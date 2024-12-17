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    «Гранада» легко справится с аутсайдером?

    «Гранада» — «Картахена». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 17 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Картахена»
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    «Гранада»
    «Гранада» в родных стенах сразится с «Картахеной» в 20-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 17 декабря и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гранада» — «Картахена», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Декабря 2024 года

    Гранада

  • Гранада
    •  Гранада 21:00 Картахена

    Картахена

  • Испания. Сегунда
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    «Гранада»

    Турнирное положение: Андалусцы на текущий момент в таблице Сегунды идут на девятой позиции, имея в своем активе 29 зачетных пунктов и на балл отстают от зоны плей-офф.

    «Гранада» добилась восьми викторий, а пять раз сыграла вничью и шесть игр проиграла, разница мячей составляет 30:25.

    Гранада — Картахена: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «насриды» на выезде потерпели фиаско от «Овьедо» со счетом 0:2, а игровым днем ранее они в родных стенах разгромили сантандерский «Расинг» со счетом 3:0, который лидирует в первенстве.

    Не сыграют: Защитник Карлос Нева пребывает в лазарете команды.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Гранада» в отрезке своих четырех предыдущих матчей отпраздновала лишь одну викторию, один поединок свела миром и дважды терпела фиаско, оба раза уступив в гостевых встречах.

    До этого же периода она выиграла два матча кряду, а еще ранее уступила в двух встречах подряд. И стоит отметить, что в новом чемпионате «Гранада» забивала в 18 из 20 проведенных игр.

    «Картахена»

    Турнирное положение: Этот коллектив с 13 набранными пунктами идет предпоследним в турнирной таблице и от безопасной строки отстает на восемь баллов.

    «Картахена» выиграла четыре встречи из 19 проведенных, раз сыграла вничью и 14 матчей проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 14:32.

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    • Последние матчи: В своей предыдущей сыгранной игре «подводники» на выезде потерпели крупное фиаско от «Кастельона» со счетом 1:4, а ранее они на своем поле переиграли хихонский «Спортинг» 1:0 и в гостях уступили 0:1 «Эйбару».

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Картахена» за 12 минувших встреч в рамках Сегунды смогла выиграть лишь в двух случаях.

    В остальных же десяти поединках за это время коллектив расписал одну мировую и девять раз уходил с поля поверженным, но в пяти случаях фиаско были с разницей в один мяч. А в шести из 11 своих предыдущих игр команда не смогла забить.

    Статистика для ставок

    • В позапрошлом сезоне Сегунды «Гранада» на своем поле обыграла «Картахену» со счетом 1:0

    • «Гранада» не уступает «Картахене» вот уже на протяжении трех очных игр кряду, выиграв дважды за это время

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Гранаду» букмекеры дают коэффициент 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Картахены» оценена в 6.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.89 и 1.93 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что на своем поле один из претендентов на повышение одолеет команду из подвала таблицы, пробив при этом фору в -1.

    Рекомендуемая ставка: победа «Гранады» с форой (-1) за 1.80.

    Прогноз: И также прогнозируем еще здесь верховой исход, ведь «насриды» забивают немало в этом чемпионате, особенно в родных стенах.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.89.

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    «Гранада» — «Картахена»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 17.12.2024. Прогнозы на футбол. «Гранада» легко справится с аутсайдером?
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