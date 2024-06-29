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    «Мурас Юнайтед» останется ни с чем

    «Мурас Юнайтед» — «Дордой». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 29 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Мурас Юнайтед» — «Дордой»
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    «Мурас Юнайтед»
    29 июня в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Дордой». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Дордой», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» нынче сражается за самые высокие места. На данный момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Мурас Юнайтед» лишь на один балл отстает от 3 места. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч: 22 результативных удара в 11 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять три очка. «Мурас Юнайтед» нанес поражение «Алге» (2:0).

    Причем до того команда досадным образом уступила «Алаю» (1:2). А вот встреча с «Талантом» принесла яркую победу (4:0).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 11 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно монолитно. Да и коллизия в матче с «Алаем» лишь встряхнула коллектив.

    Матчи с «Дордоем» для команды исторически складываются неудачно. Из четырех очных поединков проигран один при 3 паритетах.

    Несомненно, номинальные хозяева будут активно атаковать. «Мурас Юнайтед» постарается плотнее приблизиться к лидирующей группе.

    «Дордой»

    Турнирное положение: «Дордой» борется за чемпионство. На данный момент команда располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Дордой» еще не потерпел ни одного поражения. Да и в плане реализации у команды относительный порядок — 21 забитый мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда заработала три очка. «Дордой» минимально одолел «Алдиер».

    До того команда c минимальным счетом переиграла «Кыргызалтын». Да и «Илбирс» был обыгран не столь убедительно (2:1).

    Победная серия команды составляет 3 матча. Да и обороняется «Дордой» образцово, пропустив лишь 4 мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Дордой» выглядит довольно уверенно. Да и «Абдыш-Ата» оторвалась всего на 2 очка.

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    В 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В них «Дордой» отправил в ворота соперников 7 мячей при одном пропущенном.

    Притом, что «Дордой» в апреле не смог обыграть «Мурас Юнайтед» (1:1). В той встрече клуб из Бишкека отыгрался в середине второго тайма.

    Наверняка гости будут стараться не отстать от лидера. Вот только в реализации бишкекцам нужно срочно прибавлять.

    Статистика для ставок

    • «Мурас Юнайтед» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Дордой» не проигрывает в 3 матчах кряду

    • «Мурас Юнайтед» еще ни разу не обыгрывал бишкекцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.34 и 1.62.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, и уж точно постараются не отстать от лидера.

    «Дордой» намерен добыть четвертую кряду викторию, к тому же шикарно обороняется.

    Ставка: Победа «Дордоя» за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.34

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    «Мурас Юнайтед» — «Дордой»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на футбол. «Мурас Юнайтед» останется ни с чем
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