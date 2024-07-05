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    Совершит ли «Дордой» блицкриг?

    «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Дордой». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 5 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Дордой»
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    «Дордой»
    5 июля в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Дордой». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Дордой», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нефтчи» Кочкор-Ата

    Турнирное положение: «Нефтяники» находятся на экваторе турнирной таблицы. На данный момент команда пребывает на 6 месте.

    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата лишь на 2 зачетных балла отстает от 5 места. Да и забивает команда в среднем более гола за матч: 16 мячей в 12 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата «нефтяники» не разжились очками. «Нефтчи» Кочкор-Ата дома уступил «Абдыш-Ата» (0:4).

    Причем до того команда сыграла вничью с «Алдиером» (2:2). А вот перед этим случилось обидное поражение от «Алая» (2:4).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата забил 6 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. Да и ошибки в обороне носят регулярный характер.

    Матчи с «Дордоем» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков выигран 1 при 2 коллизиях.

    Несомненно, номинальные хозяева будут рады и ничьей. Тем паче, «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает уже 4 тура подряд.

    «Дордой»

    Турнирное положение: «Дордой» борется за чемпионский титул. На данный момент команда располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Дордой» в 13 матчах не потерпел ни одного поражения. Да и в плане реализации у команды все отлично: 23 забитых мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова взяла три очка. «Дордой» нанес поражение «Мурас Юнайтед» (2:1).

    До того команда минимально расправилась с «Алдиером». Да и скромный «Кыргызалтын» был обыгран достаточно натужно (1:0).

    Победная серия команды составляет уже 4 матча. Да и обороняется «Дордой» весьма надежно, пропустив лишь 5 мячей в 13 матчах чемпионата.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Дордой» выглядит отлично. Да и отставание от лидера составляет всего 2 очка.

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    В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Дордой» отправил в ворота соперников 6 мячей при всего 2 пропущенных.

    Притом, что «Дордой» в мае не сумел переиграть «нефтяников» (0:0). Причем после этой потери очков команда только побеждает.

    Наверняка гости будут агрессивно атаковать. Один из лидеров чемпионата не должен допустить недооценки столь колючего оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает в 4 матчах кряду

    • «Дордой» выиграл в 4 своих последних поединках

    • «Дордой» имеет самую надежную оборону в лиге — 5 пропущенных мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.54.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.31.

    Прогноз: Номинальные гости прекрасно атакуют, к тому же не должны потерять очки на ровном месте.

    «Дордой» всеми силами старается догнать лидера, и уж точно начнет встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Дордоя» в 1 тайме за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.51

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    «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Дордой»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Дордой» блицкриг?
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