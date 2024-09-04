«Нагоя Грампус»
Турнирное положение: «Нагоя Грампус» нынче ходит в середняках японского чемпионата. На данный момент команда расположилась на 11 месте.
При этом «Нагоя Грампус» лишь на 9 очков опережает зону вылета. Да и выиграла команда всего в 11 матчах из 28.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Нагоя Грампус» провела продуктивно. Команда с минимальным счетом одолела «Сенан».
А вот до того «Нагоя Грампус» потерпела поражение от «Санфречче Хиросимы» (1:2). Зато «Токио Верди» был обыгран (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она настреляла 8 мячей при 8 же пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нагоя Грампус» пропускает в среднем более гола за матч: 34 мяча в 28 поединках чемпионата. Да и в плане реализации команда не особо преуспевает — 32 забитых мяча.
Матчи против «Санфречче Хиросимы» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Нагоя Грампус» добыла 3 виктории при 2 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться поквитаться перед соперником за недавнее поражение. Да и пора бы команде прибавить в плане агрессии у чужих ворот!
«Санфречче Хиросима»
Турнирное положение: «Санфречче Хиросима» нынче сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда как раз находится на 1 месте.
Причем «Санфречче Хиросима» в 29 матчах чемпионата победила 15 раз. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч — 53 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. Дома она сумела одолеть ФК «Токио» (3:2).
До того команда смогла переиграть «Касиву» (2:0). Да и поединок с «Эхимэ» принес лидеру чемпионата Японии уверенную победу (2:0).
Вообще же, «Санфречче Хиросима» победила в 5 своих последних матчах. Забила в них команда 11 мячей при всего 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит более чем уверенно. При этом «Санфречче Хиросима» победила в 6 своих последних матчах.
При этом команда имеет достаточно надежные тылы. Пропускает «Санфречче Хиросима» в среднем почти гол за матч: 28 пропущенных мячей в 29 матчах японского чемпионата.
Причем команда частенько играет вничью, расписав уже 10 паритетов. Зато проиграны всего лишь 4 поединка в рамках чемпионата.
Нет сомнений, что гости будут действовать максимально активно. Да и почему бы не продлить столь внушительную победную серию?!
Статистика для ставок
- «Нагоя Грампус» две недели назад уступила «Санфречче Хиросиме» (1:2)
- «Санфречче Хиросима» имеет действующую шестиматчевую победную серию
- «Нагоя Грампус» в среднем забивает чуть больше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Санфречче Хиросима» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.07 и 1.75.
- 2.34Йокогама Ф-Маринос — Хоккайдо Консадоле Саппоро: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.10Кавасаки Фронтале — Вентфорет Кофу: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.32Альбирекс Ниигата — Матида Зельвия: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Санфречче Хиросима» явно начнет встречу максимально агрессивно.
Номинальные гости победили в 6 своих последних поединках, да и настрой на Кубок у команды будет максимальным.
Ставка: Победа «Санфречче Хиросимы» в 1 тайме за 2.48.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке гости выиграют с разницей в 2 и более мячей.
Ставка: Фора «Санфречче Хиросимы» -1.5 за 3.40