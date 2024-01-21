«Ивердон» сыграет с «Люцерном» в рамках 19-го тура швейцарской Суперлиги. Матч пройдет 21 января, начало — в 16:15 мск. «Ивердон» — «Люцерн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ивердон»

«Ивердон» располагается в нижней части турнирной таблицы, записав в свой актив 21 очко в 18-ти матчах. При этом команда находится всего в 4-х баллах от первой шестерки.

У подопечных Алессандро Маньярратти всего одна победа в 9-ти последних матчах чемпионата. Три очка «Ивердону» удалось заработать в 17-м туре против худшей командой Суперлиги — «Лозанна Уши» (2:1).

В остальных матчах команда выглядело довольно блекло, сумев лишь в трех случаях набрать баллы в копилку. При пяти поражениях «Ивердон» сыграл вничью с «Винтертуром» (1:1), «Лозанной» (2:2) и «Грассхоппером» (1:1).

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Новый год «Ивердон» начал с поражения. В товарищеском матче коллектив Маньярратти не смог обыграть команду из Первой лиги Швейцарии — «Стад Ньон» (1:3).

«Люцерн»

Сейчас «Люцерн» является середняком швейцарского чемпионата. Команда из одноименного города идет шестой в турнирной таблице Суперлиги, заработав 25 очков в 18-ти матчах.

В зимнюю паузу «Люцерн» сыграл три товарищеских матча, но результаты для швейцарской команды оказались совсем неубедительными. Подопечные Марио Фрика разгромили скромный клуб из Гибралтара «Линкольн Ред Импс» (5:0), но до этого потерпели два поражения кряду от «Карлсруэ» (1:3) и «Стандарта» (1:2).

Ранее «Люцерн» набрал одно очко в трех декабрьских турах чемпионата Швейцарии. Команде удалось увезти ничью из Цюриха, обменявшись голами с одноименный клубом (1:1). В пассиве минимальные поражения от «Лугано» (0:1) и кризисного «Базеля» (0:1).

Стоит отметить, что «Люцерн» ни разу не выиграл в 6-ти последних выездных матчах. На этом отрезки у команды Фрика 2 ничьи и 4 поражения.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Люцерну». На победу гостей предлагают поставить с коэффициентом 1.95.

Ставка на триумф «Ивердона» идет за 3.60, ничья оценивается с коэффициентом 3.80.

Мы считаем, что у «Ивердона» есть хорошие шансы на очки в этом поединке. «Люцерн» неубедителен в матчах на выезде и в целом находится в небольшом игровом кризисе. Прогноз и ставка — Фора (0) на «Ивердон».

В 3-х последних домашних матчах «Ивердона» было забито не менее 3-х мячей. Также предлагаем рассмотреть вариант ставки на общий тотал больше 3-х мячей за 2.00.