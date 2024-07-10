«Илбирсу» сразу несдобровать?!

Алга
Илбирс
«Алга»
Турнирное положение: «Алга» сражается за выживание в элитном дивизионе Кыргызстана. На данный момент команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.
При этом «Алга» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем примерно гол за матч: 17 мячей в 14 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась всего одним баллом. «Алга» подписала мировую с «Алаем» (1:1).
Причем до того команда дома разгромила «Талант» (4:1). А вот поединок с «Мурас Юнайтед» завершился коллизией (0:2).
В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 победами. В этих поединках «Алга» забила 7 мячей при 7 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно неплохо. Вот только оборона ошибается чересчур часто — 29 пропущенных мячей.
Матчи с «Илбирсом» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Алга» выиграла 3 при 2 поражениях.
Безусловно, номинальные хозяева будут действовать активно. «Алга» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» борется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда располагается на 7 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Илбирс» в 13 матчах чемпионата выиграл лишь 4 раза. Да и в плане реализации у команды имеются проблемы: всего 15 забитых мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Илбирс» не смог обыграть «Кыргызалтын» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Таланта» (1:2). А вот встреча с «Алдиером» принесла уверенную победу (4:0).
Да и по игре «Илбирс» выглядит не особо монолитно. Причем в 13 матчах команда проиграла уже 8 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит бледновато. Да и гандикап от последнего места составляет 6 очков.
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Илбирс» отправил в ворота соперников 9 мячей при 6 пропущенных.
Притом, что «Илбирс» в последней очной встрече с «Алгой» взял три очка. Правда, та виктория была технической.
Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Плюс последний выезд годичной давности в гости к «Алге» завершился для них успехом (3:0).
Статистика для ставок
- «Алга» не проигрывает 2 матча подряд
- Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч
- «Алга» в среднем пропускает 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.
- 2.07Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Аргентина — Канада: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 5.25Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Алга» старается оторваться от опасной зоны, так что явно стоит ожидать от хозяев агрессивных атак.
Номинальные гости имеют заметные сложности в плане реализации голевых моментов.
Ставка: Победа «Алги» в 1 тайме за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сможет отличиться лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.08