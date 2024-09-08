Ливан
Турнирное положение: Ливанцы достаточно крепки. Между тем, результаты команды стабильными назвать язык не поворачивается.
При этом Ливан неудачно выступил в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда финишировала на 3 позиции.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Ливанцы минимально одолели таджиков.
А вот до того Ливан разгромил Бангладеш (4:0). Правда, чуть раньше команда подписала мировую с Палестиной (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ливанцы выиграли в двух своих последних поединках. Причем не пропускает команда уже в 3 матчах подряд.
Матчи с Малайзией для команды традиционно складываются удачно. В обоих очных поединках Ливан выиграл.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активны у ворот соперника. Да и оборона команды в последних матчах действовала почти идеально.
Малайзия
Турнирное положение: Малайзия в последнее время несколько прибавила. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Причем Малайзия не сумела преодолеть квалификацию на Мундиаль. В своей группе команда заняла лишь 3 место, пропустив вперед Оман и Кыргызстан.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда выиграла. Малайзия сумела одолеть филиппинцев (2:1).
До того команда нанесла поражение Тайваню (3:1). А вот поединок с киргизами был сведен лишь к ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Малайзия добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Малайзия несколько прибавила в плане реализации. А вот оборона команды частенько допускает результативные ошибки.
При этом Малайзия в обоих очных поединках проиграла ливанцам. Причем обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:2.
Тем не менее, команда постарается сыграть на своих козырях. Сборная Малайзии не проигрывает уже в 3 матчах кряду.
Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и мотивация продлить победный сериал у команды огромная.
Статистика для ставок
- Обе команды выиграли в 2 своих последних поединках
- Ливанцы не пропускали в 3 своих последних матчах
- Ливан обыгрывал Малайзию в обоих очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ливан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- 2.45Россия — Таиланд: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.84Нидерланды — Босния и Герцеговина: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Ливанцы нынче выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.
Оборона сборной Ливана выглядит весьма монолитно, в отличие от тылов оппонента.
Ставка: Победа Ливана за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.12