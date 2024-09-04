Мерв
Ашхабад
«Мерв»
Турнирное положение: «Мерв» не ходит в соискателях наград самого высокого достоинства. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Мерв» в 19 матчах добыл 8 побед при 11 поражениях. Да и с реализацией у команды откровенно не складывается — 14 забитых мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» по всем статьям уступил «Ахалу» (0:2).
Причем команда до того уступила еще и «Алтын Асыру» (0:5). А вот встреча с «Небитчи» завершилась викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мерв» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 15 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в двух своих последних поединках «Мерв» уступил. Причем в них команда не отличилась ни разу.
Матчи против «Ашхабада» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Мерв» выиграл 1 раз при 3 поражениях.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оторваться от преследователя лишним явно не будет.
«Ашхабад»
Турнирное положение: «Ашхабад» уже не сражается за что-то серьезное. На текущий момент команда пребывает на скромном 6 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Ашхабад» не столь результативно атакует. В 19 поединках чемпионата команда всего 16 раз расписалась в воротах соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Ашхабад» расписал мировую с «Копетдагом» (1:1).
До того команда уступила «Шагадаму» со счетом 1:3. Да и поражение от «Ахала» получилось крайне болезненным (0:3).
В пяти своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: оборона команды ошибается уж слишком часто. «Ашхабад» пропустил 41 мячей в 19 поединках чемпионата Туркменистана.
При этом «Ашхабад» выиграл всего в 5 матчах чемпионата. Да и средняя результативность составляет менее гола за матч.
В майском очном поединке команда уступила «Мерву». То поражение получилось минимальным и довольно досадным.
Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. «Ашхабад» уж точно не будет лишь обороняться.
Статистика для ставок
- «Мерв» проиграл в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают менее гола за матч
- И те, и другие пропускают в среднем более двух мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мерв» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
- 2.05Шотландия — Польша: прогноз и ставкаПослезавтра в 21:45
- 2.62Гибралтар — Андорра: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.37Волгарь — Астрахань: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Мерв» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.
«Ашхабад» нынче крайне нестабилен, к тому же проиграл в 12 матчах чемпионата из 19.
Ставка: Победа «Мерва» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.04