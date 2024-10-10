10 октября в 3-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Бахрейн и Индонезия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бахрейн — Индонезия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бахрейн

Турнирное положение: Бахрейн сражается за прямой выход на Мундиаль. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы группы С.

При этом Бахрейн в двух стартовых турах квалификации разжился 3 очками. Да и забила команда всего 1 мяч.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Дома она уступила сборной Японии (0:5).

А вот до того Бахрейн минимально переиграл австралийцев. При этом поединок с ОАЭ принес ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Бахрейн как минимум надеется на попадание в топ-4. Между тем, шансы зацепиться за 2 место еще имеются.

Матчи против индонезийцев для команды исторически складываются успешно. Из четырех очных поединков Бахрейн выиграл 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.

Индонезия

Турнирное положение: Индонезийцы сражаются за попадание в топ-4. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Индонезия в 2 матчах группы набрала всего 2 очка. При этом команда забила 1 мяч при одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Сборная Индонезии дома не дала себя обыграть Австралии (0:0).

До того команда подписала мировую с Саудовской Аравии (1:1). Правда, чуть ранее индонезийцы переиграли Филиппины (2:0).

Вообще же, Индонезия в 5 своих последних матчах выиграла 1 раз. Забила в них команда 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь ярко. Зато индонезийцы не проигрывали в трех своих последних матчах.

При этом сборная Индонезия давненько не обыгрывала Бахрейн. Последняя виктория случилась еще 17 лет назад.

Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом индонезийцам придется больше обороняться.

Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы на контратаках. Да и оппонент имеет некоторые проблемы в плане надежности своих тылов.

Статистика для ставок

Бахрейн из 4 очных поединков лишь однажды уступил Индонезии

Обе команды забили по голу в 2 матчах квалификации

Бахрейн в последней очной встрече обыграл индонезийцев со счетом 10:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бахрейн — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.59.

Прогноз: Бахрейн традиционно успешно противостоит индонезийцам.

Номинальные гости имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, крайне нестабильны.

Ставка: Победа Бахрейна за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35