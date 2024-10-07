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    Сумеет ли «Алтын Асыр» закрепиться на втором месте?

    «Ахал» — «Алтын Асыр». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 7 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ахал» — «Алтын Асыр»
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    «Алтын Асыр»
    7 октября в 23-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Алтын Асыр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 07 Октября 2024 года

    Ахал

  • Аннау
    •  Ахал 12:00 Алтын Асыр

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
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    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» сражается за серебряные медали чемпионата. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ахал» отстает от искомой позиции лишь по дополнительным показателям. Вот только команда еще и провела на матч больше конкурента «Алтын Асыра».

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Ахал» провел удачно. Команда нанесла поражение «Ашхабаду» (2:1).

    А вот до того «Ахал» переиграл «Небитчи» (2:0). Правда, чуть ранее команда разгромно уступила «Акркадагу» (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. При этом ее игроки отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: у «Ахал» нынче не самый простой период. Между тем, шансы на «серебро» еще и близко не потеряны.

    Матчи против «Алтын Асыра» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ахал» выиграл 1 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и с реализацией у команды ныне относительный порядок — 49 забитых мячей.

    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» проводит весьма непростой сезон. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Алтын Асыр» в 21 матче чемпионата добыл 49 пунктов. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч — 59 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Алтын Асыр» минимально уступил «Аль-Халидии».

    До того команда сумела справиться с «Копетдагом» (3:0). А вот встреча с «Аль-Кувой Аль-Джавией» принесла разочарование (1:2).

    Вообще же, «Алтын Асыр» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. Между тем, «Алтын Асыр» в случае победы явно улучшит свои шансы на серебряные медали.

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    При этом «Алтын Асыр» из 3 последних очных поединков обыгран «Ахал» дважды. Причем в этих встречах команда не забивала меньше 2 мячей.

    Причем «Алтын Асыр» в этом матче стратегически вполне устроит и ничья. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

    Нет сомнений, что гости будут действовать активно. В случае победы над прямым конкурентом потенциальный отрыв от него вырастет до 6 очков.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем пропускают фактически гол за матч

    • «Алтын Асыр» в 3 последних очных поединках забивал по 2 мяча в ворота «Ахала»

    • Обе команды в среднем забивают более 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.63 и 2.15.

    Прогноз: «Ахал» в последние годы неудачно противостоит «Алтын Асыру».

    Номинальные гости нынче выглядят весьма симпатично, и явно намереваются закрепиться на 2 строчке.

    Ставка: Победа «Алтын Асыра» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.55

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    «Ахал» — «Алтын Асыр»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Алтын Асыр» закрепиться на втором месте?
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