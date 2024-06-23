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    «Регар-ТадАЗ» добудет три очка

    «Истаравшан» — «Регар-ТадАЗ». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 23 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Истаравшан» — «Регар-ТадАЗ»
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    «Регар-ТадАЗ»
    23 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истаравшан» и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 17:00 мск. «Истаравшан» — «Регар-ТадАЗ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Истаравшан»

    Турнирное положение: «Истаравшан» нынче ходит в середняках лиги. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Истаравшан» вполне способен побороться за медали чемпионата. Вот только пропустила команда 14 мячей в 10 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда вновь осталась без очковых приобретений. «Истаравшан» уступил «Хосилоту» (1:3).

    А вот до того команда расписала мировую с «Худжандом» (1:1). Зато «Куктош» был обыгран с минимальным счетом.

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Истаравшан» забил 7 мячей при 7 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует нестабильные результаты. Да и выиграть ей удалось лишь трижды в текущем чемпионате.

    Матчи против «Регар-ТадАЗа» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Истаравшан» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Причем «Истаравшан» в 10 матчах чемпионата настрелял 12 мячей. Вот только двухматчевая серия без побед явно удручает.

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за медали. Ныне «Регар-ТадАЗ» располагается на 3 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Регар-ТадАЗ» выиграл в половине своих матчей. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 7 мячей в 10 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться баллами. «Регар-ТадАЗ» минимально уступил «Равшану».

    А вот до того команда уступила «ЦСКА-Памиру» (1:3). Зато «Панджшер» удалось победить с минимальным счетом.

    Забивает команда в среднем аккурат гол за матч. Да и отрыв от конкурентов весьма и весьма зыбкий.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Регар-ТадАЗ» не блещет. Команда проиграла в двух своих последних поединках.

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    При этом до того «Регар-ТадАЗ» дважды кряду победил. Да и мотивация сохранить третью строчку в таблице у команды огромная.

    Главной ценностью команды считаются надежные тылы. Вот только в реализации преуспеть ей все никак не удается.

    Очевидно, что гости постараются закрепиться на 3 месте. Да и грех не воспользоваться проблемами оппонента.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    • «Регар-ТадАЗ» в среднем пропускает меньше гола за матч

    • «Регар-ТадАЗ» проиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.21 и 1.78.

    Прогноз: Номинальные гости смотрятся монолитнее соперника, да и в атаке явно поднатореют.

    «Истаравшан» в своих последних поединках явно не блистал стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    «Истаравшан» — «Регар-ТадАЗ». 23 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истаравшан» и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Истаравшан» — «Регар-ТадАЗ» с коэффициентом 2.23.
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