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    «Колорадо Рэпидс» — «Нью-Йорк Ред Буллз». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, МЛС, 14 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо Рэпидс» — «Нью-Йорк Ред Буллз»
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    Джордже Михайлович («Колорадо Рэпидс»)
    14 июля в матче чемпионата США по футболу сыграют «Колорадо Рэпидс» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Нью-Йорк Ред Буллз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 14 Июля 2024 года

    Колорадо Рэпидс

  • Денвер
    •  Колорадо Рэпидс 04:30 Нью-Йорк Ред Буллс

    Нью-Йорк Ред Буллс

  • Гаррисон
    •

    «Колорадо Рэпидс»

    Турнирное положение: «Колорадо Рэпидс» по итогам 23 матчей занимает четвертую позицию Западной конференции с 37 очками. Он забил 44 мячей и пропустил 37.

    Команда идет в зоне плей-офф и на четыре очка опережает своего ближайшего преследователя «Портленд Тимберс», а также на шесть баллов отстает от «Лос-Анджелес Гэлэкси».

    Колорадо Рэпидс — Нью-Йорк Ред Буллс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последней игре набрали три очка. На своем поле они обыграли «Сент-Луис Сити» (4:1).

    Этот успех оформил победную мини-серию франчайза в два поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Джексон Трэвис и Даниэль Чакон — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти из шести последних поединков в разных турнирах «Колорадо Рэпидс» проиграл лишь раз при пяти победах.

    Такая форма делает хозяев фаворитом поединка, хотя уровень соперника уж точно не обещает им легкой жизни.

    Рафаэл Наварро — лучший бомбардир команды в лиге с 11-ю голами.

    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» по итогам 22 матчей также занимает четвертую позицию Восточной конференции с 36 очками. Он забил 36 мячей и пропустил 27.

    Команда находится в зоне плей-офф и на три балла отстает от «Коламбус Крю», а также на один пункт опережает «Нью-Йорк Сити».

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    • Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью. На чужом поле они разошлись миром с «Филадельфией Юнион» (0:0).

    Эта мировая стала для франчайза четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Не сыграют: Эмиль Форсберг, Питер Страуд, Раольд Митчелл и Серж Нгома — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Нью-Йорк Ред Буллз» ни разу не проиграл при четырех ничьих и одной победе.

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    Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы если не на победу, то, по крайней мере, на ничью, пусть его и ожидает непростой выезд.

    Льюис Морган — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Колорадо Рэпидс» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Нью-Йорк Ред Буллз» ни разу не проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Нью-Йорк Ред Буллз» сыграл вничью.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Колорадо Рэпидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.65, победа «Нью-Йорк Ред Буллз» — в 3.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    И хотя гости не проиграли в пяти последних поединках, фактор соперника обещает здесь решающим.

    Ставка: «Колорадо Рэпидс» победит за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в пяти из шести их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Колорадо Рэпидс» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.45

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    «Колорадо Рэпидс» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на футбол. Прервут ли «Стремнины» беспроигрышную серию «Быков»?
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