1 ноября в 35-м туре чемпионата Японии по футболу сыграют «Виссел Кобе» и «Джубило Ивата». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виссел Кобе» — «Джубило Ивата», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виссел Кобе»

Турнирное положение: «Виссел Кобе» сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 2 месте в турнирной таблице.

При этом «Виссел Кобе» в 34 матчах чемпионата настрелял 54 мяча. Да и отставание от лидера нынче минимальное.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Виссел Кобе» нанес поражение «Киото» (2:1).

До того команда переиграла «Ульсан» (2:0). А вот встреча с ФК «Токио» принесла форменное разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. При этом в них «Виссел Кобе» забил 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Хотару Ямагучи — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Виссел Кобе» победил в 2 своих последних поединках. А вот оборона допускает результативные сбои в среднем раз за матч.

Поединки против «Джубило Иваты» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Виссел Кобе» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут агрессивно атаковать. Команда всеми силами пытается догнать «Хиросиму».

«Джубило Ивата»

Турнирное положение: «Джубило Ивата» в текущем сезоне борется за выживание в элитном дивизионе. На текущий момент команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Джубило Ивата» настрелял 39 мячей в 33 поединках. А вот в собственные ворота команда пропустила 54 раза.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Джубило Ивата» справилась с «Серезо Осакой» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Хиросимы» (1:2). А вот поединок с «Нагоей» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Джубило Ивата» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Рику Мориока — травмирован.

Состояние команды: «Джубило Ивата» на 4 очка отстает от спасительной 17 позиции. Правда, у команды еще имеется матч в запасе.

При этом «Джубило Ивата» не столь уверенно выглядит в атаке. Да и в трех последних очных поединках команда проиграла «Виссел Кобе».

Команда по именам имеет достаточно приличный, по местным меркам, состав. Да и мотивация выбраться из опасной зоны огромная!

Очевидно, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и последний локальный успех явно окрылил игроков.

Статистика для ставок

«Виссел Кобе» в среднем пропускает аккурат гол за матч

«Джубило Ивата» в 3 последних очных встречах проигрывала «Виссел Кобе»

«Виссел Кобе» победил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виссел Кобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее соперника, к тому же борются за чемпионство.

«Виссел Кобе» необходимо поднатореть в плане реализации, да и оппонент нынче крайне нестабилен.

Ставка: Фора «Виссел Кобе» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75