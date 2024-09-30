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    Прервет ли «Гетеборг» серию без побед?

    «Гетеборг» — «ГАИС». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, чемпионат Швеции, 30 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гетеборг» — «ГАИС»
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    «Гетеборг»
    30 сентября в матче 24-го тура чемпионата Швеции по футболу сыграют две команды из Гетеборга — «Гетеборг» на своем поле примет «ГАИС». Начало встречи намечено на 20:10 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гетеборг» — «ГАИС», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 30 Сентября 2024 года

    Гётеборг

  • Гётеборг
    •  Гётеборг 20:10 ГАИС

    ГАИС

  • Швеция. Аллсвенскан
    •

    «Гетеборг»

    Турнирное положение: 18-кратный чемпион Швеции в прошлом сезоне с трудом избежал вылета, а в этом после 24 туров идет с 24 очками на 12 месте, опережая на балл красную зону.

    «Гетеборг» добился в этом первенстве пяти викторий, девять раз сыграл вничью и десять встреч проиграл, разница мячей составляет 26:37.

    Последние матчи: Насколько дней тому назад «ангелы» расписали на выезде мировую 1:1 с аутсайдером «Вестеросом», а немногим ранее в матче дерби сыграли 3:3 с «Хеккном», упустив победу на шестой компенсированной минуте поединка. Ранее они проиграли в двух играх кряду, потерпев домашнее фиаско от «Хаммарбю» 0:1 и гостевое от «Эльфсборга» 1:3.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у «Гетеборга» 9-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны. За этот неудачный период коллектив четыре поединка проиграл и расписал пять мировых исходов. Но только дважды за весь данный период коллектив уходил с поля без забитого мяча. Последняя же виктория клуба была еще в середине июля.

    «ГАИС»

    Турнирное положение: Клуб из Гетеборга в текущем розыгрыше Аллсвенскан после 24 туров с 40 очками идет на пятой строке и на два очка отстает от третьей.

    «ГАИС» выиграл 12 матчей из 24 проведенных, четыре раза сыграл вничью и восемь встреч проиграл, разница мячей составляет 31:27.

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    • Последние матчи: В прошлом туре первенства «скумбрии» на своем поле смогли разгромить соседа по турнирке «Юргорден» со счетом 3:0. А перед этим они четыре поединка из трех завершили мировыми исходами и добились одной виктории.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: Сейчас у 4-кратного чемпиона Швеции 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этот удачный для себя период «ГАИС» отпраздновал четыре виктории и трижды сыграл вничью. Непосредственно в чемпионате за это время «зелено-черные» поровну поделили ничьи и победы — по три раза. И в трех данных встречах они сохранили свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • «ГАИС» выиграл у «Гетеборга» в трех предыдущих очных противостояниях — дважды по 2:1 и раз 3:0

    • В трех из пяти очных поединках этих команд играла ставка обе забьют

    • «Гетеборг» последний раз смог обыграть «ГАИС» аж 13 лет тому назад

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гетеборга» — 2.48, победа «ГАИСа» — 2.75, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 1.93 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного противостояния стоит ждать верхового исхода, так как зачастую между собой эти клубы выдавали верхи.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.86.

    Прогноз: И также рискнем поставить на победу «Гетеборга», который рискует понизится в классе и будет стараться добыть три очка и подняться по таблице.

    Ставка: победа «Гетеборга» за 2.48.

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    «Гетеборг» — «ГАИС»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Гетеборг» серию без побед?
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