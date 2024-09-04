4 сентября в 22-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Ашхабад». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Ашхабад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мерв»

Турнирное положение: «Мерв» не ходит в соискателях наград самого высокого достоинства. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Мерв» в 19 матчах добыл 8 побед при 11 поражениях. Да и с реализацией у команды откровенно не складывается — 14 забитых мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» по всем статьям уступил «Ахалу» (0:2).

Причем команда до того уступила еще и «Алтын Асыру» (0:5). А вот встреча с «Небитчи» завершилась викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мерв» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 15 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух своих последних поединках «Мерв» уступил. Причем в них команда не отличилась ни разу.

Матчи против «Ашхабада» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Мерв» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оторваться от преследователя лишним явно не будет.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» уже не сражается за что-то серьезное. На текущий момент команда пребывает на скромном 6 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Ашхабад» не столь результативно атакует. В 19 поединках чемпионата команда всего 16 раз расписалась в воротах соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Ашхабад» расписал мировую с «Копетдагом» (1:1).

До того команда уступила «Шагадаму» со счетом 1:3. Да и поражение от «Ахала» получилось крайне болезненным (0:3).

В пяти своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: оборона команды ошибается уж слишком часто. «Ашхабад» пропустил 41 мячей в 19 поединках чемпионата Туркменистана.

При этом «Ашхабад» выиграл всего в 5 матчах чемпионата. Да и средняя результативность составляет менее гола за матч.

В майском очном поединке команда уступила «Мерву». То поражение получилось минимальным и довольно досадным.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. «Ашхабад» уж точно не будет лишь обороняться.

Статистика для ставок

«Мерв» проиграл в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

И те, и другие пропускают в среднем более двух мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мерв» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Мерв» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.

«Ашхабад» нынче крайне нестабилен, к тому же проиграл в 12 матчах чемпионата из 19.

Ставка: Победа «Мерва» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.04