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    Сумеет ли «Тигрес» одолеть «цементников»?

    Тигрес — Крус Асуль. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 24 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Тигрес» — «Крус Асуль»
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    «Тигрес»
    24 апреля в 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Тигрес» и «Крус Асуль». Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тигрес» — «Крус Асуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Тигрес»

    Турнирное положение: «Тигры» в чемпионате Мексики бьются за лидерство. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Тигрес» всего на 4 зачетных пункта отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 мячей в 17 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» переиграли «Пумас» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Пачукой» (0:0). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Монтеррей» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Тигрес» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тигрес» не проигрывает 6 матчей кряду. А вот настреляла команда 24 мяча в 17 поединках мексиканского чемпионата.

    Матчи с «Крус Асулем» для команды традиционно проходят успешно. В четырех очных поединках «Тигрес» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Тигры» намерены соорудить голевой задел перед ответной встречей.

    «Крус Асуль»

    Турнирное положение: «Цементники» в своем чемпионате бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Крус Асуль» в 17 матчах чемпионата набрал 33 зачетных пункта. При этом забила команда 26 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Крус Асуль» расписал паритет с «Толукой» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Леону» (2:1). А вот поединок с «Америкой» принес лишь сухую ничью.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Крус Асуль» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Крус Асуль» в среднем пропускает раз за матч. Команда не проигрывает уже более 2 месяцев.

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    При этом «Крус Асуль» не особо преуспевает в плане реализации. Да и вообще, победы даются команде с огромнейшей натугой.

    Очевидно, что «Крус Асуль» не собирается лишь обороняться. Столь крепкого соперника команда уж точно не боится.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Крус Асуль» постарается не дать разгуляться атаке оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Крус Асуль» не проигрывает больше 2 месяцев

    • Обе команды в среднем забивают больше мяча за матч

    • И те, и другие в среднем пропускают чуть реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тигрес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.38.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 2.22 и 1.66.

    Прогноз: «Тигры» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что наверняка активно понесутся к воротам соперника.

    Обе команды потенциально способны прибавить в плане реализации, так что ждем от них высокой атакующей активности.

    Ставка: Победа «Тигреса» за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тигрес — Крус Асуль?

    Матч Тигрес — Крус Асуль состоится 24 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Тигрес — Крус Асуль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тигрес — Крус Асуль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тигрес — Крус Асуль?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тигрес — Крус Асуль?

    Коэффициенты букмекеров: «Тигрес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.38.

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    Тигрес — Крус Асуль: прогноз и ставка за 2.19, статистика, коэффициенты матча 24.04.202505:00. Сумеет ли «Тигрес» одолеть «цементников»?
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