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    «Виссел Кобе» не заметит аутсайдера

    «Виссел Кобе» — «Джубило Ивата». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 1 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Виссел Кобе» — «Джубило Ивата»
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    «Виссел Кобе»
    1 ноября в 35-м туре чемпионата Японии по футболу сыграют «Виссел Кобе» и «Джубило Ивата». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виссел Кобе» — «Джубило Ивата», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Виссел Кобе»

    Турнирное положение: «Виссел Кобе» сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 2 месте в турнирной таблице.

    При этом «Виссел Кобе» в 34 матчах чемпионата настрелял 54 мяча. Да и отставание от лидера нынче минимальное.

    Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Виссел Кобе» нанес поражение «Киото» (2:1).

    До того команда переиграла «Ульсан» (2:0). А вот встреча с ФК «Токио» принесла форменное разочарование (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. При этом в них «Виссел Кобе» забил 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Хотару Ямагучи — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Виссел Кобе» победил в 2 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем раз за матч.

    Поединки против «Джубило Иваты» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Виссел Кобе» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут агрессивно атаковать. Команда всеми силами пытается догнать «Хиросиму».

    «Джубило Ивата»

    Турнирное положение: «Джубило Ивата» в текущем сезоне борется за выживание в элитном дивизионе. На текущий момент команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Джубило Ивата» настрелял 39 мячей в 33 поединках. А вот в собственные ворота команда пропустила 54 раза.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Джубило Ивата» справилась с «Серезо Осакой» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Хиросимы» (1:2). А вот поединок с «Нагоей» завершился поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Джубило Ивата» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Рику Мориока — травмирован.

    Состояние команды: «Джубило Ивата» на 4 очка отстает от спасительной 17 позиции. Правда, у команды еще имеется матч в запасе.

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    При этом «Джубило Ивата» не столь уверенно выглядит в атаке. Да и в трех последних очных поединках команда проиграла «Виссел Кобе».

    Команда по именам имеет достаточно приличный, по местным меркам, состав. Да и мотивация выбраться из опасной зоны огромная!

    Очевидно, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и последний локальный успех явно окрылил игроков.

    Статистика для ставок

    • «Виссел Кобе» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • «Джубило Ивата» в 3 последних очных встречах проигрывала «Виссел Кобе»

    • «Виссел Кобе» победил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Виссел Кобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее соперника, к тому же борются за чемпионство.

    «Виссел Кобе» необходимо поднатореть в плане реализации, да и оппонент нынче крайне нестабилен.

    Ставка: Фора «Виссел Кобе» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Виссел Кобе» — «Джубило Ивата»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. «Виссел Кобе» не заметит аутсайдера
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