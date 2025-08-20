Волгарь — Чертаново: прогноз на матч кубка России, ставка за 2.06

20 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Волгарь» и «Чертаново». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Волгарь» — «Чертаново», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Волгарь»

Турнирное положение: Астраханцы бьются за возвращение в первую лигу. Нынче команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом «Волгарь» набрал всего 5 очков в 5 матчах. А вот забила команда лишь 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Астраханцы не сумели одолеть «Сибирь» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Велеса» (0:1). А вот поединок с «Тюменью» завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Волгарь» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе астраханцы выглядят не столь выгодно. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

Причем «Волгарь» традиционно успешно противостоит «Чертаново». В двух очных поединках в активе у астраханцев победа и ничья.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Астраханцы явно постараются оперативно вскрыть тылы соперника.

«Чертаново»

Турнирное положение: Москвичи проводят блеклый сезон. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы группы «золото».

Причем «Чертаново» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот пропустила команда 26 мячей в 17 поединках первенства.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Москвичи разгромили «Череповец» (4:0).

До того команда была бита «Спартаком-2» (0:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с питерской «Звездой» (4:0).

При этом «Чертаново» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи нынче выглядят довольно выгодно. Да и в атаке команда способна поднатореть.

При этом «Чертаново» на 7 очков опережает опасную зону. А вот в Кубке России москвичи намерены пройти как можно дальше.

А вот победили москвичи лишь в 6 матчах первенства из 17. Да и пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Москвичи явно постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Чертаново» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

«Волгарь» не побеждает 2 матча кряду

Астраханцы в среднем забивают чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Волгарь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.74, а победа оппонента — в скромные 9.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.27.

Прогноз: «Волгарь» явно способен прибавить, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Астраханцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же москвичи не блещут пресловутой стабильностью.

Ставка: Фора «Волгаря» -1.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.49