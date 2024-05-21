21 мая в 14-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Метта» и «Тукумс 2000». Начало игры — в 18:00 мск. «Метта» — «Тукумс 2000»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Метта»

Турнирное положение: Эта команда не хватает звезд с неба. На данный момент она находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом команда «Метта» лишь на 5 очков опережает опасную зону. Да и средняя результативность составляет менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела сокрушительное поражение. «Метта» пропустила 4 сухих мяча от «Даугавпилса».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Метта» разжилась 2 викториями. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Вот только оборона команды частенько дает сбои. Пропущено уже 19 мячей в 13 поединках чемпионата Латвии.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: до последней неудачи «Метта» выиграла дважды кряду. Да и «Валмиере» удалось дать бой (1:1).

Матчи с «Тукумсом 2000» для команды традиционно складываются достаточно успешно. Из 5 последних очных встреч «Метта» выиграла 2 раза при 3 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева постарается преуспеть в атаке. Правда, 3 последних очных поединка соперников завершились подписанием мировых.

«Тукумс 2000»

Турнирное положение: «Тукумс 2000» нынче ходит в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Тукумс 2000» имеет проблемы с надежностью тылов. В 13 матчах в воротах команды побывало 22 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. Дома «Тукумс 2000» уступил «Гробине» (1:2).

Причем до того команда была разгромлена «Даугавпилсом» (1:4). А вот с «Елгавой» справиться удалось (2:1).

Двухматчевая проигрышная серия в чемпионате явно не прибавляет позитива. Да и вообще, «Тукумс 2000» уж слишком часто допускает ошибки в обороне.

Не сыграют: Денис Рогов — дисквалифицирован.

Состояние команды: проблемы в обороне не позволяют команде претендовать на что-то серьезное. Да и забивает она в среднем примерно гол за матч.

Между тем, «Тукумс 2000» уже полтора года не может одолеть «Метту». Да и в матче первого круга была зафиксирована сухая ничья.

Последние неудачи команды негативно повлияли на ее турнирные перспективы. «Тукумс 2000» может докатиться до борьбы за выживание.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Тукумс 2000» не будет особо рисковать, но способен выжать максимум из контратак.

Статистика для ставок

«Тукумс 2000» более полутора лет не обыгрывает «Метту»

«Метта» в среднем забивает менее гола за матч

«Тукумс 2000» проиграл в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Метта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.07 и 1.69.

Прогноз: Хозяева явно будут активно атаковать, да и соперник многовато пропускает.

«Метта» мотивирован оторваться от группы аутсайдеров, к тому же исторически успешно противостоит «Тукумсу 2000».

Ставка: Победа «Метты» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники будут активны в атаке.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07