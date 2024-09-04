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    Сумеет ли «Мерв» добыть три очка?

    Мерв — Ашхабад: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Мерв» — «Ашхабад»
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    «Мерв»
    4 сентября в 22-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Ашхабад». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Ашхабад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 04 Сентября 2024 года

    Мерв

  • Мары
    •  Мерв 17:00 Ашхабад

    Ашхабад

  • Ашхабад
    •

    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» не ходит в соискателях наград самого высокого достоинства. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мерв» в 19 матчах добыл 8 побед при 11 поражениях. Да и с реализацией у команды откровенно не складывается — 14 забитых мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» по всем статьям уступил «Ахалу» (0:2).

    Причем команда до того уступила еще и «Алтын Асыру» (0:5). А вот встреча с «Небитчи» завершилась викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мерв» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 15 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух своих последних поединках «Мерв» уступил. Причем в них команда не отличилась ни разу.

    Матчи против «Ашхабада» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Мерв» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оторваться от преследователя лишним явно не будет.

    «Ашхабад»

    Турнирное положение: «Ашхабад» уже не сражается за что-то серьезное. На текущий момент команда пребывает на скромном 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Ашхабад» не столь результативно атакует. В 19 поединках чемпионата команда всего 16 раз расписалась в воротах соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Ашхабад» расписал мировую с «Копетдагом» (1:1).

    До того команда уступила «Шагадаму» со счетом 1:3. Да и поражение от «Ахала» получилось крайне болезненным (0:3).

    В пяти своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: оборона команды ошибается уж слишком часто. «Ашхабад» пропустил 41 мячей в 19 поединках чемпионата Туркменистана.

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    При этом «Ашхабад» выиграл всего в 5 матчах чемпионата. Да и средняя результативность составляет менее гола за матч.

    В майском очном поединке команда уступила «Мерву». То поражение получилось минимальным и довольно досадным.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. «Ашхабад» уж точно не будет лишь обороняться.

    Статистика для ставок

    • «Мерв» проиграл в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    • И те, и другие пропускают в среднем более двух мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мерв» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: «Мерв» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.

    «Ашхабад» нынче крайне нестабилен, к тому же проиграл в 12 матчах чемпионата из 19.

    Ставка: Победа «Мерва» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.04

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    «Мерв» — «Ашхабад»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Мерв» добыть три очка?
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