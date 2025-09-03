Сёнан — Хиросима. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 3 сентября 2025 года

«Сёнан»
Турнирное положение: «Сёнан», как и его нынешний соперник, начал свои выступления в Кубке японской Лиги еще в 1/64 финала, поэтому уже прошел четыре стадии турнира.
Команда по итогам 28-ми поединков занимает 18-ю строчку Джей-лиги, что в зоне вылета, и лишь по дополнительным показателям отстает от безопасной 17-й позиции.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Гамбы Осаки» (4:5).
Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Окаямы» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Сёнан» не выиграл при семи поражениях и трех ничьих.
Это говорит о плохой форме хозяев, что сулит соответствующие шансы на победу, пусть и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Пять голов команды в Кубке японской Лиги забивали разные игроки.
«Хиросима»
Турнирное положение: «Хиросима» начала свои выступления в Кубке японской Лиги позже — в 1/8 финала, поэтому прошла только одну стадию турнира.
Команда по итогам 29-ти поединков Джей-лиги занимает шестую строчку и лишь на три балла отстает от зоны континентальных турниров, а также на три очка опережает своего ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура чемпионата страны клуб на чужом поле разошелся мировой с «Сересо Осака» (1:1).
Перед этим коллектив сумел пробиться в полуфинал Кубка Японии, когда на предыдущей стадии опять-таки на выездной арене с результатом 4:2 одержал победу над «Нагоей».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хиросима» выиграл семь раз при лишь одном поражении и двух ничьих.
Такие результаты обещают гостям отличные шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также текущие проблемы соперника.
Суто Накано и Сота Накамура — авторы пока что двух голов команды в Кубке японской Лиги.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Сёнана» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Сёнана» забивали больше 2,5 голов
- в шести из восьми последних матчей «Хиросимы» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хиросима» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.90, победа «Сёнана» — в 5.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Сёнана».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40