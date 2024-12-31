Сентрал Кост Маринерс
Мельбурн Сити
«Сентрал Кост Маринерс»
Турнирное положение: «Сентрал Кост Маринерс» по итогам девяти поединков австралийского первенства набрал 10 баллов и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 10-ю строчку в таблице и на четыре очка отстает от зоны плей-офф, а также на восемь пунктов — от зоны выступлений в финальной серии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Окленда» (1:4).
Перед этим в девятом туре австралийского первенства коллектив на чужой арене разошелся миром с «Макартуром» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Эдмондсон, Дуарте, Ди Пицио и Тапп, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на А-лигу, «Сентрал Кост Маринерс» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на мировой исход, поэтому в дуэли против соперника из зоны плей-офф им остается рассчитывать на фактор своего поля.
Алу Куол — лучший бомбардир команды в чемпионате с двумя голами.
«Мельбурн Сити»
Турнирное положение: «Мельбурн Сити» по итогам восьми поединков набрал 14 баллов и находится в зоне плей-офф (3-6-я позиции).
Команда занимает пятую строчку в таблице и на четыре очка отстает от зоны выступлений в финальной серии, а также на два пункта опережает седьмое место, что вне зоны плей-офф.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура первенства клуб на чужом поле поделил очки в дерби с «Мельбурн Виктори» (1:1).
Перед этим коллектив в девятом туре А-лиги в домашних стенах разошелся результативной мировой с лидером чемпионата «Оклендом» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Джегго, Капуто, Лопейн, Наббут, Нецовски, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Австралии, «Мельбурн Сити» ни разу не проиграл при одной победе и двух ничьих.
Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть их преимущество в классе, а также фактор своего поля.
Йонатан Коэн — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» проиграл
- в четырех из шести последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» забивали больше 3,5 голов
- в двух из трех последних матчей «Мельбурн Сити» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мельбурн Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Сентрал Кост Маринерс» — в 3.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в двух из них забивали больше 2,5 голов.
В свою очередь, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Сентрал Кост Маринерс».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70