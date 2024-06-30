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    «ЦСКА-Памир» — «Панджшер». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 30 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «ЦСКА-Памир» — «Панджшер»
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    «ЦСКА-Памир»
    30 июня в 12-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Панджшер». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Панджшер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «ЦСКА-Памир»

    Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» пытается навязать «Истиклолу» борьбу за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «ЦСКА-Памир» проиграл лишь однажды. Да и пропустила команда из Душанбе всего 7 мячей в 11 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «ЦСКА-Памир» нанесла поражение «Баркчи» (3:2).

    А вот до того команда уступила «Истиклолу» (0:2). Зато «Регар-ТадАЗ» был обыгран весьма уверенно (3:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках игроки «ЦСКА-Памир» забили 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Джонибек Шарипов — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не самые яркие результаты. Да и отставание от лидера выросло до 9 очков.

    Матчи против «Панджшера» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «ЦСКА-Памир» добыл 3 победы при одном поражении.

    Причем «ЦСКА-Памир» в трех последних очных поединках неизменно обыгрывал «Панджшер». Да и нынче душанбинцы выглядят сильнее соперника.

    «Панджшер»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за выживание. Ныне «Панджшер» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Панджшер» имеет сложности с реализацией. Забивает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 11 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова потерпела коллизию. Дома она по всем статьям уступила «Истиклолу» (0:3).

    А вот до того команда проиграла еще «Эсхате» (0:2). Зато столь же слабенький «Баркчи» был обыгран (3:1).

    Пропускает команда в среднем чуть почти 2 гола за матч — 20 мячей. Да и гандикап от зоны вылета составляет всего лишь 2 зачетных балла.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Панджшер» выглядит откровенно бледно. Команда не забивала в двух своих последних поединках.

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    При этом до того «Панджшер» выиграл лишь в 2 матчах чемпионата из 11. Да и «армейцев» не удается обыграть уже 5 лет.

    Три последних поражения от душанбинцев случились с разницей в 2 мяча. К тому же в своем нынешнем состоянии команда вряд ли даст бой одному из лидеров.

    Очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и вообще, проблем в игровом плане у команды немало.

    Статистика для ставок

    • «ЦСКА-Памир» обыгрывал «Панджшер» в 3 последних очных встречах

    • «Панджшер» в среднем забивает меньше гола за матч

    • «Армейцы» в среднем пропускают меньше одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.18, а победа оппонента — в скромные 5.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.03 и 1.86.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, да и вообще, смотрятся сильнее соперника.

    «ЦСКА-Памир» нельзя терять очки, да и обыгрывать одного из аутсайдеров душанбинцы просто обязаны.

    Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» в 1 тайме за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03

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