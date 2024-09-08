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    Ливан не оставит шансов Малайзии

    Ливан — Малайзия. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ливан — Малайзия
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    Сборная Ливана
    8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ливан и Малайзия. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ливан — Малайзия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ливан

    Турнирное положение: Ливанцы достаточно крепки. Между тем, результаты команды стабильными назвать язык не поворачивается.

    При этом Ливан неудачно выступил в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда финишировала на 3 позиции.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Ливанцы минимально одолели таджиков.

    А вот до того Ливан разгромил Бангладеш (4:0). Правда, чуть раньше команда подписала мировую с Палестиной (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ливанцы выиграли в двух своих последних поединках. Причем не пропускает команда уже в 3 матчах подряд.

    Матчи с Малайзией для команды традиционно складываются удачно. В обоих очных поединках Ливан выиграл.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активны у ворот соперника. Да и оборона команды в последних матчах действовала почти идеально.

    Малайзия

    Турнирное положение: Малайзия в последнее время несколько прибавила. Команда победила в 2 своих последних матчах.

    Причем Малайзия не сумела преодолеть квалификацию на Мундиаль. В своей группе команда заняла лишь 3 место, пропустив вперед Оман и Кыргызстан.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда выиграла. Малайзия сумела одолеть филиппинцев (2:1).

    До того команда нанесла поражение Тайваню (3:1). А вот поединок с киргизами был сведен лишь к ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Малайзия добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Малайзия несколько прибавила в плане реализации. А вот оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

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    При этом Малайзия в обоих очных поединках проиграла ливанцам. Причем обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:2.

    Тем не менее, команда постарается сыграть на своих козырях. Сборная Малайзии не проигрывает уже в 3 матчах кряду.

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и мотивация продлить победный сериал у команды огромная.

    Статистика для ставок

    • Обе команды выиграли в 2 своих последних поединках

    • Ливанцы не пропускали в 3 своих последних матчах

    • Ливан обыгрывал Малайзию в обоих очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Ливан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

    Прогноз: Ливанцы нынче выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.

    Оборона сборной Ливана выглядит весьма монолитно, в отличие от тылов оппонента.

    Ставка: Победа Ливана за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.12

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    Ливан — Малайзия: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. Ливан не оставит шансов Малайзии
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