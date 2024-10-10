10 октября в 3-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Оман и Кувейт. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оман — Кувейт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Оман

Турнирное положение: Оман стартовал в квалификации крайне слабо. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Оман в двух стартовых турах квалификации не разжился очками. Да и забила команда всего 1 мяч.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Дома она уступила сборной Южной Кореи (1:3).

А вот до того Оман потерпел минимальную коллизию от Ирака. При этом поединок с Кыргызстаном принес ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Оман все еще надеется на попадание в топ-4. Между тем, игра команды очень далека от идеала.

Матчи против кувейтцев для команды исторически складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков Оман выиграл 5 раз.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и пора бы оманцам отталкиваться от дна.

Кувейт

Турнирное положение: Кувейтцы сражаются за попадание в топ-4. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Кувейт в 2 поединках квалификации набрал всего 2 очка. При этом команда забила 1 мяч при одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Кувейтцы дома не дали себя обыграть Ираку (0:0).

До того команда подписала мировую с Иорданией (1:1). Правда, чуть ранее кувейтцы переиграли Афганистан (1:0).

Вообще же, Кувейт в 5 своих последних матчах выиграл 1 раз. Забила в них команда 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. Зато кувейтцы не проигрывали в 4 своих последних матчах.

При этом сборная Кувейт давненько не обыгрывал оманцев. Последняя виктория случилась еще 12 лет назад.

Наверняка номинальные гости постараются зацепиться за очки. При этом оборона команды выглядит достаточно монолитно.

Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы на контратаках. Плюс ко всему, оппонент имеет заметные проблемы в плане надежности тылов.

Статистика для ставок

Оман обыграл кувейтцев в 5 последних очных поединках

Обе команды забили по голу в 2 матчах квалификации

Оман в 2 матчах квалификации на Мундиаль пропустил 4 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Оман — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: Оман традиционно успешно противостоит кувейтцам, и уж точно начнет поединок активно.

Номинальные гости имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, весьма нестабильны.

Ставка: Победа Омана в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05