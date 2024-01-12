«Макартур»
Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. Нынешнее 6 место в чемпионате Австралии не может устраивать клуб.
В 12 матчах чемпионата команда забила всего 19 мячей. А вот в свои ворота пропустил «Макартур» на гол больше.
Свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Макартур» в выездном поединке не смог одолеть «Аделаиду Юнайтед» (1:1).
Вообще же, последние свои матчи «Макартур» проводит блекло. В пяти последних поединках не удалось выиграть ни разу.
Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент вполне удобоваримый.
«Вестерн Юнайтед»
Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Вестерн Юнайтед» замыкает турнирную таблицу чемпионата.
Главной проблемой «Вестерн Юнайтед» является низкий уровень реализации. В 11 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 8 мячами.
В своем последнем поединке «Вестерн Юнайтед» снова проиграл. Дома команда уступила «Мельбурн Сити» со счетом 1:2.
До того команда уступила еще и «Ньюкасл Джетс» (0:2). Да и вообще, серия из поражений возросла до трех матчей.
Аутсайдер чемпионата слишком часто пропускает. В 11 матчах пропущено 25 мячей, да и выиграно лишь два матча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Макартура» предлагают — 2.23.
На викторию «Вестерн Юнайтед» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.88.
Хозяева
Наш прогноз — Победа «Макартура». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.66.