Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Греции между ОФИ и «Ламией», который состоится 8 января в 21:00 по мск в Ираклионе. ОФИ — «Ламия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ОФИ

Проиграв 4 матча подряд, клуб опустился на 9-е место в турнирной таблице. Сейчас у него на счету 15 набранных баллов после 3 побед и 6 ничьих.

ОФИ крупно проиграл «Панатинаикосу» 0:4. Он потерпел выездное поражение от «Ариса» 0:1 и дома всухую уступил «Астерасу» 0:2.

В прошлом туре хозяева пропустили 4 безответных мяча от ПАОКа и ухудшили свою голевую разницу до -13 очков.

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У команды есть один успех — выход в четвертьфинал Кубка Греции благодаря победе 3:1 над «Кифисиасом».

«Ламия»

В прошлом туре «Ламия» на своем поле обыграла «Олимпиакос» 1:0. Этим она не только удивила всю Грецию, но и прервала свою 6-матчевую безвыигрышную серию.

При этом клуб не проигрывает уже два тура. Ранее на выезде он разошелся миром с «Арисом», матч с которым закончился со счетом 2:2.

На выезде серия без побед продолжается и она достигла отметки в 4 поединка — одна ничья и три поражения. В этом сезоне «Ламия» пока что выиграла только один выездной матч из 8.

В турнирной таблице клуб занимает 7-е место с 20 набранными очками. Победа может вплотную приблизить его к «Астерасу», идущему на 6-м месте.

Прогноз и ставка

За 1.81 можно поставить на победу ОФИ, за 4.60 выставлена победа «Ламии». Ставка на ничью будет рассчитываться с котировкой 3.45.

«Ламия» давно не выигрывала у ОФИ, а в прошлый раз была результативная ничья 2:2. Однако гости показали в прошлом туре, что они сейчас на подъеме.

Тем более хозяева проиграли 4 раза подряд. Это не похоже на хорошую форму. Так что гости имеют хороший шанс на успех. Ставка на нулевую форму «Ламии» за 3.15.