31 мая в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» Гиссар и «Эсхата». Начало игры — в 16:00 мск. «Баркчи» Гиссар — «Эсхата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Баркчи» Гиссар

Турнирное положение: «Баркчи» Гиссар нынче бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Баркчи» Гиссар победил всего один раз. Да и забила команда всего лишь 7 раз в 7 поединках чемпионата.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Баркчи» Гиссар уступил «Регар-ТадАЗу» (1:2).

Это поражение стало для команды уже четвертым кряду. Так что психологический фон в команде далеко не самый позитивный.

В 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Баркчи» Гиссар забил 3 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда не преуспевала. Да и гандикап от опасной зоны минимальное.

После довольно удачного старта команда посыпалась. Вероятно, ей пока не удастся улучшить свои результаты.

Несомненно, хозяева постараются добыть хотя бы балл. Вот только проблемы с креативом в атаке никуда не делись.

«Эсхата»

Турнирное положение: Эта команда проводит бледный сезон. Ныне «Эсхата» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Эсхата» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и забить команде удалось всего 8 раз в 8 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Эсхата» минимально переиграла «Вахш».

Причем до того команда не выигрывала 4 матча кряду. Да и очки по-прежнему даются ей весьма натужно.

Более того, «Истиклолу» команда уступила по всем статьям (1:6). А вот с «Истаравшаном» случилась ничья (2:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эсхата» выглядит неубедительно. Оборона дает результативный сбой в среднем 2 раза за матч.

На данный момент команда мотивирована оторваться от опасной зоны. Хоть в плане реализации у «Эсхаты» имеются заметные сложности.

Правда, «Эсхата» способна прибавить в плане игры и результатов. Да и одного из аутсайдеров команда просто обязана обыгрывать.

Наверняка гости будут действовать первым номером. Плюс оппонент в последних матчах выглядит удручающе.

Статистика для ставок

И те, и другие в среднем забивают гол за матч

«Баркчи» Гиссар проиграл в 4 своих последних поединках

«Эсхата» в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.22.

Прогноз: Номинальные гости смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

«Баркчи» в последних матчах выглядит крайне слабо, и явно не успеет решить все свои проблемы.

Ставка: Победа «Эсхаты» в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в итоге подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.90