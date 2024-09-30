30 сентября в матче 24-го тура чемпионата Швеции по футболу сыграют две команды из Гетеборга — «Гетеборг» на своем поле примет «ГАИС». Начало встречи намечено на 20:10 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гетеборг» — «ГАИС», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гетеборг»

Турнирное положение: 18-кратный чемпион Швеции в прошлом сезоне с трудом избежал вылета, а в этом после 24 туров идет с 24 очками на 12 месте, опережая на балл красную зону.

«Гетеборг» добился в этом первенстве пяти викторий, девять раз сыграл вничью и десять встреч проиграл, разница мячей составляет 26:37.

Последние матчи: Насколько дней тому назад «ангелы» расписали на выезде мировую 1:1 с аутсайдером «Вестеросом», а немногим ранее в матче дерби сыграли 3:3 с «Хеккном», упустив победу на шестой компенсированной минуте поединка. Ранее они проиграли в двух играх кряду, потерпев домашнее фиаско от «Хаммарбю» 0:1 и гостевое от «Эльфсборга» 1:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у «Гетеборга» 9-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны. За этот неудачный период коллектив четыре поединка проиграл и расписал пять мировых исходов. Но только дважды за весь данный период коллектив уходил с поля без забитого мяча. Последняя же виктория клуба была еще в середине июля.

«ГАИС»

Турнирное положение: Клуб из Гетеборга в текущем розыгрыше Аллсвенскан после 24 туров с 40 очками идет на пятой строке и на два очка отстает от третьей.

«ГАИС» выиграл 12 матчей из 24 проведенных, четыре раза сыграл вничью и восемь встреч проиграл, разница мячей составляет 31:27.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «скумбрии» на своем поле смогли разгромить соседа по турнирке «Юргорден» со счетом 3:0. А перед этим они четыре поединка из трех завершили мировыми исходами и добились одной виктории.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: Сейчас у 4-кратного чемпиона Швеции 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В этот удачный для себя период «ГАИС» отпраздновал четыре виктории и трижды сыграл вничью. Непосредственно в чемпионате за это время «зелено-черные» поровну поделили ничьи и победы — по три раза. И в трех данных встречах они сохранили свои ворота на замке.

Статистика для ставок

«ГАИС» выиграл у «Гетеборга» в трех предыдущих очных противостояниях — дважды по 2:1 и раз 3:0

В трех из пяти очных поединках этих команд играла ставка обе забьют

«Гетеборг» последний раз смог обыграть «ГАИС» аж 13 лет тому назад

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гетеборга» — 2.48, победа «ГАИСа» — 2.75, ничья — 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 1.93 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного противостояния стоит ждать верхового исхода, так как зачастую между собой эти клубы выдавали верхи.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.86.

Прогноз: И также рискнем поставить на победу «Гетеборга», который рискует понизится в классе и будет стараться добыть три очка и подняться по таблице.

Ставка: победа «Гетеборга» за 2.48.