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    «Санфречче Хиросиму» вновь ждет неудача в матча против «Кавасаки Фронтале»?

    «Кавасаки Фронтале» — «Санфречче Хиросима». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 29 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кавасаки Фронтале» — «Санфречче Хиросима»
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    «Кавасаки Фронтале»
    «Кавасаки Фронтале» примет дома «Санфречче Хиросима» в 21-м туре японской J-лиге. Поединок состоится 29 июня и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кавасаки Фронтале» — «Санфречче Хиросима», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Кавасаки Фронтале»

    Турнирное положение: 4-кратный чемпион Японии в текущем первенстве на данный момент идет с 22 очками на 15 месте и на шесть пунктов обходит зону вылета.

    «Кавасаки Фронтале» выиграл всего пять встреч из 20 проведенных, семь раз сыграл вничью и восемь игр проиграл, забил 28 голов, а пропустил на мяч больше.

    Последние матчи: в прошлом туре «черно-голубые» расписали мировую на своей территории с «Сенаном», сыграв 1:1. А игровым днем ранее они поделили очки на выезде с «Альбирекс Ниигата» — 2:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» к данному поединку подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва уступил, а затем расписал два мировых результата. А выиграть команда смогла только раз за минувшие семь встреч чемпионата и трижды проиграла за это время. А не забивал коллектив всего в одном поединке из десяти предыдущих.

    «Санфречче Хиросима»

    Турнирное положение: 8-кратный чемпион Японии в этом чемпионате с 33 очками сейчас находится на пятой строке и на пять отстает от третьей позиции.

    «Санфречче Хиросима» отпраздновала восемь викторий, девять встреч свела вничью и потерпела три фиаско, разница мячей составляет 36:20.

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    • Последние матчи: В предыдущем матче первенства «фиолетовые» на своем поле не смогли справиться с «Альбирекс Ниигата», расписав мировую со счетом 1:1. А туром ранее они обыграли в гостях «Касиву» со счетом 1:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: За минувшие десять игр с учетом всех турниров «Санфречче Хиросима» победила в семи из них, дважды сыграла вничью и потерпела одно фиаско. А забивала команда непременно в 21 своем предыдущем поединке.

    Статистика для ставок

    • «Кавасаки Фронтале» обыграла предстоящего противника в трех из пяти минувших очных игр

    • «Санфречче Хиросима» одолела «Кавасаки Фронтале» только раз за предыдущие десять очных встреч

    • В двух последних матчах между собой неизменно забивали обе стороны и поединки были верховыми

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Санфречче Хиросима» — 2.12, победа «Кавасаки Фронтале» — 3.25, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.17 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного поединка стоит ждать верхового исхода, ведь данные команды очень результативны, да и между собой в последнее время играли на тотал больше.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.11.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на викторию «Кавасаки Фронтале» с форой 0, который отлично играет против предстоящего противника.

    Ставка: победа «Кавасаки Фронтале» с форой 0 за 2.39.

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    «Кавасаки Фронтале» — «Санфречче Хиросима»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на футбол. «Санфречче Хиросиму» вновь ждет неудача в матча против «Кавасаки Фронтале»?
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