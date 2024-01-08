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    Тенденция домашних побед будет продлена

    «Аделаида Юнайтед» — «Макартур». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол 8 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аделаида Юнайтед» — «Макартур»
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    «Аделаида Юнайтед»
    «Аделаида Юнайтед» на своем поле сыграет против ФК «Макартур» в 12-м туре австралийской А-Лиги. Начало матча запланировано на 11:45 по мск. «Аделаида Юнайтед» — «Макартур»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Аделаида Юнайтед»

    «Аделаида Юнайтед» с 14 зачетными пунктами расположилась на восьмом месте в турнирной таблице А-Лиги. От шестой строки, дающей право на плей-офф, она отстает всего на балл.

    «Красные» в текущем первенстве смогли выиграть четыре поединка за 11 проведенных встреч, дважды еще сыграли вничью и потерпели пять фиаско, забили 22 гола при 19 пропущенных.

    Коллектив слабо проводит свой последний отрезок, проиграв четыре поединка из шести последних при одной победе и одной ничьей, которая была в прошлом туре дома против «Веллингтон Феникс» 2:2.

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    На своей территории «Аделаида Юнайтед» добилась трех викторий в шести сыгранных играх, расписала одну мировую и дважды терпела неудачи.

    «Макартур»

    «Макартур» в турнирной таблице австралийской А-Лиги на текущий момент идет на пару строк выше своего предстоящего противника, имея в активе на два набранных балла больше.

    «Быки» в текущем первенстве отпраздновали четыре победы в 11 проведенных встречах, столько же раз еще играли вничью и трижды уступали, разница мячей составляет 18:19.

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    • К данному же поединку клуб из Сиднея подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией. Сперва в этом отрезке он потерпел три фиаско кряду, а в прошлом туре расписал ничью дома с «Ньюкасл Джетс» 1:1.

    В гостях «Макартур» в текущем чемпионате по два раза побеждал и проигрывал, а также один матч завершил мировым результатом.

    В истории противостоянии этих команд насчитывается семь игр, в которых они неизменно обменивались домашними победами. Причем в четырех случаях встречи были верховыми.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аделаиды Юнайтед» предлагают — 1.90.

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    На викторию ФК «Макартур» дают — 3.56, ничья оценена — в 4.15.

    Скорее всего, домашняя победная тенденция в противостоянии этих клубов продлится. В общем, ставим на викторию «красных».

    И также ждем, что поединок порадует результативностью и будет пробит верховой тотал.

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    «Аделаида Юнайтед» — «Макартур»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на футбол. Тенденция домашних побед будет продлена
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