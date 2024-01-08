В матче 18-го тура чемпионата Кипра «Докса» примет «Пафос». Игра состоится 8 января в Никосии на стадионе «Макарио». Начало в 20:00 мск. «Докса» — «Пафос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Докса»

У хозяев всего 5 набранных очков в 17 сыгранных турах чемпионата Кипра. Они замыкают турнирную таблицу, занимая 14-е место.

За весь сезон команда смогла один раз набрать полноценные 3 очка. Это было 3 тура назад, когда у себя дома она всухую обыграла «Арис» 2:0.

В целом «Докса» имеет 14 поражений. Также в ее активе 2 ничьи. После победы над «Арисом» хозяева проиграли 1:2 АЕК Ларнака и сыграли вничью 1:1 с «Закакиу».

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Дома коллектив из Никосии не проигрывает уже два матча. Помимо 3 очков и победы над «Арисом», ему удалось сыграть на своем поле вничью 2:2 с «Кармиотиссой».

«Пафос»

Гости находятся в противоположном направлении. Они занимают 4-е место в турнирной таблице. За 17 туров клуб набрал 35 очков.

На данный момент «Пафос» ведет борьбу с «Омонией» и «Анортосисом» за 2-е и 3-е место. Борьба нарастает, так как клуб выиграл два последних матча и набрал 6 очков при 3 набранных у каждого из вышеперечисленных оппонентов.

«Пафос» на выезде одолел АЕЛ со счетом 2:1. У себя дома клуб минимально выиграл у «Ариса». Всего у команды уже 11 побед в этом сезоне.

Поражений у «горожан» 4. Последнее они потерпели три тура назад. Тогда гости принимали АПОЭЛ и уступили ему 0:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты говорят, что «Пафос» является неоспоримым фаворитом поединка за 1.30. Ставка на победу «Доксы» принимается с коэффициентом 9.60. На ничью можно поставить за 5.80.

Шансов у «Доксы» нет. Она давно не может выиграть у «Пафоса», да и в принципе она практически не выигрывает в этом сезоне. «Пафос» в случае победы получит шанс на 3-е или даже 2-е место в таблице. Это будет дополнительной мотивацией.

В сентябре «Пафос» разгромил «Доксу» 4:0. В этом сезоне гости уверенно обыгрывали аутсайдеров с разницей минимум в два гола. Ставка на победу «Пафоса» с форой -1.5 за 1.85.