16 июля в 6-м туре Лиги А квалификации женского чемпионата Европы по футболу сыграют Дания (женщины) и Чехия (женщины). Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дания (женщины) — Чехия (женщины), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дания (женщины)

Турнирное положение: Датчанки уже квалифицировались на Евро. 2 место в группе от них уже никуда не денется.

При этом Дания (женщины) неплоха в плане реализации. В 5 поединках квалификации скандинавки забили 12 мячей.

Последние матчи: в 5 поединках квалификационного раунда датчанки добыли 3 виктории. Вот только пропустила команда 8 мячей.

В своем последнем поединке датчанки разгромили бельгиек (3:0). А вот до того случилось поражение от испанок (2:3).

В 5 своих последних матчах Дания (женщины) победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: До последней виктории скандинавки дважды кряду уступили. Причем оба поражения случились в матчах с женской сборной Испании.

Вообще, Дания (женщины) успешно противостоит чешкам. В 3 очных поединках скандинавки добыли 3 виктории.

Наверняка датчанки даже без турнирной мотивации будут активны в атаке. Да и соперник имеет заметные проблемы с реализацией.

Чехия (женщины)

Турнирное положение: Эта команда сейчас находится на 3 месте в группе. Чехия (женщины) в 5 матчах квалификации набрала 4 очка.

При этом Чехия (женщины) проиграла в 3 матчах из 5. Вот только средняя результативность составляет гол за матч — 6 точных выстрелов.

Последние матчи: А вот оборона чешек частенько сбоит. В 5 поединках в воротах команды побывало 10 мячей.

При этом Чехия (женщины) в своем последнем поединке одолела сильных испанок (2:1). Да и с бельгийками команда расписала паритет (1:1).

В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Чешки весьма ершисты, и явно способны удивить. Да и датчанки являются для них отличным раздражителем.

Вот только до двух последних успешных поединков чешки проиграли в 5 матчах кряду. Да и вообще, стабильности в игре команды не найдешь днем с огнем.

И уж точно Чехия (женщины) явно постарается проявить свои лучшие качества. Команда стремится сохранить 3 строчку в группе.

Нет сомнений, что номинальные гостьи будут рисковать. Чешки способны преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Дания (женщины) до последней виктории проиграла дважды кряду

Чехия (женщины) в среднем забивает гол за матч

Дания (женщины) выиграла у чешек во всех 3 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Дания (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 6.60, а победа оппонента — в скромные 4.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

Прогноз: Дания (женщины) имеет неплохой подбор атакующих исполнителей, и явно будет активна в атаке.

Чешки не столь стабильны, да и вообще, явно не блещут в плане креатива и реализации.

Ставка: Фора Дании (женщины) -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10