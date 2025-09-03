Сёнан — Хиросима. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок японской Лиги, 3 сентября 2025 года

«Сёнан» примет дома «Хиросима» в первом матче четвертьфинала Кубка японской Лиги. Поединок состоится 3 сентября и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сёнан» — «Хиросима», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сёнан»

Турнирное положение: «Сёнан», как и его нынешний соперник, начал свои выступления в Кубке японской Лиги еще в 1/64 финала, поэтому уже прошел четыре стадии турнира.

Команда по итогам 28-ми поединков занимает 18-ю строчку Джей-лиги, что в зоне вылета, и лишь по дополнительным показателям отстает от безопасной 17-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Гамбы Осаки» (4:5).

Перед этим в 27-м туре национального первенства коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Окаямы» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 10-ти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Сёнан» не выиграл при семи поражениях и трех ничьих.

Это говорит о плохой форме хозяев, что сулит соответствующие шансы на победу, пусть и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Пять голов команды в Кубке японской Лиги забивали разные игроки.

«Хиросима»

Турнирное положение: «Хиросима» начала свои выступления в Кубке японской Лиги позже — в 1/8 финала, поэтому прошла только одну стадию турнира.

Команда по итогам 29-ти поединков Джей-лиги занимает шестую строчку и лишь на три балла отстает от зоны континентальных турниров, а также на три очка опережает своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 28-го тура чемпионата страны клуб на чужом поле разошелся мировой с «Сересо Осака» (1:1).

Перед этим коллектив сумел пробиться в полуфинал Кубка Японии, когда на предыдущей стадии опять-таки на выездной арене с результатом 4:2 одержал победу над «Нагоей».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хиросима» выиграл семь раз при лишь одном поражении и двух ничьих.

Такие результаты обещают гостям отличные шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также текущие проблемы соперника.

Суто Накано и Сота Накамура — авторы пока что двух голов команды в Кубке японской Лиги.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Сёнана» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Сёнана» забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Хиросимы» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хиросима» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.90, победа «Сёнана» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Сёнана».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40