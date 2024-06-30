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    «Алай» разнесет аутсайдера

    «Алай» — «Кыргызалтын». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 30 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Алай» — «Кыргызалтын»
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    «Алай»
    30 июня в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Кыргызалтын», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Алай»

    Турнирное положение: Клуб из Оша сражается за самые высокие места. На данный момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Алай» лишь на 4 зачетных балла отстает от 2 места. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч: 21 мяч в 12 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять три очка. «Алай» талантливо переиграл «Талант» (2:1).

    Причем до того команда одолела еще и «Мурас Юнайтед» (2:1). Более того, победная серия выросла до 5 поединков.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 5 победами. В этих поединках «Алай» забил 15 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма монолитно. Да и догнать «Дордой» шансы имеются.

    Матчи с «Кыргызалтыном» для команды исторически складываются успешно. Семь последних очных поединков были выиграны.

    Несомненно, номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Алай» постарается как можно плотнее приблизиться к дуэту лидеров.

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: «Кыргызалтын» борется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда располагается на 9 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Кыргызалтын» в 13 матчах потерпел уже 10 поражений. Да и в плане реализации у команды полнейший ужас: всего 7 забитых мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. «Кыргызалтын» минимально уступил «Абдыш-Ате».

    До того команда расписала мировую с «Илбирсом» (1:1). Да и «Дордою» удалось дать бой, пусть встреча и завершилась минимальной коллизией.

    Безвыигрышная серия команды составляет уже 7 матчей. Да и обороняется «Кыргызалтын» крайне слабо, пропустив уже 23 мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кыргызалтын» выглядит весьма печально. Да и отрыв от последнего места измеряется лишь дополнительными показателями.

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    В 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Кыргызалтын» отправил в ворота соперников 2 мяча при 6 пропущенных.

    Притом, что «Кыргызалтын» не обыгрывает «Алай» уже почти 3 года. Хотя в апрельской встрече команда уступила оппоненту лишь минимально.

    Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только в реализации команде нужно срочно прибавлять.

    Статистика для ставок

    • «Алай» выиграл в 5 своих последних матчах

    • «Кыргызалтын» не побеждает в 7 матчах кряду

    • «Алай» в 7 последних очных поединках неизменно обыгрывал «Кыргызалтын»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.92, а победа оппонента — в скромные 8.61.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.32.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, и уж точно постараются приблизиться к дуэту лидеров.

    «Кыргызалтын» крайне слабо выглядит в атаке, к тому же традиционно неудачно противостоит «Алаю».

    Ставка: Фора «Алая» -2.5 за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.32

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    «Алай» — «Кыргызалтын»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 30.06.2024. Прогнозы на футбол. «Алай» разнесет аутсайдера
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