Александрия
Динамо К
«Александрия»
Турнирное положение: «Александрия» по итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги заняла восьмое место.
Команда опередила на девять очков зону вылета, а также на шесть баллов — зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе.
Последние матчи: «Горожане» в своей последней игре, которая была товарищеской, разошлись миром с представителем второго дивизиона «Мариуполем» (2:2).
Эта ничья оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые были контрольные, при одной победе и одной ничьей.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних играх разных статусов «Александрия» проиграла лишь раз при четырех победах и четырех ничьях.
Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, против которого фаворит может и не потеряет очки, но наверняка испытытает проблемы.
Николай Михайленко и Артем Шулянский — лучшие бомбардиры клуба в УПЛ прошлого сезона с пятью голами
«Динамо» Киев
Турнирное положение: «Динамо» Киев по итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги занял вторую позицию.
Команда отстала от ставшего чемпионом «Шахтера» на два очка и опередила на 12 баллов «Кривбасс», который занял третью строчку.
Последние матчи: «Бело-синие» в последней игре, который была ответной в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, разгромили на выезде сербский «Партизан» (3:0).
Таким образом, клуб вышел в следующий круг отбора главного еврокубка, ведь в первом матче на выезде киевляне также разгромили белградцев — 6:2.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 10 поединках в разных турнирах, которые были официальными и контрольными, «Динамо» Киев проиграл лишь раз при семи победах и двух ничьих.
Закономерно, что с такой формой коллектив будет явным фаворитом матча, тем более что в четырех из пяти последних поединков он выиграл.
Владислав Ванат — лучший бомбардир команды и УПЛ прошлого сезона с 14 голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Александрии» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Александрии» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Динамо» Киев было забито больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.51. Ничья — в 3.42, победа «Александрии» — в 4.68.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 1.95.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. В двух из трех их последних домашних поединков было именно так.
При этом данный сценарий был реализован в двух из трех последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Александрии».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15