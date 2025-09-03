Урава — Кавасаки Фронтале. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 3 сентября 2025 года

«Урава»
Турнирное положение: «Урава», как и ее нынешний соперник, только начинает свои выступления в Кубке японской Лиги.
Команда по итогам 27 поединков занимает седьмую строчку в Джей-лиге и на семь очков отстает от зоны азиатских турниров, а также только на два пункта опережает ближайшего преследователя — нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка Японии клуб на чужом поле потерпел поражение от «ФК Токио» (1:2) и прекратил борьбу в турнире.
Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Касивы Рейсол» (2:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Урава» проиграла после трех побед кряду.
Это говорит об ухудшении формы хозяев, что сулит им не лучшие шансы на победу, пусть и на своем поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же уровень их соперника.
Рёма Ватанабе — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с семью голами.
«Кавасаки Фронтале»
Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале», как и его нынешний соперник, только начинает свои выступления в Кубке японской Лиги.
Команда по итогам 27-ми поединков Джей-лиги занимает восьмую строчку и лишь на два балла отстает от нынешнего соперника, а также на девять очков от зоны континентальных турниров.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 27-го тура чемпионата страны клуб на чужом поле одержал победу над «Нагоей» (4:3).
Перед этим коллектив уже потерял очки, когда в 26-м туре национального первенства снова-таки на выездной арене с результатом 1:1 сыграл вничью с «Альбирекс Ниигата».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, «Кавасаки Фронтале» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Такие результаты обещают гостям не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть текущие проблемы соперника.
Эрисон — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с восемью голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Уравы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Урава» выиграла
- в двух из трех последних матчей «Кавасаки Фронтале» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урава» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.55, победа «Кавасаки Фронтале» — в 2.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.
Ставка: «Урава» победит за 2.30