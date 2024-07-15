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    Первая мировая «Хальмстада»?

    «Хальмстад» — «АИК». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Швеции, 15 июля 2024 года

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    «Хальмстад»
    15 июля в 14-м туре чемпионата Швеции по футболу «Хальмстад» на своем поле примет стокгольмский «АИК». Начало игры — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хальмстад» — «АИК», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 15 Июля 2024 года

    Хальмстад

  • Швеция. Аллсвенскан
    •  Хальмстад 20:00 АИК

    АИК

  • Сольна
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    «Хальмстад»

    Турнирное положение: Данный коллектив на текущий момент в таблице находится на девятой строке с 18 очками и на пять пунктов опережает красную зону.

    «Хальмстад» еще не играл вничью в этом чемпионате, выиграв шесть встреч и семь раз проиграв. Разница мячей составляет 18:24.

    Хальмстад — АИК: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре «сине-белые» потерпели крупное гостевое фиаско от лидирующего «Мальме» со счетом 1:5. А игровым днем ранее они на своем поле разгромили «ГАИС» из Гетеборга со счетом 4:0.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: За последние семь встреч в рамках чемпионата страны «Хальмстад» смог выиграть только в двух из них, причем каждый раз крупно и на своем поле, и пять раз за это время он проиграл. И во всех случаях фиаско были с разницей в два и более мячей.

    «АИК»

    Турнирное положение: Клуб из Стокгольма имеет в активе 17 баллов и находится на пару строк в таблице ниже, чем предстоящий противник.

    «АИК» отпраздновал пять викторий, два раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений, забил 24 гола, а пропустил на пять мячей больше.

    Прогнозы и ставки на спорт

    Последние матчи: столичная команда неудачно провела своих два последних поединка, оба их проиграв. Сперва она уступила в гостях 1:4 «Хеккену», а затем дома потерпела фиаско от «Кальмара» 1:2. Перед этим была домашняя виктория над «Гетеборгом» со счетом 5:2.

    Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

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    Состояние команды: За минувшие шесть встреч в рамках чемпионата Швеции «АИК» проиграл в пяти из них и раз победил. И во всех поединках данного периода играла ставка обе забьют и каждый матч носил верховой характер.

    Статистика для ставок

    • В трех предыдущих очных играх этих клубов дважды побеждал «Хальмстад» и раз была мировая

    • «Хальмстад» на своем поле в этом чемпионате выиграл четыре встречи и дважды уступал

    • У «АИКа» в гостях две ничьи и четыре проигрыша

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «АИКа» — 1.90, победа «Хальмстада» — 3.95, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.11 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем верхового исхода, ведь данные клубы в своих предыдущих матчах выдавали очень результативные поединки.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.22.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на мировой исход, так как «Хальмстад» дома играет весьма неплохо, но вряд ли сможет обыграть «АИК».

    Ставка: ничья за 3.70.

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