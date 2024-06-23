«Истаравшан»
Турнирное положение: «Истаравшан» нынче ходит в середняках лиги. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Истаравшан» вполне способен побороться за медали чемпионата. Вот только пропустила команда 14 мячей в 10 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда вновь осталась без очковых приобретений. «Истаравшан» уступил «Хосилоту» (1:3).
А вот до того команда расписала мировую с «Худжандом» (1:1). Зато «Куктош» был обыгран с минимальным счетом.
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Истаравшан» забил 7 мячей при 7 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует нестабильные результаты. Да и выиграть ей удалось лишь трижды в текущем чемпионате.
Матчи против «Регар-ТадАЗа» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Истаравшан» выиграл 2 раза при 3 поражениях.
Причем «Истаравшан» в 10 матчах чемпионата настрелял 12 мячей. Вот только двухматчевая серия без побед явно удручает.
«Регар-ТадАЗ»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за медали. Ныне «Регар-ТадАЗ» располагается на 3 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Регар-ТадАЗ» выиграл в половине своих матчей. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 7 мячей в 10 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться баллами. «Регар-ТадАЗ» минимально уступил «Равшану».
А вот до того команда уступила «ЦСКА-Памиру» (1:3). Зато «Панджшер» удалось победить с минимальным счетом.
Забивает команда в среднем аккурат гол за матч. Да и отрыв от конкурентов весьма и весьма зыбкий.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Регар-ТадАЗ» не блещет. Команда проиграла в двух своих последних поединках.
При этом до того «Регар-ТадАЗ» дважды кряду победил. Да и мотивация сохранить третью строчку в таблице у команды огромная.
Главной ценностью команды считаются надежные тылы. Вот только в реализации преуспеть ей все никак не удается.
Очевидно, что гости постараются закрепиться на 3 месте. Да и грех не воспользоваться проблемами оппонента.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- «Регар-ТадАЗ» в среднем пропускает меньше гола за матч
- «Регар-ТадАЗ» проиграл в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.21 и 1.78.
- 1.87Грузия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.03Турция — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Бельгия — Румыния: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости смотрятся монолитнее соперника, да и в атаке явно поднатореют.
«Истаравшан» в своих последних поединках явно не блистал стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21