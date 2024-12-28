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    Потеряет ли очки лидер австралийской лиги?

    «Сентрал Кост Маринерс» — «Окленд». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 28 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сентрал Кост Маринерс» — «Окленд»
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    Хироки Сакаи («Окленд»)
    В субботу, 28 декабря, в 10-м туре австралийской А-лиги «Сентрал Кост Маринерс» дома примет «Окленд». Начало игры запланировано на 09:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сентрал Кост Маринерс» — «Окленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 28 Декабря 2024 года

    Сентрал Кост Маринерс

  • Госфорд
    •  Сентрал Кост Маринерс 09:00 Auckland FC

    Auckland FC

  • Австралия. А-лига
    •

    «Сентрал Кост Маринерс»

    Турнирное положение: «Сентрал Кост Маринерс» по итогам восьми поединков австралийского первенства набрал 10 баллов и находится в нижней половине таблицы.

    Команда занимает 10-ю строчку в таблице и лишь на два очка отстает от зоны плей-офф, а также на восемь пунктов — от зоны выступлений в финальной серии.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура чемпионата клуб на чужом поле разошелся миром с «Макартуром» (1:1).

    Перед этим в восьмом туре австралийского первенства коллектив на домашней арене потерпел разгром от «Аделаиды Юнайтед» со счетом 0:4.

    Не сыграют: травмированы — Эдмондсон, Дуарте, Ди Пицио и Тапп, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Сентрал Кост Маринерс» потерпел три поражения при одной победе и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на мировой исход, поэтому в дуэли против лидера первенства им остается рассчитывать на фактор своего поля.

    Алу Куол — лучший бомбардир команды в чемпионате с двумя голами.

    «Окленд»

    Турнирное положение: «Окленд» по итогам восьми поединков набрал 19 баллов и как минимум борется за победу в регулярном чемпионате.

    Команда занимает первую строчку в таблице и на один пункт опережает своего ближайшего преследователя в лице «Аделаиды Юнайтед», а также на два очка третьего в таблице «Мельбурн Виктори».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура первенства клуб на своем поле потерпел разгром от «Вестерн Юнайтед» (0:4).

    Перед этим новозеландский коллектив в восьмом туре А-лиги в чужих стенах разошелся результативной мировой с «Мельбурн Сити» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Хоуисон и Холл, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Австралии, «Окленд» ни разу не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

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    Такая форма рискует помешать гостям выиграть, тем не менее, явное преимущество в классе все-таки должно позволить им набрать максимум очков.

    Сразу четыре игрока — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Австралии с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» забивали больше 3,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Окленд» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Окленд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.35, победа «Сентрал Кост Маринерс» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

    При этом в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их семи из девяти последних матчей.

    Ставка: «Окленд» победит за 2.35

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    «Сентрал Кост Маринерс» — «Окленд»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Прогнозы на футбол. Потеряет ли очки лидер австралийской лиги?
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