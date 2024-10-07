7 октября в 23-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Алтын Асыр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» сражается за серебряные медали чемпионата. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ахал» отстает от искомой позиции лишь по дополнительным показателям. Вот только команда еще и провела на матч больше конкурента «Алтын Асыра».

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Ахал» провел удачно. Команда нанесла поражение «Ашхабаду» (2:1).

А вот до того «Ахал» переиграл «Небитчи» (2:0). Правда, чуть ранее команда разгромно уступила «Акркадагу» (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. При этом ее игроки отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: у «Ахал» нынче не самый простой период. Между тем, шансы на «серебро» еще и близко не потеряны.

Матчи против «Алтын Асыра» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ахал» выиграл 1 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и с реализацией у команды ныне относительный порядок — 49 забитых мячей.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» проводит весьма непростой сезон. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Алтын Асыр» в 21 матче чемпионата добыл 49 пунктов. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч — 59 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Алтын Асыр» минимально уступил «Аль-Халидии».

До того команда сумела справиться с «Копетдагом» (3:0). А вот встреча с «Аль-Кувой Аль-Джавией» принесла разочарование (1:2).

Вообще же, «Алтын Асыр» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. Между тем, «Алтын Асыр» в случае победы явно улучшит свои шансы на серебряные медали.

При этом «Алтын Асыр» из 3 последних очных поединков обыгран «Ахал» дважды. Причем в этих встречах команда не забивала меньше 2 мячей.

Причем «Алтын Асыр» в этом матче стратегически вполне устроит и ничья. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Нет сомнений, что гости будут действовать активно. В случае победы над прямым конкурентом потенциальный отрыв от него вырастет до 6 очков.

Статистика для ставок

И те, и другие в среднем пропускают фактически гол за матч

«Алтын Асыр» в 3 последних очных поединках забивал по 2 мяча в ворота «Ахала»

Обе команды в среднем забивают более 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.63 и 2.15.

Прогноз: «Ахал» в последние годы неудачно противостоит «Алтын Асыру».

Номинальные гости нынче выглядят весьма симпатично, и явно намереваются закрепиться на 2 строчке.

Ставка: Победа «Алтын Асыра» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55