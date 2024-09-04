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    «Нагое» сразу несдобровать?!

    Нагоя Грампус — Санфречче Хиросима: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Нагоя Грампус» — «Санфречче Хиросима»
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    «Нагоя Грампус»
    4 сентября в 1/4 финала Кубка Японии по футболу сыграют «Нагоя Грампус» и «Санфречче Хиросима». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нагоя Грампус» — «Санфречче Хиросима», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нагоя Грампус»

    Турнирное положение: «Нагоя Грампус» нынче ходит в середняках японского чемпионата. На данный момент команда расположилась на 11 месте.

    При этом «Нагоя Грампус» лишь на 9 очков опережает зону вылета. Да и выиграла команда всего в 11 матчах из 28.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Нагоя Грампус» провела продуктивно. Команда с минимальным счетом одолела «Сенан».

    А вот до того «Нагоя Грампус» потерпела поражение от «Санфречче Хиросимы» (1:2). Зато «Токио Верди» был обыгран (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она настреляла 8 мячей при 8 же пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нагоя Грампус» пропускает в среднем более гола за матч: 34 мяча в 28 поединках чемпионата. Да и в плане реализации команда не особо преуспевает — 32 забитых мяча.

    Матчи против «Санфречче Хиросимы» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Нагоя Грампус» добыла 3 виктории при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться поквитаться перед соперником за недавнее поражение. Да и пора бы команде прибавить в плане агрессии у чужих ворот!

    «Санфречче Хиросима»

    Турнирное положение: «Санфречче Хиросима» нынче сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда как раз находится на 1 месте.

    Причем «Санфречче Хиросима» в 29 матчах чемпионата победила 15 раз. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч — 53 мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. Дома она сумела одолеть ФК «Токио» (3:2).

    До того команда смогла переиграть «Касиву» (2:0). Да и поединок с «Эхимэ» принес лидеру чемпионата Японии уверенную победу (2:0).

    Вообще же, «Санфречче Хиросима» победила в 5 своих последних матчах. Забила в них команда 11 мячей при всего 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит более чем уверенно. При этом «Санфречче Хиросима» победила в 6 своих последних матчах.

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    При этом команда имеет достаточно надежные тылы. Пропускает «Санфречче Хиросима» в среднем почти гол за матч: 28 пропущенных мячей в 29 матчах японского чемпионата.

    Причем команда частенько играет вничью, расписав уже 10 паритетов. Зато проиграны всего лишь 4 поединка в рамках чемпионата.

    Нет сомнений, что гости будут действовать максимально активно. Да и почему бы не продлить столь внушительную победную серию?!

    Статистика для ставок

    • «Нагоя Грампус» две недели назад уступила «Санфречче Хиросиме» (1:2)

    • «Санфречче Хиросима» имеет действующую шестиматчевую победную серию

    • «Нагоя Грампус» в среднем забивает чуть больше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.07 и 1.75.

    Прогноз: «Санфречче Хиросима» явно начнет встречу максимально агрессивно.

    Номинальные гости победили в 6 своих последних поединках, да и настрой на Кубок у команды будет максимальным.

    Ставка: Победа «Санфречче Хиросимы» в 1 тайме за 2.48.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке гости выиграют с разницей в 2 и более мячей.

    Ставка: Фора «Санфречче Хиросимы» -1.5 за 3.40

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    «Нагоя Грампус» — «Санфречче Хиросима»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на футбол. «Нагое» сразу несдобровать?!
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