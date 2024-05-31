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    «Эсхата» сразу полетит в атаку

    «Баркчи» Гиссар — «Эсхата». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Баркчи» Гиссар — «Эсхата»
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    «Эсхата»
    31 мая в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» Гиссар и «Эсхата». Начало игры — в 16:00 мск. «Баркчи» Гиссар — «Эсхата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 31 Мая 2024 года

    Баркчи

  • Гиссар
    •  Баркчи 16:00 Эсхата

    Эсхата

  • Худжанд
    •

    «Баркчи» Гиссар

    Турнирное положение: «Баркчи» Гиссар нынче бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Баркчи» Гиссар победил всего один раз. Да и забила команда всего лишь 7 раз в 7 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Баркчи» Гиссар уступил «Регар-ТадАЗу» (1:2).

    Это поражение стало для команды уже четвертым кряду. Так что психологический фон в команде далеко не самый позитивный.

    В 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Баркчи» Гиссар забил 3 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда не преуспевала. Да и гандикап от опасной зоны минимальное.

    После довольно удачного старта команда посыпалась. Вероятно, ей пока не удастся улучшить свои результаты.

    Несомненно, хозяева постараются добыть хотя бы балл. Вот только проблемы с креативом в атаке никуда не делись.

    «Эсхата»

    Турнирное положение: Эта команда проводит бледный сезон. Ныне «Эсхата» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Эсхата» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и забить команде удалось всего 8 раз в 8 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Эсхата» минимально переиграла «Вахш».

    Причем до того команда не выигрывала 4 матча кряду. Да и очки по-прежнему даются ей весьма натужно.

    Более того, «Истиклолу» команда уступила по всем статьям (1:6). А вот с «Истаравшаном» случилась ничья (2:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эсхата» выглядит неубедительно. Оборона дает результативный сбой в среднем 2 раза за матч.

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    На данный момент команда мотивирована оторваться от опасной зоны. Хоть в плане реализации у «Эсхаты» имеются заметные сложности.

    Правда, «Эсхата» способна прибавить в плане игры и результатов. Да и одного из аутсайдеров команда просто обязана обыгрывать.

    Наверняка гости будут действовать первым номером. Плюс оппонент в последних матчах выглядит удручающе.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем забивают гол за матч

    • «Баркчи» Гиссар проиграл в 4 своих последних поединках

    • «Эсхата» в среднем пропускает 2 гола за матч

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.22.

    Прогноз: Номинальные гости смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

    «Баркчи» в последних матчах выглядит крайне слабо, и явно не успеет решить все свои проблемы.

    Ставка: Победа «Эсхаты» в 1 тайме за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в итоге подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.90

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    «Баркчи» Гиссар — «Эсхата». 31 мая в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» Гиссар и «Эсхата». Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Баркчи» Гиссар — «Эсхата» с коэффициентом 2.23.
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