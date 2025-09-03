Урава — Кавасаки Фронтале. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 3 сентября 2025 года

«Урава» примет дома «Кавасаки Фронтале» в первом матче четвертьфинала Кубка японской Лиги. Поединок состоится 3 сентября и начнется в 13:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Урава» — «Кавасаки Фронтале», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Урава»

Турнирное положение: «Урава», как и ее нынешний соперник, только начинает свои выступления в Кубке японской Лиги.

Команда по итогам 27 поединков занимает седьмую строчку в Джей-лиге и на семь очков отстает от зоны азиатских турниров, а также только на два пункта опережает ближайшего преследователя — нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка Японии клуб на чужом поле потерпел поражение от «ФК Токио» (1:2) и прекратил борьбу в турнире.

Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Касивы Рейсол» (2:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Урава» проиграла после трех побед кряду.

Это говорит об ухудшении формы хозяев, что сулит им не лучшие шансы на победу, пусть и на своем поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же уровень их соперника.

Рёма Ватанабе — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с семью голами.

«Кавасаки Фронтале»

Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале», как и его нынешний соперник, только начинает свои выступления в Кубке японской Лиги.

Команда по итогам 27-ми поединков Джей-лиги занимает восьмую строчку и лишь на два балла отстает от нынешнего соперника, а также на девять очков от зоны континентальных турниров.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 27-го тура чемпионата страны клуб на чужом поле одержал победу над «Нагоей» (4:3).

Перед этим коллектив уже потерял очки, когда в 26-м туре национального первенства снова-таки на выездной арене с результатом 1:1 сыграл вничью с «Альбирекс Ниигата».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, «Кавасаки Фронтале» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты обещают гостям не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть текущие проблемы соперника.

Эрисон — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с восемью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Уравы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Урава» выиграла

в двух из трех последних матчей «Кавасаки Фронтале» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урава» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.55, победа «Кавасаки Фронтале» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Урава» победит за 2.30