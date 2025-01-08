8 января в 11-м туре чемпионата Шотландии по футболу сыграют «Килмарнок» и «Мотеруэлл». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Килмарнок» — «Мотеруэлл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Килмарнок»

Турнирное положение: «Килли» в нынешнем сезоне явно не блещут. На текущий момент они расположились на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Килмарнок» слабовато атакует, отличившись 25 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 37 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Дома она минимально уступила «Росс Каунти».

А вот до того команда вчистую переиграла «Сент-Миррен» (2:0). При этом поединок с «Хибернианом» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Килмарнок» забил 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Стюарт Финдли — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Килли» всего на 3 очка отстают от первой шестерки. Средняя результативность команды чуть превышает гол за матч.

Матчи с «Мотеруэллом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Килмарнок» победил 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Килли» неплохо выступают в родных стенах.

«Мотеруэлл»

Турнирное положение: «Сталевары» нынче сражаются за попадание в тройку. Ныне она находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Мотеруэлл» настрелял 27 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 34 раза в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она одолела «Абердин» (2:0).

До того команда минимально уступила «Хартсу». Плюс поединок с «Рейнджерсом» завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мотеруэлл» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Леннон Миллер, Зак Робинсон — травмированы.

Состояние команды: «Мотеруэлл» проводит не столь продуктивный отрезок. Да и средняя результативность чуть превышает гол за матч.

При этом «Мотеруэлл» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато отставание от идущего третьим «Данди Юнайтед» составляет 4 очка.

Команда в трех последних очных поединках не смогла одолеть «килли». Да и проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Сталевары» надеются на эффективность своих контратак.

Статистика для ставок

«Мотеруэлл» не побеждал «килли» в 3 последних очных поединках

«Килмарнок» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

«Килли» в среднем забивают немногим чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Килмарнок» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

Прогноз: «Килли» неплохо выступают в родных стенах, и уж точно будут активно атаковать.

«Сталевары» крайне нестабильны, к тому же имеют некоторые сложности в плане реализации.

Ставка: Победа «Килмарнока» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00