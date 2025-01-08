Килмарнок
Мозервелл
«Килмарнок»
Турнирное положение: «Килли» в нынешнем сезоне явно не блещут. На текущий момент они расположились на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Килмарнок» слабовато атакует, отличившись 25 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 37 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Дома она минимально уступила «Росс Каунти».
А вот до того команда вчистую переиграла «Сент-Миррен» (2:0). При этом поединок с «Хибернианом» завершился поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Килмарнок» забил 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Стюарт Финдли — травмирован.
Состояние команды: «Килли» всего на 3 очка отстают от первой шестерки. Средняя результативность команды чуть превышает гол за матч.
Матчи с «Мотеруэллом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Килмарнок» победил 1 раз при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Килли» неплохо выступают в родных стенах.
«Мотеруэлл»
Турнирное положение: «Сталевары» нынче сражаются за попадание в тройку. Ныне она находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Мотеруэлл» настрелял 27 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 34 раза в 21 поединке.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Дома она одолела «Абердин» (2:0).
До того команда минимально уступила «Хартсу». Плюс поединок с «Рейнджерсом» завершился боевой ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мотеруэлл» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Леннон Миллер, Зак Робинсон — травмированы.
Состояние команды: «Мотеруэлл» проводит не столь продуктивный отрезок. Да и средняя результативность чуть превышает гол за матч.
При этом «Мотеруэлл» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато отставание от идущего третьим «Данди Юнайтед» составляет 4 очка.
Команда в трех последних очных поединках не смогла одолеть «килли». Да и проблемы с реализацией решить все никак не удается.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Сталевары» надеются на эффективность своих контратак.
Статистика для ставок
- «Мотеруэлл» не побеждал «килли» в 3 последних очных поединках
- «Килмарнок» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч
- «Килли» в среднем забивают немногим чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Килмарнок» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.85.
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Прогноз: «Килли» неплохо выступают в родных стенах, и уж точно будут активно атаковать.
«Сталевары» крайне нестабильны, к тому же имеют некоторые сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Килмарнока» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00