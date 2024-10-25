25 октября в 1/2 финала плей-офф Кубка Центральной Америки КОНКАКАФ по футболу сыграют «Реал Эстели» и «Эредиано». Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Эстели» — «Эредиано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Эстели»

Турнирное положение: «Реал Эстели» привычно преуспевает в чемпионате Никарагуа. Ныне команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал Эстели» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот забить команде удалось 23 раза в 10 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Поединок с «Ферретти» завершился боевым паритетом (1:1).

При этом «Реал Эстели» до того переиграл «Ранчо Сантану» (3:1). А вот поединок с «Агилой» завершился сухой ничьей.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыл 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Реал Эстели» явно намеревается пробиться в финал турнира. Да и прибавить в плане реализации команде вполне по силам.

С «Эредиано» команда пересекалась лишь однажды. Четыре года назад «Реал Эстели» минимально переиграл костариканцев.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться соорудить голевой задел перед ответной встречей. Да и не проигрывают никарагуанцы уже больше месяца.

«Эредиано»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Коста-Рики.

Причем «Эредиано» в своем чемпионате отстает от лидера на 7 очков. Да и средняя результативность не доходит до 2 голов за матч: 24 мяча в 15 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла всего один зачетный балл. «Эредиано» не смог одолеть «Алахуэленсе» (1:1).

Чуть раньше команда уверенно расправилась с «Пунтаренасом» (2:0). А вот поединок с «Картахинесом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эредиано» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эредиано» явно недостает пресловутой стабильности. При этом команда способна дать бой никарагуанцам.

Оборона команды в нынешнем сезоне действует не столь надежно. В 15 поединках в ее воротах побывали 20 мячей.

При этом «Эредиано» не проигрывал в 2 своих последних матчах. Да и настрой на полуфинал у команды явно будет максимальным.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Тем паче, оппонент отнюдь небезгрешен в обороне.

Статистика для ставок

«Эредиано» в среднем забивает менее 2 голов за матч

Никарагуанцы не проигрывали уже более месяца

«Реал Эстели» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Эстели» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Номинальные хозяева имеют достаточно приличный подбор атакующих исполнителей.

Никарагуанцы явно сильнее соперника, так что ждем от них высокой стартовой атакующей активности.

Ставка: Победа «Реал Эстели» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38