16 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Албания и Чехия. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Албания — Чехия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Албания

Турнирное положение: после 4 туров Албания идет с 6 очками на третьем месте в группе 1 Лиги наций В.

Последние матчи: в 4-м туре Албания в напряженном матче смогла обыграть Грузию на ее поле со счетом 1:0. Игра получилась не самой привлекательной, албанцы смогли использовать чуть ли не единственный момент в матче после точного удара хавбека «Интера» Кристьяна Аслани.

Ранее были поражения от Чехии в гостях (0:2) и от Грузии дома (0:1).

Не сыграют: серьезных потерь нет.

Состояние команды: сейчас Албания представляет собой крепкого середняка, большинство футболистов которой играют в итальянской Серии А, также есть представители в Бундеслиге и даже РПЛ. Состав довольно крепкий, почти все футболисты обладают крепким и боевитым характером и выкладываются на полную все 90 минут.

Чехия

Турнирное положение: в группе 1 Лиги наций В лидером является Чехия с 7 очками.

Календарь и таблица Лиги наций

Последние матчи: в предыдущей игре Чехия сыграла на выезде вничью со сборной Украины (1:1). Подопечные Ивана Гашека довольно быстро вышли вперед после точного удара Лукаса Черва, но не смогли удержать преимущество после перерыва. При этом соперник смотрелся лучше, поэтому чехи должны радоваться одному очку.

До этого была победа над Албанией (2:0) и Украиной на своем поле со счетом 3:2.

Не сыграют: ведущие футболисты в строю.

Состояние команды: в настоящий момент Чехия представляет собой европейского середняка, там не ярких звезд, а лидер сборной Томаш Соучек сдает с каждым годом, и уже не всегда уже проходит в основу «Астон Виллы». Шика замучали травмы, Гложек пока не оправдал авансы, а похожих по таланту игроков прежним звездам больше не видно.

Статистика для ставок

В матче первого круга Чехия выиграла дома со счетом 2:0

Матч в 2023 году в рамках отбора на Евро-2024 в Чехии был сыгран вничью (1:1)

Игра в Албании завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Албании дают 3,40, а на Чехию — 2.33, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: сейчас это команды примерно одного уровня, но на стороне Албания горячая поддержка домашних трибун и мотивация отомстить за поражение в первом круге. Все лидеры в строю, а победа выводит албанцев на первое место. Они точно будуь грызть землю ради трех очков.

Ставка: победа Албании с форой 0 за 2,37.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с чистой победой.

Ставка: Албания выиграет за 3,40.