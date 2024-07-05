«Абдыш-Ата» быстро расправится с «Талантом»

«Талант»
Турнирное положение: «Талант» талантливо сражается за попадание в топ-5. На данный момент команда пребывает как раз на 5 позиции.
При этом «Талант» на 6 зачетных баллов отстает от 4 позиции. Да и забивает команда в среднем примерно гол за матч: 14 мячей в 13 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Талант» уступил «Алге» (1:4).
Причем до того команда дома уступила «Алаю» (1:2). А вот поединок с «Илбирсом» завершился викторией (2:1).
В 5 своих последних матчах команда разжилась лишь одной победой. В этих поединках «Талант» забил 4 мяча при 13 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не лучшим образом. Да и оборона ошибается чересчур часто.
Матчи с «Абдыш-Атой» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3 при 2 паритетах.
Безусловно, номинальные хозяева будут рады и ничьей в матче с лидером. К тому же «Талант» проиграл в двух своих последних поединках.
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» борется за чемпионский титул. На данный момент команда располагается на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Абдыш-Ата» в 12 матчах чемпионата потерпел лишь одно поражение. Да и в плане реализации у команды полный ажур — 33 забитых мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова взяла три очка. «Абдыш-Ата» учинил разгром «Нефтчи» Кочкор-Ата (4:0).
До того команда минимально переиграла «Кыргызалтын». А вот «Алга» была обыграна более уверенно (3:1).
Победная серия команды составляет уже 5 матчей. Да и обороняется «Абдыш-Ата» весьма надежно, пропустив лишь 6 мячей в 12 матчах киргизского чемпионата.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит просто превосходно. Вот только отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.
В 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Абдыш-Ата» отправил в ворота соперников 13 мячей при всего одном пропущенном.
Притом, что «Абдыш-Ата» в двух последних очных встречах обыгрывал «Талант». Причем в этих поединках меньше 2 мячей команда не забивала.
Наверняка гости будут агрессивно атаковать. Лидер чемпионата явно не должен допустить потери очков на ровном месте.
Статистика для ставок
- «Талант» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Абдыш-Ата» выиграл в 5 своих последних поединках
- «Абдыш-Ата» имеет сильнейшую атаку в лиге — 33 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
- 2.37ЦСКА — Белград: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Аргентина — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.77Црвена Звезда — Сочи: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: Номинальные гости имеют лучшую атаку в лиге, так что явно стоит ожидать от них агрессивных атак.
«Абдыш-Ата» всеми силами старается оторваться от «Дордоя», да и с «Талантом» традиционно играет удачно.
Ставка: Победа «Абдыш-Ата» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче будет забито менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.15