«ЦСКА-Памир»
Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» пытается навязать «Истиклолу» борьбу за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «ЦСКА-Памир» проиграл лишь однажды. Да и пропустила команда из Душанбе всего 7 мячей в 11 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «ЦСКА-Памир» нанесла поражение «Баркчи» (3:2).
А вот до того команда уступила «Истиклолу» (0:2). Зато «Регар-ТадАЗ» был обыгран весьма уверенно (3:1).
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках игроки «ЦСКА-Памир» забили 7 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Джонибек Шарипов — дисквалифицирован.
Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не самые яркие результаты. Да и отставание от лидера выросло до 9 очков.
Матчи против «Панджшера» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «ЦСКА-Памир» добыл 3 победы при одном поражении.
Причем «ЦСКА-Памир» в трех последних очных поединках неизменно обыгрывал «Панджшер». Да и нынче душанбинцы выглядят сильнее соперника.
«Панджшер»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за выживание. Ныне «Панджшер» располагается на 10 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Панджшер» имеет сложности с реализацией. Забивает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 11 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова потерпела коллизию. Дома она по всем статьям уступила «Истиклолу» (0:3).
А вот до того команда проиграла еще «Эсхате» (0:2). Зато столь же слабенький «Баркчи» был обыгран (3:1).
Пропускает команда в среднем чуть почти 2 гола за матч — 20 мячей. Да и гандикап от зоны вылета составляет всего лишь 2 зачетных балла.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Панджшер» выглядит откровенно бледно. Команда не забивала в двух своих последних поединках.
При этом до того «Панджшер» выиграл лишь в 2 матчах чемпионата из 11. Да и «армейцев» не удается обыграть уже 5 лет.
Три последних поражения от душанбинцев случились с разницей в 2 мяча. К тому же в своем нынешнем состоянии команда вряд ли даст бой одному из лидеров.
Очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и вообще, проблем в игровом плане у команды немало.
Статистика для ставок
- «ЦСКА-Памир» обыгрывал «Панджшер» в 3 последних очных встречах
- «Панджшер» в среднем забивает меньше гола за матч
- «Армейцы» в среднем пропускают меньше одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.18, а победа оппонента — в скромные 5.91.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.03 и 1.86.
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Прогноз: Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, да и вообще, смотрятся сильнее соперника.
«ЦСКА-Памир» нельзя терять очки, да и обыгрывать одного из аутсайдеров душанбинцы просто обязаны.
Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» в 1 тайме за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.03