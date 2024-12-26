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    Сумеет ли «Эгнатия» соорудить бликцриг?

    «Эгнатия» — «Кукес». Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, Суперкубок Албании, 26 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Эгнатия» — «Кукес»
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    «Эгнатия»
    26 декабря в финале Суперкубка Албании по футболу сыграют «Эгнатия» и «Кукес». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эгнатия» — «Кукес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Эгнатия»

    Турнирное положение: «Эгнатия» проводит не столь продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы албанского чемпионата.

    При этом «Эгнатия» пропускает чуть реже одного мяча за матч. А вот средняя результативность команды едва превышает гол за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Эгнатия» уступила тиранскому «Динамо» (1:2).

    При этом «Эгнатия» до того проиграла еще и «Теуте» (1:2). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Скендербеу» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эгнатия» в последних матчах несколько забуксовала. В двух последних поединках команда уступила.

    Поединки с «Кукесом» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из пяти последних очных встреч «Эгнатия» выиграла 5 раз.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены завоевать Суперкубок Албании. Да и «Кукесу» команда не проигрывает уже полтора года.

    «Кукес»

    Турнирное положение: «Кукес» выступает во втором по силе албанском дивизионе. Команда там находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Кукес» имеет крайне ненадежные тылы. В 17 поединках чемпионата команда пропустила в свои ворота 31 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть хотя бы балл. Поединок с «Кораби Пешкопи» завершился коллизией (1:2).

    При этом до того команда подписала мировую с «Вальбоной». А вот встреча с «Флямуртари» принесла форменное разочарование (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кукес» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кукес» не побеждал в трех своих последних поединках. Да и вообще, игра команды смотрится бледновато.

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    При этом «Кукес» имеет огромные проблемы в плане реализации. Забила команда всего лишь 12 мячей в 17 матчах чемпионата.

    Главной задачей команды является сохранение прописки во втором по силе дивизионе страны. Да и за Суперкубок вполне можно потягаться!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Кукес» способен преуспеть в игре вторым номером.

    Статистика для ставок

    • «Эгнатия» уступила в 2 своих последних матчах

    • «Кукес» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • «Эгнатия» уже полтора года не проигрывает «Кукесу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эгнатия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.56.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.77.

    Прогноз: «Эгнатия» традиционно успешно противостоит «Кукесу», плюс соперник многовато пропускает.

    Номинальные хозяева явно сразу будут действовать активно, к тому же просто обязаны обыгрывать полпреда второго по рангу дивизиона.

    Ставка: Победа «Эгнатии» в 1 тайме за 2.53.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.34

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    «Эгнатия» — «Кукес»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Эгнатия» соорудить бликцриг?
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