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    Оступится ли «Динамо» Киев в Александрии?

    «Александрия» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки (к. 1.82) на футбол, УПЛ, 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Динамо» Киев
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    Николай Шапаренко («Динамо» Киев)
    В матче первого тура Премьер-лиги Украины «Александрия» на своем поле примет «Динамо» Киев. Встреча пройдет 3 августа и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Александрия» — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 03 Августа 2024 года

    Александрия

  • Александрия
    •  Александрия 18:00 Динамо К

    Динамо К

  • Киев
    •

    «Александрия»

    Турнирное положение: «Александрия» по итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги заняла восьмое место.

    Команда опередила на девять очков зону вылета, а также на шесть баллов — зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе.

    Последние матчи: «Горожане» в своей последней игре, которая была товарищеской, разошлись миром с представителем второго дивизиона «Мариуполем» (2:2).

    Эта ничья оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые были контрольные, при одной победе и одной ничьей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних играх разных статусов «Александрия» проиграла лишь раз при четырех победах и четырех ничьях.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, против которого фаворит может и не потеряет очки, но наверняка испытытает проблемы.

    Николай Михайленко и Артем Шулянский — лучшие бомбардиры клуба в УПЛ прошлого сезона с пятью голами

    «Динамо» Киев

    Турнирное положение: «Динамо» Киев по итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги занял вторую позицию.

    Команда отстала от ставшего чемпионом «Шахтера» на два очка и опередила на 12 баллов «Кривбасс», который занял третью строчку.

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    • Последние матчи: «Бело-синие» в последней игре, который была ответной в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, разгромили на выезде сербский «Партизан» (3:0).

    Таким образом, клуб вышел в следующий круг отбора главного еврокубка, ведь в первом матче на выезде киевляне также разгромили белградцев — 6:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 10 поединках в разных турнирах, которые были официальными и контрольными, «Динамо» Киев проиграл лишь раз при семи победах и двух ничьих.

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    Закономерно, что с такой формой коллектив будет явным фаворитом матча, тем более что в четырех из пяти последних поединков он выиграл.

    Владислав Ванат — лучший бомбардир команды и УПЛ прошлого сезона с 14 голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Александрии» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Александрии» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Динамо» Киев было забито больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.51. Ничья — в 3.42, победа «Александрии» — в 4.68.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 1.95.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. В двух из трех их последних домашних поединков было именно так.

    При этом данный сценарий был реализован в двух из трех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Александрии».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15

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    «Александрия» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на футбол. Оступится ли «Динамо» Киев в Александрии?
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