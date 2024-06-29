«Мурас Юнайтед»
Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» нынче сражается за самые высокие места. На данный момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.
При этом «Мурас Юнайтед» лишь на один балл отстает от 3 места. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч: 22 результативных удара в 11 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять три очка. «Мурас Юнайтед» нанес поражение «Алге» (2:0).
Причем до того команда досадным образом уступила «Алаю» (1:2). А вот встреча с «Талантом» принесла яркую победу (4:0).
В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 11 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно монолитно. Да и коллизия в матче с «Алаем» лишь встряхнула коллектив.
Матчи с «Дордоем» для команды исторически складываются неудачно. Из четырех очных поединков проигран один при 3 паритетах.
Несомненно, номинальные хозяева будут активно атаковать. «Мурас Юнайтед» постарается плотнее приблизиться к лидирующей группе.
«Дордой»
Турнирное положение: «Дордой» борется за чемпионство. На данный момент команда располагается на 2 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Дордой» еще не потерпел ни одного поражения. Да и в плане реализации у команды относительный порядок — 21 забитый мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда заработала три очка. «Дордой» минимально одолел «Алдиер».
До того команда c минимальным счетом переиграла «Кыргызалтын». Да и «Илбирс» был обыгран не столь убедительно (2:1).
Победная серия команды составляет 3 матча. Да и обороняется «Дордой» образцово, пропустив лишь 4 мяча.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Дордой» выглядит довольно уверенно. Да и «Абдыш-Ата» оторвалась всего на 2 очка.
В 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В них «Дордой» отправил в ворота соперников 7 мячей при одном пропущенном.
Притом, что «Дордой» в апреле не смог обыграть «Мурас Юнайтед» (1:1). В той встрече клуб из Бишкека отыгрался в середине второго тайма.
Наверняка гости будут стараться не отстать от лидера. Вот только в реализации бишкекцам нужно срочно прибавлять.
Статистика для ставок
- «Мурас Юнайтед» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Дордой» не проигрывает в 3 матчах кряду
- «Мурас Юнайтед» еще ни разу не обыгрывал бишкекцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.34 и 1.62.
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Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, и уж точно постараются не отстать от лидера.
«Дордой» намерен добыть четвертую кряду викторию, к тому же шикарно обороняется.
Ставка: Победа «Дордоя» за 2.43.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.34