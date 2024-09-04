4 сентября в 1/4 финала Кубка Японии по футболу сыграют «Альбирекс Ниигата» и «Матида Зельвия». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Альбирекс Ниигата» — «Матида Зельвия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Альбирекс Ниигата»

Турнирное положение: «Альбирекс Ниигата» нынче ходит в середняках чемпионата Японии. На данный момент команда расположилась на 13 строчке турнирной таблицы.

При этом «Альбирекс Ниигата» лишь на 8 очков опережает опасную зону. Вот только выиграла команда всего в 9 матчах из 28.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Альбирекс Ниигата» запишет себе в актив. В поединке с «Матида Зеливией» команда подписала мировую (0:0).

А вот до того «Альбирекс Ниигата» обыграл «Фукуоку» (1:0). Хотя чуть ранее команда сумела одолеть «Киото» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех своих последних матчах команда не пропускала. При этом «Альбирекс Ниигата» пропускает в среднем более гола за матч: 39 мячей в 28 поединках чемпионата.

Матчи против «Матида Зельвии» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Альбирекс Ниигата» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться продлить свой успешный сериал. В последнее время команда выглядит весьма неплохо.

«Матида Зельвия»

Турнирное положение: «Матида Зельвия» нынче ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 2 месте.

Причем «Матида Зельвия» в 29 матчах чемпионата победила 16 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 43 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. Дома она не сумела одолеть «Ураву» (2:2).

До того команда не смогла переиграть «Альбирекс Ниигату» (0:0). Зато «Ивата» был уверенно обыграна (4:0).

Вообще же, «Матида Зельвия» в 5 своих последних матчах победила всего лишь 1 раз. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Матида Зельвия» не проигрывала в 3 своих последних матчах.

Зато команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Матида Зельвия» в среднем менее гола за матч: 22 пропущенных мяча в 29 поединках.

Причем команда отстает от лидера лишь по разнице мячей. Вот только проиграла команда уже в 6 поединках чемпионата Японии.

Нет сомнений, что гости будут действовать максимально активно. Вот только не побеждает команда уже в 2 матчах кряду.

Статистика для ставок

«Альбирекс Ниигата» не пропускал в 3 своих последних поединках

«Матида Зельвия» в среднем пропускает менее гола за матч

«Альбирекс Ниигата» уже 2 года не проигрывает «Матида Зельвии»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Матида Зельвия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.76.

Прогноз: «Матида Зельвия» постарается вернуться на победный путь, и явно будет активно атаковать.

Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же давно не обыгрывали «Альбирекс Ниигату».

Ставка: Победа «Матида Зельвии» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06