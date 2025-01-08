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    «Сталеваров» ждет коллизия

    «Килмарнок» — «Мотеруэлл». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 8 января 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Килмарнок» — «Мотеруэлл»
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    Мозес Эбийе
    8 января в 11-м туре чемпионата Шотландии по футболу сыграют «Килмарнок» и «Мотеруэлл». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Килмарнок» — «Мотеруэлл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 08 Января 2025 года

    Килмарнок

  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Килмарнок 22:45 Мозервелл

    Мозервелл

  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Килмарнок»

    Турнирное положение: «Килли» в нынешнем сезоне явно не блещут. На текущий момент они расположились на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Килмарнок» слабовато атакует, отличившись 25 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 37 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Дома она минимально уступила «Росс Каунти».

    А вот до того команда вчистую переиграла «Сент-Миррен» (2:0). При этом поединок с «Хибернианом» завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Килмарнок» забил 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Стюарт Финдли — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Килли» всего на 3 очка отстают от первой шестерки. Средняя результативность команды чуть превышает гол за матч.

    Матчи с «Мотеруэллом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Килмарнок» победил 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Килли» неплохо выступают в родных стенах.

    «Мотеруэлл»

    Турнирное положение: «Сталевары» нынче сражаются за попадание в тройку. Ныне она находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Мотеруэлл» настрелял 27 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 34 раза в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она одолела «Абердин» (2:0).

    До того команда минимально уступила «Хартсу». Плюс поединок с «Рейнджерсом» завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мотеруэлл» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Леннон Миллер, Зак Робинсон — травмированы.

    Состояние команды: «Мотеруэлл» проводит не столь продуктивный отрезок. Да и средняя результативность чуть превышает гол за матч.

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    При этом «Мотеруэлл» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато отставание от идущего третьим «Данди Юнайтед» составляет 4 очка.

    Команда в трех последних очных поединках не смогла одолеть «килли». Да и проблемы с реализацией решить все никак не удается.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Сталевары» надеются на эффективность своих контратак.

    Статистика для ставок

    • «Мотеруэлл» не побеждал «килли» в 3 последних очных поединках

    • «Килмарнок» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

    • «Килли» в среднем забивают немногим чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Килмарнок» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: «Килли» неплохо выступают в родных стенах, и уж точно будут активно атаковать.

    «Сталевары» крайне нестабильны, к тому же имеют некоторые сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Килмарнока» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    «Килмарнок» — «Мотеруэлл»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на футбол. «Сталеваров» ждет коллизия
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