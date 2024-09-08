8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ливан и Малайзия. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ливан — Малайзия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ливан

Турнирное положение: Ливанцы достаточно крепки. Между тем, результаты команды стабильными назвать язык не поворачивается.

При этом Ливан неудачно выступил в квалификации на чемпионат мира. В своей группе команда финишировала на 3 позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Ливанцы минимально одолели таджиков.

А вот до того Ливан разгромил Бангладеш (4:0). Правда, чуть раньше команда подписала мировую с Палестиной (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ливанцы выиграли в двух своих последних поединках. Причем не пропускает команда уже в 3 матчах подряд.

Матчи с Малайзией для команды традиционно складываются удачно. В обоих очных поединках Ливан выиграл.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активны у ворот соперника. Да и оборона команды в последних матчах действовала почти идеально.

Малайзия

Турнирное положение: Малайзия в последнее время несколько прибавила. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем Малайзия не сумела преодолеть квалификацию на Мундиаль. В своей группе команда заняла лишь 3 место, пропустив вперед Оман и Кыргызстан.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда выиграла. Малайзия сумела одолеть филиппинцев (2:1).

До того команда нанесла поражение Тайваню (3:1). А вот поединок с киргизами был сведен лишь к ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Малайзия добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Малайзия несколько прибавила в плане реализации. А вот оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

При этом Малайзия в обоих очных поединках проиграла ливанцам. Причем обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:2.

Тем не менее, команда постарается сыграть на своих козырях. Сборная Малайзии не проигрывает уже в 3 матчах кряду.

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и мотивация продлить победный сериал у команды огромная.

Статистика для ставок

Обе команды выиграли в 2 своих последних поединках

Ливанцы не пропускали в 3 своих последних матчах

Ливан обыгрывал Малайзию в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ливан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

Прогноз: Ливанцы нынче выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.

Оборона сборной Ливана выглядит весьма монолитно, в отличие от тылов оппонента.

Ставка: Победа Ливана за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.12