В субботу, 28 декабря, в 10-м туре австралийской А-лиги «Сентрал Кост Маринерс» дома примет «Окленд». Начало игры запланировано на 09:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сентрал Кост Маринерс» — «Окленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сентрал Кост Маринерс»

Турнирное положение: «Сентрал Кост Маринерс» по итогам восьми поединков австралийского первенства набрал 10 баллов и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 10-ю строчку в таблице и лишь на два очка отстает от зоны плей-офф, а также на восемь пунктов — от зоны выступлений в финальной серии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Макартуром» (1:1).

Перед этим в восьмом туре австралийского первенства коллектив на домашней арене потерпел разгром от «Аделаиды Юнайтед» со счетом 0:4.

Не сыграют: травмированы — Эдмондсон, Дуарте, Ди Пицио и Тапп, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Сентрал Кост Маринерс» потерпел три поражения при одной победе и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на мировой исход, поэтому в дуэли против лидера первенства им остается рассчитывать на фактор своего поля.

Алу Куол — лучший бомбардир команды в чемпионате с двумя голами.

«Окленд»

Турнирное положение: «Окленд» по итогам восьми поединков набрал 19 баллов и как минимум борется за победу в регулярном чемпионате.

Команда занимает первую строчку в таблице и на один пункт опережает своего ближайшего преследователя в лице «Аделаиды Юнайтед», а также на два очка третьего в таблице «Мельбурн Виктори».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура первенства клуб на своем поле потерпел разгром от «Вестерн Юнайтед» (0:4).

Перед этим новозеландский коллектив в восьмом туре А-лиги в чужих стенах разошелся результативной мировой с «Мельбурн Сити» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Хоуисон и Холл, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Австралии, «Окленд» ни разу не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма рискует помешать гостям выиграть, тем не менее, явное преимущество в классе все-таки должно позволить им набрать максимум очков.

Сразу четыре игрока — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Австралии с двумя голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» забивали больше 3,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Окленд» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Окленд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.35, победа «Сентрал Кост Маринерс» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их семи из девяти последних матчей.

Ставка: «Окленд» победит за 2.35