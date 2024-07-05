Совершит ли «Дордой» блицкриг?

5 июля в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Дордой». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Дордой», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтяники» находятся на экваторе турнирной таблицы. На данный момент команда пребывает на 6 месте.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата лишь на 2 зачетных балла отстает от 5 места. Да и забивает команда в среднем более гола за матч: 16 мячей в 12 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата «нефтяники» не разжились очками. «Нефтчи» Кочкор-Ата дома уступил «Абдыш-Ата» (0:4).

Причем до того команда сыграла вничью с «Алдиером» (2:2). А вот перед этим случилось обидное поражение от «Алая» (2:4).

В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата забил 6 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. Да и ошибки в обороне носят регулярный характер.

Матчи с «Дордоем» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков выигран 1 при 2 коллизиях.

Несомненно, номинальные хозяева будут рады и ничьей. Тем паче, «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает уже 4 тура подряд.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордой» борется за чемпионский титул. На данный момент команда располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Дордой» в 13 матчах не потерпел ни одного поражения. Да и в плане реализации у команды все отлично: 23 забитых мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова взяла три очка. «Дордой» нанес поражение «Мурас Юнайтед» (2:1).

До того команда минимально расправилась с «Алдиером». Да и скромный «Кыргызалтын» был обыгран достаточно натужно (1:0).

Победная серия команды составляет уже 4 матча. Да и обороняется «Дордой» весьма надежно, пропустив лишь 5 мячей в 13 матчах чемпионата.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Дордой» выглядит отлично. Да и отставание от лидера составляет всего 2 очка.

В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Дордой» отправил в ворота соперников 6 мячей при всего 2 пропущенных.

Притом, что «Дордой» в мае не сумел переиграть «нефтяников» (0:0). Причем после этой потери очков команда только побеждает.

Наверняка гости будут агрессивно атаковать. Один из лидеров чемпионата не должен допустить недооценки столь колючего оппонента.

Статистика для ставок

«Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает в 4 матчах кряду

«Дордой» выиграл в 4 своих последних поединках

«Дордой» имеет самую надежную оборону в лиге — 5 пропущенных мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.31.

Прогноз: Номинальные гости прекрасно атакуют, к тому же не должны потерять очки на ровном месте.

«Дордой» всеми силами старается догнать лидера, и уж точно начнет встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Дордоя» в 1 тайме за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.51