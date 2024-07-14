Колорадо Рэпидс
Нью-Йорк Ред Буллс
«Колорадо Рэпидс»
Турнирное положение: «Колорадо Рэпидс» по итогам 23 матчей занимает четвертую позицию Западной конференции с 37 очками. Он забил 44 мячей и пропустил 37.
Команда идет в зоне плей-офф и на четыре очка опережает своего ближайшего преследователя «Портленд Тимберс», а также на шесть баллов отстает от «Лос-Анджелес Гэлэкси».
Колорадо Рэпидс — Нью-Йорк Ред Буллс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в последней игре набрали три очка. На своем поле они обыграли «Сент-Луис Сити» (4:1).
Этот успех оформил победную мини-серию франчайза в два поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Джексон Трэвис и Даниэль Чакон — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти из шести последних поединков в разных турнирах «Колорадо Рэпидс» проиграл лишь раз при пяти победах.
Такая форма делает хозяев фаворитом поединка, хотя уровень соперника уж точно не обещает им легкой жизни.
Рафаэл Наварро — лучший бомбардир команды в лиге с 11-ю голами.
«Нью-Йорк Ред Буллз»
Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» по итогам 22 матчей также занимает четвертую позицию Восточной конференции с 36 очками. Он забил 36 мячей и пропустил 27.
Команда находится в зоне плей-офф и на три балла отстает от «Коламбус Крю», а также на один пункт опережает «Нью-Йорк Сити».
Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью. На чужом поле они разошлись миром с «Филадельфией Юнион» (0:0).
Эта мировая стала для франчайза четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Эмиль Форсберг, Питер Страуд, Раольд Митчелл и Серж Нгома — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Нью-Йорк Ред Буллз» ни разу не проиграл при четырех ничьих и одной победе.
Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы если не на победу, то, по крайней мере, на ничью, пусть его и ожидает непростой выезд.
Льюис Морган — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Колорадо Рэпидс» забивали больше 2,5 голов
- в пяти последних матчах «Нью-Йорк Ред Буллз» ни разу не проиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Нью-Йорк Ред Буллз» сыграл вничью.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Колорадо Рэпидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.65, победа «Нью-Йорк Ред Буллз» — в 3.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
И хотя гости не проиграли в пяти последних поединках, фактор соперника обещает здесь решающим.
Ставка: «Колорадо Рэпидс» победит за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в пяти из шести их последних матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Колорадо Рэпидс» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.45