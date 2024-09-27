«Аль-Ахли» Каир
Турнирное положение: «Аль-Ахли» Каир выиграл чемпионат Египта. Отрыв от ближайшего преследователя составил 6 очков.
При этом «Аль-Ахли» Каир в среднем забивает чаще 2 голов за матч. А вот в свои ворота пропустила команда 28 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Египтяне переиграли «Гор Махию» (3:0).
А вот до того «Аль-Ахли» Каир одолели ту же «Гор Махию», причем с таким же счетом. А вот «Модерн Спорту» команда уступила (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Ахли» Каир достаточно силен в плане реализации. Да и в двух последних матчах команда уверенно победила.
Матчи против «Замалека» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Ахли» Каир выиграл 4 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и оппонент явно небезгрешен в обороне.
«Замалек»
Турнирное положение: «Замалек» финишировал в своем чемпионате явно хуже ожидаемого. Итоговое 3 место явно не устроило столь амбициозный клуб.
Причем «Замалек» в 34 матчах чемпионата отличился 53 точными ударами. А вот в свои ворота команда пропустила 37 раз.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда сумела победить. «Замалек» переиграл «Полис» (2:1).
До того команда минимально переиграла тот же «Полис». А вот «Тала Аль Гаишу» она уступила в серии послематчевых пенальти.
Вообще же, «Замалек» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 7 мячей при 7 же пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. «Замалеку» уж слишком натужно даются победы.
При этом «Замалек» победил в 2 своих последних поединках. Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении.
Причем команда не имеет в своем составе звезд первой величины даже на уровне Африки. Да и в чемпионате она выступила не столь удачно.
Безусловно, отсиживаться в тылах номинальные гости не собираются. Да и раздражитель в виде столь сильного соперника имеется.
Статистика для ставок
- Обе команды выиграли в 2 своих последних матчах
- Каирцы не пропускали в 2 своих последних поединках
- «Замалек» в среднем пропускает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» Каир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.71 и 2.00.
- 1.99Тоттенхэм — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды неплохо обороняются, и вряд ли будут особенно рисковать.
Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане надежности своих тылов, да и каирцы не столь стабильны.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20