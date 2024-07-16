ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико Уильямс (сборная Испании, в центре)Дневник Евро. Испания — чемпион, рекорды Ямаля, сэйв Ольмо, неудача Кейна и шесть лучших бомбардиров Карлос АлькарасЭпоха Алькараса, подвиг Джоковича, сенсация от Крейчиковой и достойное выступление Медведева Эсекьель БаркоБарко едет зажигать в «Спартак». Знакомимся с аргентинским виртуозом мяча
  • 23:55
    • Сборная Испании — чемпион Европы-2024
    Все новости спорта

    Датчанки не заметят соперниц

    Дания (женщины) — Чехия (женщины). Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Женский чемпионат Европы, 16 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на Дания (женщины) — Чехия (женщины)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Женская сборная Дании
    16 июля в 6-м туре Лиги А квалификации женского чемпионата Европы по футболу сыграют Дания (женщины) и Чехия (женщины). Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дания (женщины) — Чехия (женщины), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Дания (женщины)

    Турнирное положение: Датчанки уже квалифицировались на Евро. 2 место в группе от них уже никуда не денется.

    При этом Дания (женщины) неплоха в плане реализации. В 5 поединках квалификации скандинавки забили 12 мячей.

    Последние матчи: в 5 поединках квалификационного раунда датчанки добыли 3 виктории. Вот только пропустила команда 8 мячей.

    В своем последнем поединке датчанки разгромили бельгиек (3:0). А вот до того случилось поражение от испанок (2:3).

    В 5 своих последних матчах Дания (женщины) победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: До последней виктории скандинавки дважды кряду уступили. Причем оба поражения случились в матчах с женской сборной Испании.

    Вообще, Дания (женщины) успешно противостоит чешкам. В 3 очных поединках скандинавки добыли 3 виктории.

    Наверняка датчанки даже без турнирной мотивации будут активны в атаке. Да и соперник имеет заметные проблемы с реализацией.

    Чехия (женщины)

    Турнирное положение: Эта команда сейчас находится на 3 месте в группе. Чехия (женщины) в 5 матчах квалификации набрала 4 очка.

    При этом Чехия (женщины) проиграла в 3 матчах из 5. Вот только средняя результативность составляет гол за матч — 6 точных выстрелов.

  • Без намека на интригу. «Зенит» разобрался с «Краснодаром» и забрал Суперкубок
  • Обзор спортивных СМИ на уверенную победу «Зенита» над «Краснодаром» в Суперкубке России
  • Вчера

    • Последние матчи: А вот оборона чешек частенько сбоит. В 5 поединках в воротах команды побывало 10 мячей.

    При этом Чехия (женщины) в своем последнем поединке одолела сильных испанок (2:1). Да и с бельгийками команда расписала паритет (1:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках она отличилась 6 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Чешки весьма ершисты, и явно способны удивить. Да и датчанки являются для них отличным раздражителем.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Вот только до двух последних успешных поединков чешки проиграли в 5 матчах кряду. Да и вообще, стабильности в игре команды не найдешь днем с огнем.

    И уж точно Чехия (женщины) явно постарается проявить свои лучшие качества. Команда стремится сохранить 3 строчку в группе.

    Нет сомнений, что номинальные гостьи будут рисковать. Чешки способны преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Дания (женщины) до последней виктории проиграла дважды кряду

    • Чехия (женщины) в среднем забивает гол за матч

    • Дания (женщины) выиграла у чешек во всех 3 очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Дания (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 6.60, а победа оппонента — в скромные 4.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

    Прогноз: Дания (женщины) имеет неплохой подбор атакующих исполнителей, и явно будет активна в атаке.

    Чешки не столь стабильны, да и вообще, явно не блещут в плане креатива и реализации.

    Ставка: Фора Дании (женщины) -1.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.52
  • Прогноз на матч Андреева — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Грачева — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Френх — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Спартак — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Рахимова — Шмидлова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Соснович — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тим — Варильяс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Котов — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ференцварош — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Моллекер — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Ковалик
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Италия (до 19 лет) — Норвегия (до 19 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Блинкова — Шарма
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Русенборг — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дания (женщины) — Чехия (женщины): прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на футбол. Датчанки не заметят соперниц
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры