ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиЛучшее в футболе 2024 года: игроки и команды года, лучший гол и матч Мохамед СалахСборная лучших игроков первой половины клубного сезона: без Винисиуса и Мбаппе, но с де Хеа, Салахом и Левандовским «Милан»«Милан» — «Рома» 1:1. Онлайн
  • 04:11
    • Фонсека покинул пост главного тренера «Милана»
  • 07:00
    • Сборная Канады одолела Германию на МЧМ-2025
  • 01:48
    • Гол Катамо принес «Спортингу» победу в дерби с «Бенфикой»
  • 00:42
    • «Милан» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
  • 22:10
    • Гол и два ассиста Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Вест Хэм»
  • 21:59
    • «Фиорентина» избежала поражения в матче с «Ювентусом» в Серии А
  • 19:32
    • ЦСКА разгромил «Сочи» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Заразился ли «Мельбурн Сити» ничейным синдромом?

    «Сентрал Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 31 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Сентрал Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йонатан Коэн
    Во вторник, 31 декабря, в 11-м туре австралийской А-лиги «Сентрал Кост Маринерс» дома примет «Мельбурн Сити». Начало игры запланировано на 11:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сентрал Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Австралия. А-лига 31 Декабря 2024 года

    Сентрал Кост Маринерс

  • Госфорд
    •  Сентрал Кост Маринерс 11:00 Мельбурн Сити

    Мельбурн Сити

  • Австралия. А-лига
    •

    «Сентрал Кост Маринерс»

    Турнирное положение: «Сентрал Кост Маринерс» по итогам девяти поединков австралийского первенства набрал 10 баллов и находится в нижней половине таблицы.

    Команда занимает 10-ю строчку в таблице и на четыре очка отстает от зоны плей-офф, а также на восемь пунктов — от зоны выступлений в финальной серии.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Окленда» (1:4).

    Перед этим в девятом туре австралийского первенства коллектив на чужой арене разошелся миром с «Макартуром» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Эдмондсон, Дуарте, Ди Пицио и Тапп, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на А-лигу, «Сентрал Кост Маринерс» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на мировой исход, поэтому в дуэли против соперника из зоны плей-офф им остается рассчитывать на фактор своего поля.

    Алу Куол — лучший бомбардир команды в чемпионате с двумя голами.

    «Мельбурн Сити»

    Турнирное положение: «Мельбурн Сити» по итогам восьми поединков набрал 14 баллов и находится в зоне плей-офф (3-6-я позиции).

    Команда занимает пятую строчку в таблице и на четыре очка отстает от зоны выступлений в финальной серии, а также на два пункта опережает седьмое место, что вне зоны плей-офф.

  • В лучах славы. Гасперини, Дьёкереш, Палмер и еще 7 главных героев 2024 года
  • Раздаем номинации лучшим футбольным исполнителям 2024 года
  • 28/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура первенства клуб на чужом поле поделил очки в дерби с «Мельбурн Виктори» (1:1).

    Перед этим коллектив в девятом туре А-лиги в домашних стенах разошелся результативной мировой с лидером чемпионата «Оклендом» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Джегго, Капуто, Лопейн, Наббут, Нецовски, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Австралии, «Мельбурн Сити» ни разу не проиграл при одной победе и двух ничьих.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть их преимущество в классе, а также фактор своего поля.

    Йонатан Коэн — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» проиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» забивали больше 3,5 голов

    • в двух из трех последних матчей «Мельбурн Сити» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мельбурн Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Сентрал Кост Маринерс» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в двух из них забивали больше 2,5 голов.

    В свою очередь, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Сентрал Кост Маринерс».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Легечка — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хуркач — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Автомобилист — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Комо — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.65
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ипсвич Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сентрал Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на футбол. Заразился ли «Мельбурн Сити» ничейным синдромом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры