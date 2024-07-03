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    У кого прервется серия неудач?

    «Йокогама Ф-Маринос» — «Саган Тосу». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 3 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Йокогама Ф-Маринос» — «Саган Тосу»
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    Андерсон Лопеш
    «Йокогама Ф-Маринос» на своем поле сыграет против «Саган Тосу» в матче 16-го тура японской J-лиги. Поединок состоится 3 июля и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Йокогама Ф-Маринос» — «Саган Тосу», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    Турнирное положение: По итогам 20-ти матчей чемпионата Японии «Йокогама Ф-Маринос» занимает 12-е место с 26 очками и разницей мячей 31-30.

    Команда на девять очков опережает зону вылета, верхний край которой — это 18-я позиция.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства остался без очков. На своем поле он проиграл «Токио Верди» — 1:2.

    Эта неудача оформила мини-серию поражений коллектива в поединках, которые пришлись на японский чемпионат.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках J-лиги) «Йокогама Ф-Маринос» выиграла лишь дважды при трех поражениях.

    Такие результаты, особенно три поражения, привели к тому, что коллектив пусть и вряд ли рискует вылететь, но от зоны квалификации азиатской Лиги чемпионов отстает на 12 очков.

    Андерсон Лопеш — самый результативный игрок команды и второй — в лиге с 12-ю голами.

    «Саган Тосу»

    Турнирное положение: «Саган Тосу» занимает 18-е место с 17 баллами. В его активе 25 забитых мячей, в пассиве — 35 пропущенных.

    Команда находится в зоне вылета и один балл отстает от безопасной зоны, которая начинается с 17-й строчки, поэтому ей крайне важно стабильно набирать очки.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства также проиграл. На своем поле он уступил «Касива Рейсол» (1:4).

    Эта неудача оформила мини-серию поражений коллектива в поединках, которые пришлись на японский чемпионат.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках J-лиги) «Саган Тосу» трижды проиграл при одной победе.

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    Такая форма демонстрирует плохую форму коллектива, что и привело к тому, что он погрузился в зоне вылета, хотя пока что и не столь критично, чтобы паниковать.

    Марсело Райан — лучший бомбардир команды в лиге с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Йокогама Ф-Маринос» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Йокогама Ф-Маринос» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Саган Тосу» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Ф-Маринос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.20, победа «Саган Тосу» — в 4.30.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.54 и 1.70.

    Прогноз: гости проиграли трижды в четырех последних матчах. В двух из них они уступили к перерыву.

    И хотя хозяева уступили в двух последних своих матчах, их обидчиками все же стали более классные команды.

    Ставка: «Йокогама Ф-Маринос» выиграет 1-й тайм за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь в трех из четырех последних матчей «Саган Тосу».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.39

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    «Йокогама Ф-Маринос» — «Саган Тосу»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на футбол. У кого прервется серия неудач?
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