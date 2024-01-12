«Макартур» сыграет на своем поле с «Вестерн Юнайтед» в рамках 27-го тура чемпионата Австралии. Матч пройдет 12 января, начало — в 09:30 мск. «Макартур» — «Вестерн Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Макартур»

Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. Нынешнее 6 место в чемпионате Австралии не может устраивать клуб.

В 12 матчах чемпионата команда забила всего 19 мячей. А вот в свои ворота пропустил «Макартур» на гол больше.

Свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Макартур» в выездном поединке не смог одолеть «Аделаиду Юнайтед» (1:1).

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Вообще же, последние свои матчи «Макартур» проводит блекло. В пяти последних поединках не удалось выиграть ни разу.

Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент вполне удобоваримый.

«Вестерн Юнайтед»

Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Вестерн Юнайтед» замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Главной проблемой «Вестерн Юнайтед» является низкий уровень реализации. В 11 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 8 мячами.

В своем последнем поединке «Вестерн Юнайтед» снова проиграл. Дома команда уступила «Мельбурн Сити» со счетом 1:2.

До того команда уступила еще и «Ньюкасл Джетс» (0:2). Да и вообще, серия из поражений возросла до трех матчей.

Аутсайдер чемпионата слишком часто пропускает. В 11 матчах пропущено 25 мячей, да и выиграно лишь два матча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Макартура» предлагают — 2.23.

На викторию «Вестерн Юнайтед» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.88.

Хозяева явно постараются проявить себя в атаке , к тому же соперник проводит крайне неудачный цикл.

Наш прогноз — Победа «Макартура». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.66.