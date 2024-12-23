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    «Макартур» будет торопиться!

    «Макартур» — «Централ Кост Маринерс». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 23 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Макартур» — «Централ Кост Маринерс»
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    «Макартур»
    23 декабря в 9-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Макартур» и «Централ Кост Маринерс». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Макартур» — «Централ Кост Маринерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 23 Декабря 2024 года

    Макартур

  • Сидней
    •  Макартур 11:00 Сентрал Кост Маринерс

    Сентрал Кост Маринерс

  • Госфорд
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    «Макартур»

    Турнирное положение: «Макартур» нынче осели в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 6 месте.

    При этом «Макартур» в 8 матчах настрелял 16 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 12 раз.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Со счетом 2:1 был обыграл «Веллингтон Феникс».

    До того «Макартур» расписал мировую с «Вестерн Юнайтед» (0:0). Да и поединок с «Брисбен Роар» принес боевой паритет (4:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Макартур» уже на 5 зачетных пунктов отстает от топ-3. Да и стабильности в игре нет даже в первом приближении.

    Поединки с «Централ Кост Маринерс» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Макартур» победил 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и мотивация подняться на пару строчек вверх у них огромная.

    «Централ Кост Маринерс»

    Турнирное положение: «Маринерс» сражаются за попадание в первую шестерку. На данный момент они находятся на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Централ Кост Маринерс» лишь на два пункта отстает от искомой 6 позиции. Вот только забила команда всего 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Дома она разгромно уступила «Аделаиде Юнайтед» (0:4).

    До того команда нанесла поражение «Сиднею» (2:1). А вот поединок с «Йокогамой» завершился досадной коллизией (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Централ Кост Маринерс» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: главной проблемой «маринерс» является слабый уровень реализации. Да и стабильности в игре и результатах не отыщешь днем с огнем.

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    При этом «Централ Кост Маринерс» в двух последних очных поединках обыграли «Макартур». Да и сейчас команда вполне способна зацепиться за драгоценные очки.

    В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и по своему потенциалу она просто обязана подняться на пару строчек вверх.

    Очевидно, что номинальные гости намерены улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент не блещет стабильностью в плане игры и результатов.

    Статистика для ставок

    • «Макартур» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Централ Кост Маринерс» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Макартур» в 2 своих последних очных поединках проиграл «маринерс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Макартур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.15.

    Прогноз: «Централ Кост Маринерс» имеет явные проблемы в плане созидания и реализации голевых моментов.

    Номинальные хозяева намерены подтянуться к группе лидеров, так что явно сразу будут активны в атаке.

    Ставка: Победа «Макартура» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.15

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    «Макартур» — «Централ Кост Маринерс»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на футбол. «Макартур» будет торопиться!
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