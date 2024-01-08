«Аделаида Юнайтед»
«Аделаида Юнайтед» с 14 зачетными пунктами расположилась на восьмом месте в турнирной таблице А-Лиги. От шестой строки, дающей право на плей-офф, она отстает всего на балл.
«Красные» в текущем первенстве смогли выиграть четыре поединка за 11 проведенных встреч, дважды еще сыграли вничью и потерпели пять фиаско, забили 22 гола при 19 пропущенных.
Коллектив слабо проводит свой последний отрезок, проиграв четыре поединка из шести последних при одной победе и одной ничьей, которая была в прошлом туре дома против «Веллингтон Феникс» 2:2.
На своей территории «Аделаида Юнайтед» добилась трех викторий в шести сыгранных играх, расписала одну мировую и дважды терпела неудачи.
«Макартур»
«Макартур» в турнирной таблице австралийской А-Лиги на текущий момент идет на пару строк выше своего предстоящего противника, имея в активе на два набранных балла больше.
«Быки» в текущем первенстве отпраздновали четыре победы в 11 проведенных встречах, столько же раз еще играли вничью и трижды уступали, разница мячей составляет 18:19.
К данному же поединку клуб из Сиднея подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией. Сперва в этом отрезке он потерпел три фиаско кряду, а в прошлом туре расписал ничью дома с «Ньюкасл Джетс» 1:1.
В гостях «Макартур» в текущем чемпионате по два раза побеждал и проигрывал, а также один матч завершил мировым результатом.
В истории противостоянии этих команд насчитывается семь игр, в которых они неизменно обменивались домашними победами. Причем в четырех случаях встречи были верховыми.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аделаиды Юнайтед» предлагают — 1.90.
На викторию ФК «Макартур» дают — 3.56, ничья оценена — в 4.15.
Скорее всего, домашняя победная тенденция в противостоянии этих клубов продлится. В общем, ставим на викторию «красных».
И также ждем, что поединок порадует результативностью и будет пробит верховой тотал.