29 июня в 12-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Эсхата» и «Худжанд». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эсхата» — «Худжанд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эсхата»

Турнирное положение: «Эсхата» нынче ходит в середняках лиги. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Эсхата» добыла 5 побед при 4 поражениях. Вот только пропустила команда уже 17 мячей в 11 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Эсхата» нанесла поражение «Панджшеру» (2:0).

А вот до того команда учинила разгром «Куктошу» (7:0). Да и с «Баркчи» удалось справиться, пусть и минимально.

В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Эсхата» забил 12 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует прекрасные результаты. Причем выиграть удалось в 4 последних матчах.

Матчи против «Худжанда» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Эсхата» добыла одну победу при 3 коллизиях.

Причем «Эсхата» не пропускала в 4 своих последних матчах. Да и отставание от 3 позиции сократилось до 3 зачетных баллов.

«Худжанд»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за медали. Ныне «Худжанд» располагается на 4 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Худжанд» прекрасно обороняется. Пропускает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 11 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Со счетом 3:0 был разбит «Куктош».

А вот до того команда уверенно переиграла еще и «Вахш» (2:0). Правда, чуть ранее случился паритет с «Истаравшаном» (1:1).

Забивает команда в среднем чуть более гола за матч. Зато отставание от медальной зоны составляет всего один балл.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Худжанд» выглядит вполне себе монолитно. Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом до того «Худжанд» в 2 последних матчах еще и сохранил свои владения сухими. Да и мотивация забраться на третью строчку в таблице у команды огромная.

Главной ценностью команды считаются надежные тылы. Вот только проблемы с реализацией пока никуда не запропастились.

Очевидно, что гости постараются сыграть на своих козырях. Да и последние успехи явно придают уверенности в своих силах.

Статистика для ставок

«Эсхата» выиграла в 4 своих последних матчах

«Худжанд» в среднем пропускает меньше гола за матч

«Худжанд» не пропускал в 2 своих последних поединках, «Эсхата» — в четырех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.82 и 1.92.

Прогноз: Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, да и в атаке смотрятся сильнее соперника.

«Эсхата» в последних поединках выглядела великолепно, и явно настроена продлить свой победный сериал.

Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30