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    Продлится ли сказка «Эсхаты»?

    «Эсхата» — «Худжанд». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 29 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эсхата» — «Худжанд»
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    29 июня в 12-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Эсхата» и «Худжанд». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эсхата» — «Худжанд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Эсхата»

    Турнирное положение: «Эсхата» нынче ходит в середняках лиги. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эсхата» добыла 5 побед при 4 поражениях. Вот только пропустила команда уже 17 мячей в 11 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Эсхата» нанесла поражение «Панджшеру» (2:0).

    А вот до того команда учинила разгром «Куктошу» (7:0). Да и с «Баркчи» удалось справиться, пусть и минимально.

    В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Эсхата» забил 12 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует прекрасные результаты. Причем выиграть удалось в 4 последних матчах.

    Матчи против «Худжанда» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Эсхата» добыла одну победу при 3 коллизиях.

    Причем «Эсхата» не пропускала в 4 своих последних матчах. Да и отставание от 3 позиции сократилось до 3 зачетных баллов.

    «Худжанд»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за медали. Ныне «Худжанд» располагается на 4 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Худжанд» прекрасно обороняется. Пропускает команда в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 11 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Со счетом 3:0 был разбит «Куктош».

    А вот до того команда уверенно переиграла еще и «Вахш» (2:0). Правда, чуть ранее случился паритет с «Истаравшаном» (1:1).

    Забивает команда в среднем чуть более гола за матч. Зато отставание от медальной зоны составляет всего один балл.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Худжанд» выглядит вполне себе монолитно. Команда победила в двух своих последних поединках.

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    При этом до того «Худжанд» в 2 последних матчах еще и сохранил свои владения сухими. Да и мотивация забраться на третью строчку в таблице у команды огромная.

    Главной ценностью команды считаются надежные тылы. Вот только проблемы с реализацией пока никуда не запропастились.

    Очевидно, что гости постараются сыграть на своих козырях. Да и последние успехи явно придают уверенности в своих силах.

    Статистика для ставок

    • «Эсхата» выиграла в 4 своих последних матчах

    • «Худжанд» в среднем пропускает меньше гола за матч

    • «Худжанд» не пропускал в 2 своих последних поединках, «Эсхата» — в четырех

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.82 и 1.92.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, да и в атаке смотрятся сильнее соперника.

    «Эсхата» в последних поединках выглядела великолепно, и явно настроена продлить свой победный сериал.

    Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.48.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

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    «Эсхата» — «Худжанд»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на футбол. Продлится ли сказка «Эсхаты»?
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