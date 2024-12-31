Во вторник, 31 декабря, в 11-м туре австралийской А-лиги «Сентрал Кост Маринерс» дома примет «Мельбурн Сити». Начало игры запланировано на 11:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сентрал Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сентрал Кост Маринерс»

Турнирное положение: «Сентрал Кост Маринерс» по итогам девяти поединков австралийского первенства набрал 10 баллов и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 10-ю строчку в таблице и на четыре очка отстает от зоны плей-офф, а также на восемь пунктов — от зоны выступлений в финальной серии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Окленда» (1:4).

Перед этим в девятом туре австралийского первенства коллектив на чужой арене разошелся миром с «Макартуром» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Эдмондсон, Дуарте, Ди Пицио и Тапп, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на А-лигу, «Сентрал Кост Маринерс» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на мировой исход, поэтому в дуэли против соперника из зоны плей-офф им остается рассчитывать на фактор своего поля.

Алу Куол — лучший бомбардир команды в чемпионате с двумя голами.

«Мельбурн Сити»

Турнирное положение: «Мельбурн Сити» по итогам восьми поединков набрал 14 баллов и находится в зоне плей-офф (3-6-я позиции).

Команда занимает пятую строчку в таблице и на четыре очка отстает от зоны выступлений в финальной серии, а также на два пункта опережает седьмое место, что вне зоны плей-офф.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура первенства клуб на чужом поле поделил очки в дерби с «Мельбурн Виктори» (1:1).

Перед этим коллектив в девятом туре А-лиги в домашних стенах разошелся результативной мировой с лидером чемпионата «Оклендом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Джегго, Капуто, Лопейн, Наббут, Нецовски, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Австралии, «Мельбурн Сити» ни разу не проиграл при одной победе и двух ничьих.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть их преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Йонатан Коэн — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» проиграл

в четырех из шести последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» забивали больше 3,5 голов

в двух из трех последних матчей «Мельбурн Сити» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мельбурн Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Сентрал Кост Маринерс» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в двух из них забивали больше 2,5 голов.

В свою очередь, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Сентрал Кост Маринерс».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70