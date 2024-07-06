Сумеет ли «Алай» справиться с «Алгой»?

6 июля в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Алай». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алга» — «Алай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

При этом «Алга» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Да и забивает команда в среднем примерно гол за матч: 16 мячей в 13 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. «Алга» учинила разгром «Таланту» (4:1).

Причем до того команда дома уступила «Мурас Юнайтед» (0:2). Да и вот поединок с «Абдыш-Атой» завершился коллизией (1:3).

В 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 победами. В этих поединках «Алга» забила 7 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не лучшим образом. Да и оборона ошибается чересчур часто.

Матчи с «Алаем» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 2 при одной виктории.

Безусловно, номинальные хозяева будут рады и ничьей в матче с представителем лидирующей группы. К тому же «Алга» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» борется за попадание в трйоку. На данный момент команда располагается как раз на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Алай» в 13 матчах чемпионата потерпел лишь 2 поражения. Да и в плане реализации у команды относительный порядок — 23 забитых мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Алай» не смог обыграть «Кыргызалтын» (2:2).

До того команда с натугой переиграла «Талант» (2:1). Да и «Мурас Юнайтед» был обыгран с заметным напряжением сил (2:1).

До последней осечки команда имела пятиматчевую победную серию. Да и по игре «Алай» выглядит весьма монолитно, пусть и не вклинится в чемпионскую гонку.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алай» выглядит весьма неплохо. Вот только отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Алай» отправил в ворота соперников 17 мячей при 7 пропущенных.

Притом, что «Алай» в последней очной встрече переиграл «Алгу» (4:1). Причем в том поединке соперник лишь в концовке сподобился на гол престижа.

Наверняка гости будут агрессивно атаковать. Команда из Оша явно сильнее соперника, плюс постарается реабилитироваться за последнюю потерю очков.

Статистика для ставок

«Алай» не проигрывает с начала апреля

«Алай» до последней ничьей выиграл в 5 матчах кряду

«Алга» в среднем пропускает более 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: Номинальные гости сражаются за высокие места, так что явно стоит ожидать от них агрессивных атак.

«Алай» всеми силами старается оторваться от «Мурас Юнайтед», да и с «Алгой» традиционно играет удачно.

Ставка: Победа «Алая» за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке сможет отличиться лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.22