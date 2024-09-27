27 сентября в финале Суперкубка КАФ по футболу сыграют «Аль-Ахли» Каир и «Замалек». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахли» Каир — «Замалек», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Ахли» Каир

Турнирное положение: «Аль-Ахли» Каир выиграл чемпионат Египта. Отрыв от ближайшего преследователя составил 6 очков.

При этом «Аль-Ахли» Каир в среднем забивает чаще 2 голов за матч. А вот в свои ворота пропустила команда 28 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Египтяне переиграли «Гор Махию» (3:0).

А вот до того «Аль-Ахли» Каир одолели ту же «Гор Махию», причем с таким же счетом. А вот «Модерн Спорту» команда уступила (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Ахли» Каир достаточно силен в плане реализации. Да и в двух последних матчах команда уверенно победила.

Матчи против «Замалека» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Ахли» Каир выиграл 4 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и оппонент явно небезгрешен в обороне.

«Замалек»

Турнирное положение: «Замалек» финишировал в своем чемпионате явно хуже ожидаемого. Итоговое 3 место явно не устроило столь амбициозный клуб.

Причем «Замалек» в 34 матчах чемпионата отличился 53 точными ударами. А вот в свои ворота команда пропустила 37 раз.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда сумела победить. «Замалек» переиграл «Полис» (2:1).

До того команда минимально переиграла тот же «Полис». А вот «Тала Аль Гаишу» она уступила в серии послематчевых пенальти.

Вообще же, «Замалек» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 7 мячей при 7 же пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. «Замалеку» уж слишком натужно даются победы.

При этом «Замалек» победил в 2 своих последних поединках. Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

Причем команда не имеет в своем составе звезд первой величины даже на уровне Африки. Да и в чемпионате она выступила не столь удачно.

Безусловно, отсиживаться в тылах номинальные гости не собираются. Да и раздражитель в виде столь сильного соперника имеется.

Статистика для ставок

Обе команды выиграли в 2 своих последних матчах

Каирцы не пропускали в 2 своих последних поединках

«Замалек» в среднем пропускает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» Каир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.71 и 2.00.

Прогноз: Обе команды неплохо обороняются, и вряд ли будут особенно рисковать.

Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане надежности своих тылов, да и каирцы не столь стабильны.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20