30 июня в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Кыргызалтын», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алай»

Турнирное положение: Клуб из Оша сражается за самые высокие места. На данный момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Алай» лишь на 4 зачетных балла отстает от 2 места. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч: 21 мяч в 12 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять три очка. «Алай» талантливо переиграл «Талант» (2:1).

Причем до того команда одолела еще и «Мурас Юнайтед» (2:1). Более того, победная серия выросла до 5 поединков.

В 5 своих последних матчах команда разжилась 5 победами. В этих поединках «Алай» забил 15 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма монолитно. Да и догнать «Дордой» шансы имеются.

Матчи с «Кыргызалтыном» для команды исторически складываются успешно. Семь последних очных поединков были выиграны.

Несомненно, номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Алай» постарается как можно плотнее приблизиться к дуэту лидеров.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» борется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда располагается на 9 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Кыргызалтын» в 13 матчах потерпел уже 10 поражений. Да и в плане реализации у команды полнейший ужас: всего 7 забитых мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. «Кыргызалтын» минимально уступил «Абдыш-Ате».

До того команда расписала мировую с «Илбирсом» (1:1). Да и «Дордою» удалось дать бой, пусть встреча и завершилась минимальной коллизией.

Безвыигрышная серия команды составляет уже 7 матчей. Да и обороняется «Кыргызалтын» крайне слабо, пропустив уже 23 мяча.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кыргызалтын» выглядит весьма печально. Да и отрыв от последнего места измеряется лишь дополнительными показателями.

В 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Кыргызалтын» отправил в ворота соперников 2 мяча при 6 пропущенных.

Притом, что «Кыргызалтын» не обыгрывает «Алай» уже почти 3 года. Хотя в апрельской встрече команда уступила оппоненту лишь минимально.

Наверняка гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только в реализации команде нужно срочно прибавлять.

Статистика для ставок

«Алай» выиграл в 5 своих последних матчах

«Кыргызалтын» не побеждает в 7 матчах кряду

«Алай» в 7 последних очных поединках неизменно обыгрывал «Кыргызалтын»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.92, а победа оппонента — в скромные 8.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.32.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, и уж точно постараются приблизиться к дуэту лидеров.

«Кыргызалтын» крайне слабо выглядит в атаке, к тому же традиционно неудачно противостоит «Алаю».

Ставка: Фора «Алая» -2.5 за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.32