    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату Эрик тен ХагГолову с плеч. Почему «Байер» уволил тен Хага после 62 дней работы? «Трактор» в матче Кубка Губернатора Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследовали
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 09:20
    • «Сочи» уволил Морено
  • 07:03
    • Бублик проиграл Синнеру на US Open 2025
  • 23:25
    • Рублев всухую проиграл в 1/8 финала US Open
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
  • 07:20
    • Медина может покинуть «Спартак»
  • 00:48
    • Николас Джексон пополнил состав «Баварии» на правах аренды
    Будет ли сенсация в Кубке Лиги?

    Сёнан — Хиросима. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 3 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Сёнан» — «Хиросима»
    «Сёнан»
    «Сёнан» примет дома «Хиросима» в первом матче четвертьфинала Кубка японской Лиги. Поединок состоится 3 сентября и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сёнан» — «Хиросима», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Сёнан»

    Турнирное положение: «Сёнан», как и его нынешний соперник, начал свои выступления в Кубке японской Лиги еще в 1/64 финала, поэтому уже прошел четыре стадии турнира.

    Команда по итогам 28-ми поединков занимает 18-ю строчку Джей-лиги, что в зоне вылета, и лишь по дополнительным показателям отстает от безопасной 17-й позиции.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Гамбы Осаки» (4:5).

    Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Окаямы» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 10-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Сёнан» не выиграл при семи поражениях и трех ничьих.

    Это говорит о плохой форме хозяев, что сулит соответствующие шансы на победу, пусть и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Пять голов команды в Кубке японской Лиги забивали разные игроки.

    «Хиросима»

    Турнирное положение: «Хиросима» начала свои выступления в Кубке японской Лиги позже — в 1/8 финала, поэтому прошла только одну стадию турнира.

    Команда по итогам 29-ти поединков Джей-лиги занимает шестую строчку и лишь на три балла отстает от зоны континентальных турниров, а также на три очка опережает своего ближайшего преследователя.

  • От Ди Марии до Верратти: 20 трансферов лета, которые вы точно пропустили
  • В тени громких переходов кипела своя жизнь
  • 31/08/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура чемпионата страны клуб на чужом поле разошелся мировой с «Сересо Осака» (1:1).

    Перед этим коллектив сумел пробиться в полуфинал Кубка Японии, когда на предыдущей стадии опять-таки на выездной арене с результатом 4:2 одержал победу над «Нагоей».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хиросима» выиграл семь раз при лишь одном поражении и двух ничьих.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такие результаты обещают гостям отличные шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также текущие проблемы соперника.

    Суто Накано и Сота Накамура — авторы пока что двух голов команды в Кубке японской Лиги.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Сёнана» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Сёнана» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей «Хиросимы» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хиросима» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.90, победа «Сёнана» — в 5.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Сёнана».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40

    Сёнан — Хиросима: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 03.09.202513:00. Будет ли сенсация в Кубке Лиги?
