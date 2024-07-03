«Йокогама Ф-Маринос» на своем поле сыграет против «Саган Тосу» в матче 16-го тура японской J-лиги. Поединок состоится 3 июля и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Йокогама Ф-Маринос» — «Саган Тосу», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Йокогама Ф-Маринос»

Турнирное положение: По итогам 20-ти матчей чемпионата Японии «Йокогама Ф-Маринос» занимает 12-е место с 26 очками и разницей мячей 31-30.

Команда на девять очков опережает зону вылета, верхний край которой — это 18-я позиция.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства остался без очков. На своем поле он проиграл «Токио Верди» — 1:2.

Эта неудача оформила мини-серию поражений коллектива в поединках, которые пришлись на японский чемпионат.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках J-лиги) «Йокогама Ф-Маринос» выиграла лишь дважды при трех поражениях.

Такие результаты, особенно три поражения, привели к тому, что коллектив пусть и вряд ли рискует вылететь, но от зоны квалификации азиатской Лиги чемпионов отстает на 12 очков.

Андерсон Лопеш — самый результативный игрок команды и второй — в лиге с 12-ю голами.

«Саган Тосу»

Турнирное положение: «Саган Тосу» занимает 18-е место с 17 баллами. В его активе 25 забитых мячей, в пассиве — 35 пропущенных.

Команда находится в зоне вылета и один балл отстает от безопасной зоны, которая начинается с 17-й строчки, поэтому ей крайне важно стабильно набирать очки.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства также проиграл. На своем поле он уступил «Касива Рейсол» (1:4).

Эта неудача оформила мини-серию поражений коллектива в поединках, которые пришлись на японский чемпионат.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках J-лиги) «Саган Тосу» трижды проиграл при одной победе.

Такая форма демонстрирует плохую форму коллектива, что и привело к тому, что он погрузился в зоне вылета, хотя пока что и не столь критично, чтобы паниковать.

Марсело Райан — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Йокогама Ф-Маринос» забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Йокогама Ф-Маринос» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Саган Тосу» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Ф-Маринос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.20, победа «Саган Тосу» — в 4.30.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.54 и 1.70.

Прогноз: гости проиграли трижды в четырех последних матчах. В двух из них они уступили к перерыву.

И хотя хозяева уступили в двух последних своих матчах, их обидчиками все же стали более классные команды.

Ставка: «Йокогама Ф-Маринос» выиграет 1-й тайм за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь в трех из четырех последних матчей «Саган Тосу».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.39