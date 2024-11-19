ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций Майк Тайсон и Джейк ПолРинг ради денег и хайпа. Тайсон ожидаемо проиграл Полу, зато неплохо заработал «Рома»Загнанный зверь. «Рома» отчаянно пытается выбраться из зоны турбулентности
  • 00:40
    • Италия обыграла Францию, Израиль вырвал победу у Бельгии в Лиге наций
  • 22:06
    • Синнер выиграл Итоговый турнир-2024
  • 21:54
    • Англия разгромила Ирландию, Греция уверенно победила Финляндию
    Все новости спорта

    Албанцы дома всегда сильны

    Албания — Чехия. Ставка (к. 2.37) и прогноз на Лигу наций 16 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Албании Прогнозы на сборную Чехии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Албания — Чехия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристьян Аслани — главная звезда албанцев
    16 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Албания и Чехия. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Албания — Чехия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 19 Ноября 2024 года

    Албания

  • Тирана
    •  Албания 22:45 Украина

    Украина

  • Киев
    •

    Албания

    Турнирное положение: после 4 туров Албания идет с 6 очками на третьем месте в группе 1 Лиги наций В.

    Последние матчи: в 4-м туре Албания в напряженном матче смогла обыграть Грузию на ее поле со счетом 1:0. Игра получилась не самой привлекательной, албанцы смогли использовать чуть ли не единственный момент в матче после точного удара хавбека «Интера» Кристьяна Аслани.

    Албания — Украина: коэффициенты букмекеров

    Ранее были поражения от Чехии в гостях (0:2) и от Грузии дома (0:1).

  • Ничего личного. Анчелотти рискует быть уволенным из «Реала» до Нового года
  • Знаменитый итальянец провалил начало сезона и чемпионы Европы не колеблясь уволят легенду клуба
  • 13/11/2024

    • Не сыграют: серьезных потерь нет.

    Состояние команды: сейчас Албания представляет собой крепкого середняка, большинство футболистов которой играют в итальянской Серии А, также есть представители в Бундеслиге и даже РПЛ. Состав довольно крепкий, почти все футболисты обладают крепким и боевитым характером и выкладываются на полную все 90 минут.

    Чехия

    Турнирное положение: в группе 1 Лиги наций В лидером является Чехия с 7 очками.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Последние матчи: в предыдущей игре Чехия сыграла на выезде вничью со сборной Украины (1:1). Подопечные Ивана Гашека довольно быстро вышли вперед после точного удара Лукаса Черва, но не смогли удержать преимущество после перерыва. При этом соперник смотрелся лучше, поэтому чехи должны радоваться одному очку.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого была победа над Албанией (2:0) и Украиной на своем поле со счетом 3:2.

    Не сыграют: ведущие футболисты в строю.

    Состояние команды: в настоящий момент Чехия представляет собой европейского середняка, там не ярких звезд, а лидер сборной Томаш Соучек сдает с каждым годом, и уже не всегда уже проходит в основу «Астон Виллы». Шика замучали травмы, Гложек пока не оправдал авансы, а похожих по таланту игроков прежним звездам больше не видно.

    Статистика для ставок

    • В матче первого круга Чехия выиграла дома со счетом 2:0

    • Матч в 2023 году в рамках отбора на Евро-2024 в Чехии был сыгран вничью (1:1)

    • Игра в Албании завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Албании дают 3,40, а на Чехию — 2.33, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: сейчас это команды примерно одного уровня, но на стороне Албания горячая поддержка домашних трибун и мотивация отомстить за поражение в первом круге. Все лидеры в строю, а победа выводит албанцев на первое место. Они точно будуь грызть землю ради трех очков.

    Ставка: победа Албании с форой 0 за 2,37.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с чистой победой.

    Ставка: Албания выиграет за 3,40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Додиг — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Малави — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сан-Кристован — Россия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маэстрелли — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Судан — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Гана — Нигер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливия — Бенин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сапата-Миральес — Ритшар
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Тунис — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Албания — Чехия: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Албанцы дома всегда сильны
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры