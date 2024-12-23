23 декабря в 9-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Макартур» и «Централ Кост Маринерс». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Макартур» — «Централ Кост Маринерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Макартур»

Турнирное положение: «Макартур» нынче осели в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 6 месте.

При этом «Макартур» в 8 матчах настрелял 16 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 12 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Со счетом 2:1 был обыграл «Веллингтон Феникс».

До того «Макартур» расписал мировую с «Вестерн Юнайтед» (0:0). Да и поединок с «Брисбен Роар» принес боевой паритет (4:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Макартур» уже на 5 зачетных пунктов отстает от топ-3. Да и стабильности в игре нет даже в первом приближении.

Поединки с «Централ Кост Маринерс» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Макартур» победил 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и мотивация подняться на пару строчек вверх у них огромная.

«Централ Кост Маринерс»

Турнирное положение: «Маринерс» сражаются за попадание в первую шестерку. На данный момент они находятся на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Централ Кост Маринерс» лишь на два пункта отстает от искомой 6 позиции. Вот только забила команда всего 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Дома она разгромно уступила «Аделаиде Юнайтед» (0:4).

До того команда нанесла поражение «Сиднею» (2:1). А вот поединок с «Йокогамой» завершился досадной коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Централ Кост Маринерс» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: главной проблемой «маринерс» является слабый уровень реализации. Да и стабильности в игре и результатах не отыщешь днем с огнем.

При этом «Централ Кост Маринерс» в двух последних очных поединках обыграли «Макартур». Да и сейчас команда вполне способна зацепиться за драгоценные очки.

В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и по своему потенциалу она просто обязана подняться на пару строчек вверх.

Очевидно, что номинальные гости намерены улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент не блещет стабильностью в плане игры и результатов.

Статистика для ставок

«Макартур» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Централ Кост Маринерс» в среднем забивает реже гола за матч

«Макартур» в 2 своих последних очных поединках проиграл «маринерс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Макартур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.15.

Прогноз: «Централ Кост Маринерс» имеет явные проблемы в плане созидания и реализации голевых моментов.

Номинальные хозяева намерены подтянуться к группе лидеров, так что явно сразу будут активны в атаке.

Ставка: Победа «Макартура» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15