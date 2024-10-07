ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон — автор дубля в ворота «Ростова» Долгожданная победа. Удивительный разгром «Ростова» в Москве Густаво МантуанРешающий пенальти. «Зенит» едва не оступился с «Оренбургом» Арне Слот По осени считаем. Пять лучших решений клубов АПЛ, принятых этим летом
  • 00:04
    • «Реал» дома уверенно обыграл «Вильярреал»
  • 23:46
    • Хет-трик Тюрама обеспечил «Интеру» победу над «Торино»
  • 21:10
    • «Рубин» одолел «Ахмат» в матче РПЛ
  • 21:02
    • «Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
  • 19:01
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»
  • 18:59
    • Дубль Ковачича принес «Манчестер Сити» победу в матче с «Фулхэмом»
    Все новости спорта

    «Абдыш-Ата» не заметит «Илбирс»

    «Илбирс» — «Абдыш-Ата». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 7 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Илбирс» — «Абдыш-Ата»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Абдыш-Ата»
    7 октября в 20-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Абдыш-Ата», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 07 Октября 2024 года

    Илбирс

  • Бишкек
    •  Илбирс 13:00 Абдыш-Ата

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •

    «Илбирс»

    Турнирное положение: «Илбирс» сражается за выживание в элите. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Илбирс» опережает зону вылета всего на 1 балл. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Илбирс» провел неудачно. Команда дома уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:2).

    А вот до того «Илбирс» переиграл «Алгу» (2:1). Правда, чуть ранее команда по всем статьям уступила «Алаю» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: у «Илбирса» нынче не самый простой период. Между тем, шансы на спасение довольно неплохие.

    Матчи против «Абдыш-Аты» для команды традиционно складываются неудачно. На протяжении 5 последних лет «Илбирс» неизменно проигрывает местному гранду.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только оборона в среднем дает результативный сбой 2 раза за матч.

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» проводит весьма продуктивный сезон. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Абдыш-Ата» в 22 матчах чемпионата добыла 56 пунктов. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч — 59 мячей.

  • Пора и честь знать. Тен Хаг и еще девять тренеров АПЛ, которых нужно было увольнять раньше
  • Наставник «МЮ» не первый и не последний тренер в Премьер-лиге, кто засиделся на своем посту дольше, чем следовало бы
  • 04/10/2024

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Абдыш-Ата» уверенно переиграла «Алдиер» (2:0).

    До того команда уступила «Мурас Юнайтед» (1:3). Зато «Алай» был обыгран фактически на одном дыхании (3:0).

    Вообще же, «Абдыш-Ата» в 5 своих последних матчах выиграла 3 раза. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. Между тем, «Абдыш-Ата» на 8 очков оторвалась от ближайшего преследователя.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Абдыш-Ата» регулярно обыгрывает «Илбирс». В обоих очных поединках этого календарного года команда забила по 5 мячей в ворота соперника.

    Наверняка «Абдыш-Ата» не будет сбавлять оборотов. Лидер априори не должен иметь проблем в этом поединке.

    Нет сомнений, что гости будут действовать максимально активно. Да и оборона команды результативно ошиблась лишь 12 раз в 22 матчах.

    Статистика для ставок

    • «Илбирс» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Абдыш-Ата» в 2 последних очных поединках забивала по 5 мячей в ворота «Илбирса»

    • «Илбирс» уже 5 лет не может отобрать очки у «Абдыш-Аты»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.30.

    Прогноз: «Илбирс» в последние годы крайне неудачно противостоит «Абдыш-Ате».

    Номинальные гости нынче выглядят весьма симпатично, и явно намереваются еще дальше оторваться от конкурентов.

    Ставка: Фора «Абдыш-Аты» -1.5 за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Альдо — Баутиста
  • Бои
  • Сегодня в 06:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Пенья — Пеннингтон
  • Бои
  • Сегодня в 06:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Перейра — Раунтри
  • Бои
  • Сегодня в 07:25
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арнальди — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Коболли — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Циципас — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гирон — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монфис — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Ибин У
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Илбирс» — «Абдыш-Ата»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на футбол. «Абдыш-Ата» не заметит «Илбирс»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры