побед кряду.

    Это говорит об ухудшении формы хозяев, что сулит им не лучшие шансы на победу, пусть и на своем поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же уровень их соперника.

    Рёма Ватанабе — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с семью голами.

    «Кавасаки Фронтале»

    Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале», как и его нынешний соперник, только начинает свои выступления в Кубке японской Лиги.

    Команда по итогам 27-ми поединков Джей-лиги занимает восьмую строчку и лишь на два балла отстает от нынешнего соперника, а также на девять очков от зоны континентальных турниров.

  • Мексиканский Иньеста: кто такой Хильберто Мора и почему его хотят «Реал», «Барса» и «Ман Сити»
  • Кое в чем этот мексиканец уже успел превзойти даже Ламина Ямаля
  • 30/08/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 27-го тура чемпионата страны клуб на чужом поле одержал победу над «Нагоей» (4:3).

    Перед этим коллектив уже потерял очки, когда в 26-м туре национального первенства снова-таки на выездной арене с результатом 1:1 сыграл вничью с «Альбирекс Ниигата».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, «Кавасаки Фронтале» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такие результаты обещают гостям не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть текущие проблемы соперника.

    Эрисон — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Уравы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Урава» выиграла

    • в двух из трех последних матчей «Кавасаки Фронтале» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урава» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.55, победа «Кавасаки Фронтале» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Урава» победит за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Будков-Кьер — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Котов — Виртанен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Олейникова — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кувейт — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Селехметьева — Вернер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Пегула — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тайхманн — Хвалинска
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монтейро — Пассаро
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дардери — Арнабольди
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Урава — Кавасаки Фронтале: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 03.09.202513:30. Ждем результативной игры в Кубке Лиги!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры