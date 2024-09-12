12 сентября в 1/4 финала Кубка Австралии по футболу сыграют «Аделаида Юнайтед» и «Вестерн Сидней Уондерерс». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аделаида Юнайтед» — «Вестерн Сидней Уондерерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аделаида Юнайтед»

Турнирное положение: «Аделаида Юнайтед» прошедший чемпионат Австралии провела не столь продуктивно. Команда финишировала на 8 строчке турнирной таблицы.

При этом «Аделаида Юнайтед» отстала от 6 места на 7 зачетных баллов. А вот средняя результативность чуть не достигла 2 голов за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Аделаида Юнайтед» переиграла «Олимпик Кингсвэй» (3:2).

До того команда переиграла «Аделаида Кроация Райдерс» (3:1). Да и поединок с «Блэктаун Сити» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аделаида Юнайтед» разжилась 4 победами. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аделаида Юнайтед» имеет достаточно крепкий состав. При этом команда выиграла в 3 своих последних поединках.

Матчи против «Вестерн Сидней Уондерерс» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Аделаида Юнайтед» выиграла 1 раз при 3 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Да и в трех своих последних поединках команда забивала по 3 мяча.

«Вестерн Сидней Уондерерс»

Турнирное положение: «Вестерн Сидней Уондерерс» прошлый чемпионат провел не столь успешно. Команда в итоге финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Вестерн Сидней Уондерерс» в 27 матчах чемпионата победил всего 11 раз. А вот в свои ворота команда пропустила 48 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось выиграть. «Вестерн Сидней Уондерерс» учинил разгром «Квинсленд Лайонс» (4:0).

А вот несколько раньше команда уверенно расправилась с «Оклендом» (4:2). Да и поединок с «Брисбен Сити» завершился победой (2:1).

В 5 своих последних матчах «Вестерн Сидней Уондерерс» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 15 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в четырех своих последних матчей «Вестерн Сидней Уондерерс» победил. Причем в двух последних команда забивала по 4 мяча.

При этом «Вестерн Сидней Уондерерс» в трех своих последних очных поединках обыгрывал «Аделаиду Юнайтед». Причем две последних виктории получились с разницей в один мяч.

К тому же, команда уже полтора года не проигрывает «Аделаиде Юнайтед». Да и цель выйти в полуфинал Кубка Австралии перед командой поставлена четко.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. Команда явно будет действовать первым номером.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают почти 2 гола за матч

«Вестерн Сидней Уондерерс» имеет действующую четырехматчевую победную серию

«Аделаида Юнайтед» в 3 последних очных поединках уступила «Вестерн Сидней Уондерерс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аделаида Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.36 и 2.79.

Прогноз: «Аделаида Юнайтед» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Вестерн Сидней Уондерерс» неплохо атакует, однако явно не преуспевает в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Аделаиды Юнайтед» за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 3.08