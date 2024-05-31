Баркчи
Эсхата
«Баркчи» Гиссар
Турнирное положение: «Баркчи» Гиссар нынче бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Баркчи» Гиссар победил всего один раз. Да и забила команда всего лишь 7 раз в 7 поединках чемпионата.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Баркчи» Гиссар уступил «Регар-ТадАЗу» (1:2).
Это поражение стало для команды уже четвертым кряду. Так что психологический фон в команде далеко не самый позитивный.
В 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Баркчи» Гиссар забил 3 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда не преуспевала. Да и гандикап от опасной зоны минимальное.
После довольно удачного старта команда посыпалась. Вероятно, ей пока не удастся улучшить свои результаты.
Несомненно, хозяева постараются добыть хотя бы балл. Вот только проблемы с креативом в атаке никуда не делись.
«Эсхата»
Турнирное положение: Эта команда проводит бледный сезон. Ныне «Эсхата» располагается на 8 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Эсхата» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и забить команде удалось всего 8 раз в 8 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Эсхата» минимально переиграла «Вахш».
Причем до того команда не выигрывала 4 матча кряду. Да и очки по-прежнему даются ей весьма натужно.
Более того, «Истиклолу» команда уступила по всем статьям (1:6). А вот с «Истаравшаном» случилась ничья (2:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эсхата» выглядит неубедительно. Оборона дает результативный сбой в среднем 2 раза за матч.
На данный момент команда мотивирована оторваться от опасной зоны. Хоть в плане реализации у «Эсхаты» имеются заметные сложности.
Правда, «Эсхата» способна прибавить в плане игры и результатов. Да и одного из аутсайдеров команда просто обязана обыгрывать.
Наверняка гости будут действовать первым номером. Плюс оппонент в последних матчах выглядит удручающе.
Статистика для ставок
- И те, и другие в среднем забивают гол за матч
- «Баркчи» Гиссар проиграл в 4 своих последних поединках
- «Эсхата» в среднем пропускает 2 гола за матч
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.22.
- 1.90Кремонезе — Венеция: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.18Сент-Этьен — Мец: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.08Арсенал Саранди — Расинг Кордова: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Номинальные гости смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.
«Баркчи» в последних матчах выглядит крайне слабо, и явно не успеет решить все свои проблемы.
Ставка: Победа «Эсхаты» в 1 тайме за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в итоге подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.90