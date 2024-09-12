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    «Аделаида Юнайтед» выйдет в полуфинал Кубка Австралии

    Аделаида Юнайтед — Вестерн Сидней Уондерерс: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Аделаида Юнайтед» — «Вестерн Сидней Уондерерс»
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    «Аделаида Юнайтед»
    12 сентября в 1/4 финала Кубка Австралии по футболу сыграют «Аделаида Юнайтед» и «Вестерн Сидней Уондерерс». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аделаида Юнайтед» — «Вестерн Сидней Уондерерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Аделаида Юнайтед»

    Турнирное положение: «Аделаида Юнайтед» прошедший чемпионат Австралии провела не столь продуктивно. Команда финишировала на 8 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Аделаида Юнайтед» отстала от 6 места на 7 зачетных баллов. А вот средняя результативность чуть не достигла 2 голов за матч.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Аделаида Юнайтед» переиграла «Олимпик Кингсвэй» (3:2).

    До того команда переиграла «Аделаида Кроация Райдерс» (3:1). Да и поединок с «Блэктаун Сити» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аделаида Юнайтед» разжилась 4 победами. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аделаида Юнайтед» имеет достаточно крепкий состав. При этом команда выиграла в 3 своих последних поединках.

    Матчи против «Вестерн Сидней Уондерерс» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Аделаида Юнайтед» выиграла 1 раз при 3 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Да и в трех своих последних поединках команда забивала по 3 мяча.

    «Вестерн Сидней Уондерерс»

    Турнирное положение: «Вестерн Сидней Уондерерс» прошлый чемпионат провел не столь успешно. Команда в итоге финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вестерн Сидней Уондерерс» в 27 матчах чемпионата победил всего 11 раз. А вот в свои ворота команда пропустила 48 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось выиграть. «Вестерн Сидней Уондерерс» учинил разгром «Квинсленд Лайонс» (4:0).

    А вот несколько раньше команда уверенно расправилась с «Оклендом» (4:2). Да и поединок с «Брисбен Сити» завершился победой (2:1).

    В 5 своих последних матчах «Вестерн Сидней Уондерерс» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 15 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в четырех своих последних матчей «Вестерн Сидней Уондерерс» победил. Причем в двух последних команда забивала по 4 мяча.

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    При этом «Вестерн Сидней Уондерерс» в трех своих последних очных поединках обыгрывал «Аделаиду Юнайтед». Причем две последних виктории получились с разницей в один мяч.

    К тому же, команда уже полтора года не проигрывает «Аделаиде Юнайтед». Да и цель выйти в полуфинал Кубка Австралии перед командой поставлена четко.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. Команда явно будет действовать первым номером.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    • «Вестерн Сидней Уондерерс» имеет действующую четырехматчевую победную серию

    • «Аделаида Юнайтед» в 3 последних очных поединках уступила «Вестерн Сидней Уондерерс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аделаида Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.36 и 2.79.

    Прогноз: «Аделаида Юнайтед» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Вестерн Сидней Уондерерс» неплохо атакует, однако явно не преуспевает в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Аделаиды Юнайтед» за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 3.08

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    «Аделаида Юнайтед» — «Вестерн Сидней Уондерерс»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 12.09.2024. Прогнозы на футбол. «Аделаида Юнайтед» выйдет в полуфинал Кубка Австралии
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