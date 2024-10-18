«Кордова» примет на своем поле «Картахену» в 10-м туре испанской Сегунды. Поединок состоится 18 октября и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кордова» — «Картахена», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кордова»

Турнирное положение: Андалузский коллектив прошлый сезон провел в третьем дивизионе и занял там второе место в одной из групп, и через плей-офф пробился в Сегунде.

Во второй по рангу лиге «Кордова» после 9-ти туров набрала девять очков и делит с еще тремя командами 17-20 места. У нее две победы, три ничьи и четыре фиаско, разница мячей — 10:13.

Последние матчи: «Бело-зеленые» в предыдущем туре первенства потерпели минимальное выездное фиаско от «Гранады» со счетом 0:1, играя еще с середины первого тайма в меньшинстве. До этого они дома одолели «Ферроль» 3:1 и поделили очки в гостях с «Альбасете» 1:1.

Не сыграют: полузащитник Тео Зидан будет отбывать дисквалификацию.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: В рамках текущего розыгрыша Сегунды «Кордова» выступает пока скромно, добыв две виктории, обе которые были домашними и над соседями по таблице. Три поединка коллектив еще свел вничью и два из них на своем поле, а также потерпел четыре проигрыша, каждый раз уступая вне родных стен.

«Картахена»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом розыгрыше второго испанского дивизиона финишировал в середине таблицы, опередив на шесть баллов зону вылета.

В новом же чемпионате Сегунды «Картахена» после 9-ти туров набрала шесть очков и идет предпоследней. У нее две победы и семь фиаско, разница мячей — 7:14.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Подводники» в двух своих предыдущих поединках чемпионата потерпели фиаско, поочередно уступив в гостях «Тенерифе» со счетом 0:2 и на своем поле «Ферролю» 0:1 в предыдущем туре. А вот перед этим они в Сантандере смогли одолеть лидирующий в таблице «Расинг» со счетом 2:1.

Не сыграют: Все основные игроки в строю.

Состояние команды: Все свои пункты «Картахена» в этом чемпионате заработала в гостевых поединках, сумев переиграть по 2:1 «Эльденсе» и «Расинг». Остальные же семь матчей команда проиграла, но в пяти случаях проигрыши были с минимальной разницей. И в четырех из семи данных встреч она забивала.

Статистика для ставок

«Картахена» выиграла у предстоящего противника в двух предыдущих очных играх по 2:0

Последний раз «Кордова» смогла победить «Картахену» 12 лет тому назад

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кордовы» — 1.68, победа «Картахены» — 5.25, ничья — 3.76.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.78 соответственно.

Прогноз: Так как эти команды в завершающей стадии имеют определенные проблемы, то в их очной игре есть смысл ставить на ТМ 2,5.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.78.

Прогноз: И также еще здесь поставим с Х на «Картахену», которая в текущем чемпионате на выезде выступает гораздо лучше, чем дома.

Ставка: Х2 2.12.