«Илбирсу» сразу несдобровать?!

10 июля в 15-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Илбирс». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алга» — «Илбирс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» сражается за выживание в элитном дивизионе Кыргызстана. На данный момент команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

При этом «Алга» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем примерно гол за матч: 17 мячей в 14 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась всего одним баллом. «Алга» подписала мировую с «Алаем» (1:1).

Причем до того команда дома разгромила «Талант» (4:1). А вот поединок с «Мурас Юнайтед» завершился коллизией (0:2).

В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 победами. В этих поединках «Алга» забила 7 мячей при 7 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно неплохо. Вот только оборона ошибается чересчур часто — 29 пропущенных мячей.

Матчи с «Илбирсом» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Алга» выиграла 3 при 2 поражениях.

Безусловно, номинальные хозяева будут действовать активно. «Алга» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» борется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда располагается на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Илбирс» в 13 матчах чемпионата выиграл лишь 4 раза. Да и в плане реализации у команды имеются проблемы: всего 15 забитых мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Илбирс» не смог обыграть «Кыргызалтын» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Таланта» (1:2). А вот встреча с «Алдиером» принесла уверенную победу (4:0).

Да и по игре «Илбирс» выглядит не особо монолитно. Причем в 13 матчах команда проиграла уже 8 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит бледновато. Да и гандикап от последнего места составляет 6 очков.

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Илбирс» отправил в ворота соперников 9 мячей при 6 пропущенных.

Притом, что «Илбирс» в последней очной встрече с «Алгой» взял три очка. Правда, та виктория была технической.

Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Плюс последний выезд годичной давности в гости к «Алге» завершился для них успехом (3:0).

Статистика для ставок

«Алга» не проигрывает 2 матча подряд

Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч

«Алга» в среднем пропускает 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.

Прогноз: «Алга» старается оторваться от опасной зоны, так что явно стоит ожидать от хозяев агрессивных атак.

Номинальные гости имеют заметные сложности в плане реализации голевых моментов.

Ставка: Победа «Алги» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сможет отличиться лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.08