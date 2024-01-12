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    Три очка для «Макартура»?

    «Макартур» — «Вестерн Юнайтед». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 12 января 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Макартур» — «Вестерн Юнайтед»
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    «Макартур»
    «Макартур» сыграет на своем поле с «Вестерн Юнайтед» в рамках 27-го тура чемпионата Австралии. Матч пройдет 12 января, начало — в 09:30 мск. «Макартур» — «Вестерн Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Макартур»

    Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. Нынешнее 6 место в чемпионате Австралии не может устраивать клуб.

    В 12 матчах чемпионата команда забила всего 19 мячей. А вот в свои ворота пропустил «Макартур» на гол больше.

    Свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Макартур» в выездном поединке не смог одолеть «Аделаиду Юнайтед» (1:1).

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    Вообще же, последние свои матчи «Макартур» проводит блекло. В пяти последних поединках не удалось выиграть ни разу.

    Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент вполне удобоваримый.

    «Вестерн Юнайтед»

    Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Вестерн Юнайтед» замыкает турнирную таблицу чемпионата.

    Главной проблемой «Вестерн Юнайтед» является низкий уровень реализации. В 11 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 8 мячами.

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    • В своем последнем поединке «Вестерн Юнайтед» снова проиграл. Дома команда уступила «Мельбурн Сити» со счетом 1:2.

    До того команда уступила еще и «Ньюкасл Джетс» (0:2). Да и вообще, серия из поражений возросла до трех матчей.

    Аутсайдер чемпионата слишком часто пропускает. В 11 матчах пропущено 25 мячей, да и выиграно лишь два матча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Макартура» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Вестерн Юнайтед» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.88.

    Хозяева явно постараются проявить себя в атаке, к тому же соперник проводит крайне неудачный цикл.

    Наш прогноз — Победа «Макартура». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.66.

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    «Макартур» — «Вестерн Юнайтед»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Макартура»?
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