Сентрал Кост Маринерс
Auckland FC
«Сентрал Кост Маринерс»
Турнирное положение: «Сентрал Кост Маринерс» по итогам восьми поединков австралийского первенства набрал 10 баллов и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 10-ю строчку в таблице и лишь на два очка отстает от зоны плей-офф, а также на восемь пунктов — от зоны выступлений в финальной серии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Макартуром» (1:1).
Перед этим в восьмом туре австралийского первенства коллектив на домашней арене потерпел разгром от «Аделаиды Юнайтед» со счетом 0:4.
Не сыграют: травмированы — Эдмондсон, Дуарте, Ди Пицио и Тапп, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Сентрал Кост Маринерс» потерпел три поражения при одной победе и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на мировой исход, поэтому в дуэли против лидера первенства им остается рассчитывать на фактор своего поля.
Алу Куол — лучший бомбардир команды в чемпионате с двумя голами.
«Окленд»
Турнирное положение: «Окленд» по итогам восьми поединков набрал 19 баллов и как минимум борется за победу в регулярном чемпионате.
Команда занимает первую строчку в таблице и на один пункт опережает своего ближайшего преследователя в лице «Аделаиды Юнайтед», а также на два очка третьего в таблице «Мельбурн Виктори».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура первенства клуб на своем поле потерпел разгром от «Вестерн Юнайтед» (0:4).
Перед этим новозеландский коллектив в восьмом туре А-лиги в чужих стенах разошелся результативной мировой с «Мельбурн Сити» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Хоуисон и Холл, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Австралии, «Окленд» ни разу не выиграл при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма рискует помешать гостям выиграть, тем не менее, явное преимущество в классе все-таки должно позволить им набрать максимум очков.
Сразу четыре игрока — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Австралии с двумя голами.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» забивали больше 3,5 голов
- в семи из девяти последних матчей «Окленд» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Окленд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.35, победа «Сентрал Кост Маринерс» — в 3.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних домашних поединках.
При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их семи из девяти последних матчей.
Ставка: «Окленд» победит за 2.35