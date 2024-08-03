В матче первого тура Премьер-лиги Украины «Александрия» на своем поле примет «Динамо» Киев. Встреча пройдет 3 августа и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Александрия» — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Александрия»

Турнирное положение: «Александрия» по итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги заняла восьмое место.

Команда опередила на девять очков зону вылета, а также на шесть баллов — зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе.

Последние матчи: «Горожане» в своей последней игре, которая была товарищеской, разошлись миром с представителем второго дивизиона «Мариуполем» (2:2).

Эта ничья оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые были контрольные, при одной победе и одной ничьей.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних играх разных статусов «Александрия» проиграла лишь раз при четырех победах и четырех ничьях.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, против которого фаворит может и не потеряет очки, но наверняка испытытает проблемы.

Николай Михайленко и Артем Шулянский — лучшие бомбардиры клуба в УПЛ прошлого сезона с пятью голами

«Динамо» Киев

Турнирное положение: «Динамо» Киев по итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги занял вторую позицию.

Команда отстала от ставшего чемпионом «Шахтера» на два очка и опередила на 12 баллов «Кривбасс», который занял третью строчку.

Последние матчи: «Бело-синие» в последней игре, который была ответной в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, разгромили на выезде сербский «Партизан» (3:0).

Таким образом, клуб вышел в следующий круг отбора главного еврокубка, ведь в первом матче на выезде киевляне также разгромили белградцев — 6:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 10 поединках в разных турнирах, которые были официальными и контрольными, «Динамо» Киев проиграл лишь раз при семи победах и двух ничьих.

Закономерно, что с такой формой коллектив будет явным фаворитом матча, тем более что в четырех из пяти последних поединков он выиграл.

Владислав Ванат — лучший бомбардир команды и УПЛ прошлого сезона с 14 голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Александрии» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Александрии» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Динамо» Киев было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.51. Ничья — в 3.42, победа «Александрии» — в 4.68.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 1.95.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. В двух из трех их последних домашних поединков было именно так.

При этом данный сценарий был реализован в двух из трех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Александрии».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15