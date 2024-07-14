14 июля в матче чемпионата США по футболу сыграют «Колорадо Рэпидс» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало игры — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Нью-Йорк Ред Буллз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Колорадо Рэпидс»

Турнирное положение: «Колорадо Рэпидс» по итогам 23 матчей занимает четвертую позицию Западной конференции с 37 очками. Он забил 44 мячей и пропустил 37.

Команда идет в зоне плей-офф и на четыре очка опережает своего ближайшего преследователя «Портленд Тимберс», а также на шесть баллов отстает от «Лос-Анджелес Гэлэкси».

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Последние матчи: хозяева в последней игре набрали три очка. На своем поле они обыграли «Сент-Луис Сити» (4:1).

Этот успех оформил победную мини-серию франчайза в два поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Джексон Трэвис и Даниэль Чакон — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти из шести последних поединков в разных турнирах «Колорадо Рэпидс» проиграл лишь раз при пяти победах.

Такая форма делает хозяев фаворитом поединка, хотя уровень соперника уж точно не обещает им легкой жизни.

Рафаэл Наварро — лучший бомбардир команды в лиге с 11-ю голами.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» по итогам 22 матчей также занимает четвертую позицию Восточной конференции с 36 очками. Он забил 36 мячей и пропустил 27.

Команда находится в зоне плей-офф и на три балла отстает от «Коламбус Крю», а также на один пункт опережает «Нью-Йорк Сити».

Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью. На чужом поле они разошлись миром с «Филадельфией Юнион» (0:0).

Эта мировая стала для франчайза четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Не сыграют: Эмиль Форсберг, Питер Страуд, Раольд Митчелл и Серж Нгома — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Нью-Йорк Ред Буллз» ни разу не проиграл при четырех ничьих и одной победе.

Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы если не на победу, то, по крайней мере, на ничью, пусть его и ожидает непростой выезд.

Льюис Морган — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Колорадо Рэпидс» забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Нью-Йорк Ред Буллз» ни разу не проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Нью-Йорк Ред Буллз» сыграл вничью.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Колорадо Рэпидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.65, победа «Нью-Йорк Ред Буллз» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

И хотя гости не проиграли в пяти последних поединках, фактор соперника обещает здесь решающим.

Ставка: «Колорадо Рэпидс» победит за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в пяти из шести их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Колорадо Рэпидс» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.45