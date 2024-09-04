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    «Альбирекс Ниигату» ждет разочарование

    Альбирекс Ниигата — Матида Зельвия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Альбирекс Ниигата» — «Матида Зельвия»
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    «Альбирекс Ниигата»
    4 сентября в 1/4 финала Кубка Японии по футболу сыграют «Альбирекс Ниигата» и «Матида Зельвия». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Альбирекс Ниигата» — «Матида Зельвия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Альбирекс Ниигата»

    Турнирное положение: «Альбирекс Ниигата» нынче ходит в середняках чемпионата Японии. На данный момент команда расположилась на 13 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Альбирекс Ниигата» лишь на 8 очков опережает опасную зону. Вот только выиграла команда всего в 9 матчах из 28.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Альбирекс Ниигата» запишет себе в актив. В поединке с «Матида Зеливией» команда подписала мировую (0:0).

    А вот до того «Альбирекс Ниигата» обыграл «Фукуоку» (1:0). Хотя чуть ранее команда сумела одолеть «Киото» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех своих последних матчах команда не пропускала. При этом «Альбирекс Ниигата» пропускает в среднем более гола за матч: 39 мячей в 28 поединках чемпионата.

    Матчи против «Матида Зельвии» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Альбирекс Ниигата» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться продлить свой успешный сериал. В последнее время команда выглядит весьма неплохо.

    «Матида Зельвия»

    Турнирное положение: «Матида Зельвия» нынче ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 2 месте.

    Причем «Матида Зельвия» в 29 матчах чемпионата победила 16 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 43 мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. Дома она не сумела одолеть «Ураву» (2:2).

    До того команда не смогла переиграть «Альбирекс Ниигату» (0:0). Зато «Ивата» был уверенно обыграна (4:0).

    Вообще же, «Матида Зельвия» в 5 своих последних матчах победила всего лишь 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Матида Зельвия» не проигрывала в 3 своих последних матчах.

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    Зато команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Матида Зельвия» в среднем менее гола за матч: 22 пропущенных мяча в 29 поединках.

    Причем команда отстает от лидера лишь по разнице мячей. Вот только проиграла команда уже в 6 поединках чемпионата Японии.

    Нет сомнений, что гости будут действовать максимально активно. Вот только не побеждает команда уже в 2 матчах кряду.

    Статистика для ставок

    • «Альбирекс Ниигата» не пропускал в 3 своих последних поединках

    • «Матида Зельвия» в среднем пропускает менее гола за матч

    • «Альбирекс Ниигата» уже 2 года не проигрывает «Матида Зельвии»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Матида Зельвия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.19.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.76.

    Прогноз: «Матида Зельвия» постарается вернуться на победный путь, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же давно не обыгрывали «Альбирекс Ниигату».

    Ставка: Победа «Матида Зельвии» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06

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    «Альбирекс Ниигата» — «Матида Зельвия»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на футбол. «Альбирекс Ниигату» ждет разочарование
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