30 июня в 12-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Панджшер». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Панджшер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«ЦСКА-Памир»

Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» пытается навязать «Истиклолу» борьбу за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «ЦСКА-Памир» проиграл лишь однажды. Да и пропустила команда из Душанбе всего 7 мячей в 11 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «ЦСКА-Памир» нанесла поражение «Баркчи» (3:2).

А вот до того команда уступила «Истиклолу» (0:2). Зато «Регар-ТадАЗ» был обыгран весьма уверенно (3:1).

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках игроки «ЦСКА-Памир» забили 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Джонибек Шарипов — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не самые яркие результаты. Да и отставание от лидера выросло до 9 очков.

Матчи против «Панджшера» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «ЦСКА-Памир» добыл 3 победы при одном поражении.

Причем «ЦСКА-Памир» в трех последних очных поединках неизменно обыгрывал «Панджшер». Да и нынче душанбинцы выглядят сильнее соперника.

«Панджшер»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за выживание. Ныне «Панджшер» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Панджшер» имеет сложности с реализацией. Забивает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 11 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова потерпела коллизию. Дома она по всем статьям уступила «Истиклолу» (0:3).

А вот до того команда проиграла еще «Эсхате» (0:2). Зато столь же слабенький «Баркчи» был обыгран (3:1).

Пропускает команда в среднем чуть почти 2 гола за матч — 20 мячей. Да и гандикап от зоны вылета составляет всего лишь 2 зачетных балла.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Панджшер» выглядит откровенно бледно. Команда не забивала в двух своих последних поединках.

При этом до того «Панджшер» выиграл лишь в 2 матчах чемпионата из 11. Да и «армейцев» не удается обыграть уже 5 лет.

Три последних поражения от душанбинцев случились с разницей в 2 мяча. К тому же в своем нынешнем состоянии команда вряд ли даст бой одному из лидеров.

Очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и вообще, проблем в игровом плане у команды немало.

Статистика для ставок

«ЦСКА-Памир» обыгрывал «Панджшер» в 3 последних очных встречах

«Панджшер» в среднем забивает меньше гола за матч

«Армейцы» в среднем пропускают меньше одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.18, а победа оппонента — в скромные 5.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.03 и 1.86.

Прогноз: Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, да и вообще, смотрятся сильнее соперника.

«ЦСКА-Памир» нельзя терять очки, да и обыгрывать одного из аутсайдеров душанбинцы просто обязаны.

Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03