Илбирс
Абдыш-Ата
«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» сражается за выживание в элите. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Илбирс» опережает зону вылета всего на 1 балл. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Илбирс» провел неудачно. Команда дома уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:2).
А вот до того «Илбирс» переиграл «Алгу» (2:1). Правда, чуть ранее команда по всем статьям уступила «Алаю» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при 12 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: у «Илбирса» нынче не самый простой период. Между тем, шансы на спасение довольно неплохие.
Матчи против «Абдыш-Аты» для команды традиционно складываются неудачно. На протяжении 5 последних лет «Илбирс» неизменно проигрывает местному гранду.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только оборона в среднем дает результативный сбой 2 раза за матч.
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» проводит весьма продуктивный сезон. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Абдыш-Ата» в 22 матчах чемпионата добыла 56 пунктов. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч — 59 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Абдыш-Ата» уверенно переиграла «Алдиер» (2:0).
До того команда уступила «Мурас Юнайтед» (1:3). Зато «Алай» был обыгран фактически на одном дыхании (3:0).
Вообще же, «Абдыш-Ата» в 5 своих последних матчах выиграла 3 раза. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. Между тем, «Абдыш-Ата» на 8 очков оторвалась от ближайшего преследователя.
При этом «Абдыш-Ата» регулярно обыгрывает «Илбирс». В обоих очных поединках этого календарного года команда забила по 5 мячей в ворота соперника.
Наверняка «Абдыш-Ата» не будет сбавлять оборотов. Лидер априори не должен иметь проблем в этом поединке.
Нет сомнений, что гости будут действовать максимально активно. Да и оборона команды результативно ошиблась лишь 12 раз в 22 матчах.
Статистика для ставок
- «Илбирс» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Абдыш-Ата» в 2 последних очных поединках забивала по 5 мячей в ворота «Илбирса»
- «Илбирс» уже 5 лет не может отобрать очки у «Абдыш-Аты»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.30.
- 3.70Динамо — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.80Астон Вилла — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.50Локомотив — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: «Илбирс» в последние годы крайне неудачно противостоит «Абдыш-Ате».
Номинальные гости нынче выглядят весьма симпатично, и явно намереваются еще дальше оторваться от конкурентов.
Ставка: Фора «Абдыш-Аты» -1.5 за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.30