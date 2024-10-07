7 октября в 20-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Абдыш-Ата», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» сражается за выживание в элите. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» опережает зону вылета всего на 1 балл. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Илбирс» провел неудачно. Команда дома уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:2).

А вот до того «Илбирс» переиграл «Алгу» (2:1). Правда, чуть ранее команда по всем статьям уступила «Алаю» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: у «Илбирса» нынче не самый простой период. Между тем, шансы на спасение довольно неплохие.

Матчи против «Абдыш-Аты» для команды традиционно складываются неудачно. На протяжении 5 последних лет «Илбирс» неизменно проигрывает местному гранду.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только оборона в среднем дает результативный сбой 2 раза за матч.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» проводит весьма продуктивный сезон. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Абдыш-Ата» в 22 матчах чемпионата добыла 56 пунктов. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч — 59 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Абдыш-Ата» уверенно переиграла «Алдиер» (2:0).

До того команда уступила «Мурас Юнайтед» (1:3). Зато «Алай» был обыгран фактически на одном дыхании (3:0).

Вообще же, «Абдыш-Ата» в 5 своих последних матчах выиграла 3 раза. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. Между тем, «Абдыш-Ата» на 8 очков оторвалась от ближайшего преследователя.

При этом «Абдыш-Ата» регулярно обыгрывает «Илбирс». В обоих очных поединках этого календарного года команда забила по 5 мячей в ворота соперника.

Наверняка «Абдыш-Ата» не будет сбавлять оборотов. Лидер априори не должен иметь проблем в этом поединке.

Нет сомнений, что гости будут действовать максимально активно. Да и оборона команды результативно ошиблась лишь 12 раз в 22 матчах.

Статистика для ставок

«Илбирс» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Абдыш-Ата» в 2 последних очных поединках забивала по 5 мячей в ворота «Илбирса»

«Илбирс» уже 5 лет не может отобрать очки у «Абдыш-Аты»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.30.

Прогноз: «Илбирс» в последние годы крайне неудачно противостоит «Абдыш-Ате».

Номинальные гости нынче выглядят весьма симпатично, и явно намереваются еще дальше оторваться от конкурентов.

Ставка: Фора «Абдыш-Аты» -1.5 за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30