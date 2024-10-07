ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон — автор дубля в ворота «Ростова» Долгожданная победа. Удивительный разгром «Ростова» в Москве Густаво МантуанРешающий пенальти. «Зенит» едва не оступился с «Оренбургом» Арне Слот По осени считаем. Пять лучших решений клубов АПЛ, принятых этим летом
  • 00:04
    • «Реал» дома уверенно обыграл «Вильярреал»
  • 23:46
    • Хет-трик Тюрама обеспечил «Интеру» победу над «Торино»
  • 21:10
    • «Рубин» одолел «Ахмат» в матче РПЛ
  • 21:02
    • «Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
  • 19:01
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»
  • 18:59
    • Дубль Ковачича принес «Манчестер Сити» победу в матче с «Фулхэмом»
    Все новости спорта

    Три очка для «Алая»?

    «Алай» — «Алдиер». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 7 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Алай» — «Алдиер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алай»
    7 октября в 21-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Алдиер». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Алдиер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 07 Октября 2024 года

    Алай

  • Ош
    •  Алай 13:00 Алдиер

    Алдиер

  • Куршаб
    •

    «Алай»

    Турнирное положение: «Алай» сражается за попадание на пьедестал. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алай» на 6 очков отстает от третьей позиции. Вот только забивает команда в среднем немногим более гола за матч.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Алай» провел неудачно. Команда дома не смогла одолеть «Кыргызалтын» (1:1).

    А вот до того «Алай» разгромно уступил «Абдыш-Ате» (0:3). Правда, чуть ранее команда уверенно переиграла «Илбирс» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при 5 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: у «Алая» нынче не самый простой период. Между тем, при отставании от 3 места в 6 очков у команды имеется матч в запасе.

    Матчи против «Алдиера» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Алай» выиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оппонент пропускает чаще всех в лиге.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Алдиер» в 21 матчах чемпионата добыл 15 очков. Да и забивает команда в среднем гол за матч — 22 мяча.

  • Пора и честь знать. Тен Хаг и еще девять тренеров АПЛ, которых нужно было увольнять раньше
  • Наставник «МЮ» не первый и не последний тренер в Премьер-лиге, кто засиделся на своем посту дольше, чем следовало бы
  • 04/10/2024

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Алдиер» дома уступил «Абдыш-Ате» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Алге» (2:0). А вот поединок с «Дордоем» завершился обидной коллизией (1:2).

    Вообще же, «Алдиер» в 5 своих последних матчах выиграла 2 раза. Забила в них команда 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. Между тем, «Алдиер» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Алдиер» в среднем пропускает 2 гола за матч. Да и «Алай» команда еще не обыгрывала ни разу.

    Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом «Алдиеру» придется, по большей части, лишь обороняться.

    Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы в контригре. Да и оппонент не столь стабилен в последнее время.

    Статистика для ставок

    • «Алай» в среднем пропускает гол за матч

    • «Алдиер» еще ни разу не обыгрывал «Алай»

    • «Алай» в 3 последних очных поединках обыгрывал «Алдиер»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.00.

    Прогноз: «Алай» традиционно успешно противостоит «Алдиеру», плюс борется за 3 место в чемпионате.

    Номинальные гости имеют явные проблемы с надежностью собственных тылов, да и вообще, крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Алая» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Альдо — Баутиста
  • Бои
  • Сегодня в 06:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Пенья — Пеннингтон
  • Бои
  • Сегодня в 06:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Перейра — Раунтри
  • Бои
  • Сегодня в 07:25
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арнальди — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Коболли — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Циципас — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гирон — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монфис — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Ибин У
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алай» — «Алдиер»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Алая»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры