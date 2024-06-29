«Кавасаки Фронтале» примет дома «Санфречче Хиросима» в 21-м туре японской J-лиге. Поединок состоится 29 июня и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кавасаки Фронтале» — «Санфречче Хиросима», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кавасаки Фронтале»

Турнирное положение: 4-кратный чемпион Японии в текущем первенстве на данный момент идет с 22 очками на 15 месте и на шесть пунктов обходит зону вылета.

«Кавасаки Фронтале» выиграл всего пять встреч из 20 проведенных, семь раз сыграл вничью и восемь игр проиграл, забил 28 голов, а пропустил на мяч больше.

Последние матчи: в прошлом туре «черно-голубые» расписали мировую на своей территории с «Сенаном», сыграв 1:1. А игровым днем ранее они поделили очки на выезде с «Альбирекс Ниигата» — 2:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» к данному поединку подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва уступил, а затем расписал два мировых результата. А выиграть команда смогла только раз за минувшие семь встреч чемпионата и трижды проиграла за это время. А не забивал коллектив всего в одном поединке из десяти предыдущих.

«Санфречче Хиросима»

Турнирное положение: 8-кратный чемпион Японии в этом чемпионате с 33 очками сейчас находится на пятой строке и на пять отстает от третьей позиции.

«Санфречче Хиросима» отпраздновала восемь викторий, девять встреч свела вничью и потерпела три фиаско, разница мячей составляет 36:20.

Последние матчи: В предыдущем матче первенства «фиолетовые» на своем поле не смогли справиться с «Альбирекс Ниигата», расписав мировую со счетом 1:1. А туром ранее они обыграли в гостях «Касиву» со счетом 1:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: За минувшие десять игр с учетом всех турниров «Санфречче Хиросима» победила в семи из них, дважды сыграла вничью и потерпела одно фиаско. А забивала команда непременно в 21 своем предыдущем поединке.

Статистика для ставок

«Кавасаки Фронтале» обыграла предстоящего противника в трех из пяти минувших очных игр

«Санфречче Хиросима» одолела «Кавасаки Фронтале» только раз за предыдущие десять очных встреч

В двух последних матчах между собой неизменно забивали обе стороны и поединки были верховыми

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Санфречче Хиросима» — 2.12, победа «Кавасаки Фронтале» — 3.25, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.17 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного поединка стоит ждать верхового исхода, ведь данные команды очень результативны, да и между собой в последнее время играли на тотал больше.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.11.

Прогноз: И также еще здесь ставим на викторию «Кавасаки Фронтале» с форой 0, который отлично играет против предстоящего противника.

Ставка: победа «Кавасаки Фронтале» с форой 0 за 2.39.